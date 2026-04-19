Everton empezó con más ímpetu. Giorgi Mamardashvili detuvo con una gran parada un cabezazo de Beto y, poco después, el mismo Beto envió un disparo fuera tras un pase en profundidad. Iliman Ndiaye pensó que había abierto el marcador, pero el VAR anuló el gol por fuera de juego.

Sin embargo, unos segundos después los Reds recuperaron en la medular, Gakpo asistió a Salah y este batió a Pickford. El inglés salvó luego un disparo lejano de Gakpo, y el equipo de Arne Slot dominó el resto del primer tiempo.

Sin embargo, los locales empataron cuando Beto remató un centro raso de Kiernan Dewsbury-Hall. A partir de ahí, ambos equipos buscaron el gol: James Tarkowski despejó sobre la línea un cabezazo de Gakpo, y el portero suplente Freddie Woodman tuvo que intervenir tras sustituir al lesionado Mamardashvili.

Pero Van Dijk sentenció en el descuento: cabeceó un córner y enloqueció a la grada visitante.

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