Calificaciones de los jugadores del Liverpool contra los Wolves: ¡Andy Robertson aún no ha terminado! El veterano escocés ayuda a los Reds a clasificarse para los cuartos de final de la FA Cup, mientras que Rio Ngumoha aprovecha su oportunidad para impresionar

El escocés solo jugó como suplente a mitad de semana, pero fue titular por delante de Milos Kerkez en el lateral izquierdo para la revancha y, tras otra primera parte decepcionante de los Reds, rompió el empate con un bonito disparo desde fuera del área poco después del descanso. Momentos después, Robertson se convirtió en asistente, y el veterano defensa habilitó a Mohamed Salah para que rematara con relativa facilidad en el segundo palo con un magnífico centro desde la banda izquierda.
Curtis Jones coronó su gran actuación con el 3-0, tras una bonita carrera y un remate desde el borde del área, pero el Liverpool desperdició la portería a cero en el tiempo de descuento, cuando Hwang Hee-Chan aprovechó un pase en profundidad de Sam Jonnstone para marcar.
A continuación, GOAL puntúa a todos los jugadores del Liverpool que participaron en el partido, en el que los Reds aliviaron la presión sobre su entrenador antes del choque de la Liga de Campeones de la próxima semana contra el Galatasaray...