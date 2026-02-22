Calificaciones de los jugadores del Liverpool contra el Nottingham Forest: ¡Alexis Mac Allister al rescate! La actuación tardía del argentino saca de apuros a Mohamed Salah y al ineficaz ataque de los Reds en una victoria vital para los aspirantes a la Liga de Campeones

Forest abrió el marcador a los dos minutos, cuando Callum Hudson-Odoi se coló por detrás de Dominik Szoboszlai, pero Alisson Becker salió rápidamente de su portería y despejó el peligro. El equipo local dominó durante toda la primera parte, mientras el Liverpool luchaba por encontrar el camino hacia el área rival, pero no fue capaz de aprovechar más de una ocasión clara.

En la segunda parte, Curtis Jones, que había sustituido al lesionado Wirtz minutos antes del inicio, tuvo la mejor ocasión de los Reds en ese momento, cuando un pase atrás le encontró en el área pequeña, pero Stefan Ortega extendió la pierna para mantener su portería a cero.

Sorprendentemente, el Liverpool creyó que se había adelantado a solo dos minutos del final, pero una brillante parada de Ortega negó el gol a Hugo Ekitike y Mac Allister persiguió el despeje de Ola Aina y lo envió al fondo de la red. Sin embargo, la revisión del VAR reveló que el balón había golpeado su codo y el gol fue anulado.

Apenas unos minutos después, Mac Allister marcó el gol de la victoria, aprovechando un brillante pase de Virgil van Dijk para llevarse los tres puntos.

GOAL puntúa a los jugadores del Liverpool en el City Ground...