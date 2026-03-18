Goal.com
En directo
+18 | Contenido Comercial | Se aplican Términos y Condiciones | Juega Responsablemente | Principios editoriales
Live Scores, Stats, and the Latest News
Liverpool GalatasarayGetty
Gill Clark

Traducido por

Calificaciones de los jugadores del Liverpool contra el Galatasaray: Mohamed Salah pasa de cero a héroe, mientras que Dominik Szoboszlai vuelve a brillar en la goleada de los Reds en la Liga de Campeones

El Liverpool se clasificó sin problemas para los cuartos de final de la Liga de Campeones el miércoles tras imponerse por 4-0 al Galatasaray en Anfield. El equipo de Arne Slot se resarció de la derrota por 1-0 sufrida la semana pasada en Turquía con una actuación dominante ante su propia afición. Dominik Szoboszlai volvió a estar en un estado de forma inspirador para los Reds, mientras que Mohamed Salah también desempeñó un papel protagonista a pesar de fallar un penalti en la primera parte.

Los Reds comenzaron con fuerza y rompieron el empate a los 25 minutos gracias a Szoboszlai, cuando Alexis Mac Allister encontró al centrocampista, que esperaba al borde del área tras un saque de esquina, lo que permitió al internacional húngaro recibir el pase y lanzar un disparo raso que atravesó la portería y se coló en el fondo de la red.

Sin embargo, el Liverpool debería haber marcado más goles en una primera parte en la que fue superior. Salah y Florian Wirtz desperdiciaron buenas ocasiones, mientras que Mac Allister estrelló un cabezazo en el larguero. Szoboszlai provocó un penalti justo antes del descanso, pero el lanzamiento de Salah fue flojo y el portero Ugurcan Cakir lo detuvo sin problemas.

El «Rey egipcio» del Liverpool se redimió al comienzo de la segunda parte, sirviendo el balón en bandeja a Hugo Ekitike para que este marcara y pusiera el 2-1 en el global tras una buena jugada de Szoboszlai y Mac Allister. Segundos después, el partido quedó prácticamente sentenciado cuando Cakir solo pudo despejar un disparo de Salah y el balón le cayó a Ryan Gravenberch para rematar a puerta.

Los locales tenían ahora el control absoluto y ampliaron la ventaja a la hora de juego, cuando Salah se internó desde la izquierda y lanzó un brillante disparo que superó a Cakir, anotando el 50.º gol de su carrera en la Liga de Campeones. Ese gol fue la última participación destacada de Salah, ya que abandonó el terreno de juego poco después tras pedir ser sustituido, el único momento amargo en otra gran noche europea para los Reds.

GOAL puntúa a los jugadores del Liverpool en Anfield...

  • Liverpool FC v Galatasaray SK - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport

    Portero y defensa

    Alisson Becker (7/10):

    Apenas tuvo trabajo en la primera parte y se limitó a ver cómo su equipo arrasaba en la segunda.

    Jeremie Frimpong (7/10):

    Se enfrentó al peligroso Yilmaz y lo hizo bien. También tuvo algunos momentos brillantes en ataque.

    Ibrahima Konaté (6/10):

    Se vio favorecido por la lesión de Osimhen, que hizo que el delantero sufriera mucho antes de ser sustituido.

    Virgil van Dijk (7/10):

    No tuvo problemas defensivos en toda la noche. Una amenaza en el juego aéreo a balón parado.

    Milos Kerkez (8/10):

    Excelente actuación del lateral, con algunos momentos brillantes en ataque. 

    • Anuncios
  • FBL-EUR-C1-LIVERPOOL-GALATASARAYAFP

    Centro del campo

    Dominik Szoboszlai (9/10):

    Otra brillante actuación del centrocampista del Liverpool. Marcó el primer gol, provocó un penalti y participó en el segundo gol del Liverpool. 

    Ryan Gravenberch (8/10):

    Una presencia influyente en el centro del campo y marcó el tercer gol que amplió la ventaja entre ambos equipos.

    Alexis Mac Allister (7/10):

    Golpeó el larguero en la primera parte, asistió a Szoboszlai para el primer gol y también desempeñó un papel importante en el segundo.

  • FBL-EUR-C1-LIVERPOOL-GALATASARAYAFP

    Ataque

    Mohamed Salah (9/10):

    Falló una buena ocasión y un penalti en la primera parte, pero se redimió tras el descanso. Participó en dos goles antes de marcar su 50.º tanto en la Liga de Campeones con un remate con efecto característico. Pareció sufrir una lesión y fue sustituido en los últimos minutos.

    Hugo Ekitike (8/10):

    El francés tuvo altibajos en algunos momentos, pero aprovechó bien su oportunidad.

    Florian Wirtz (7/10):

    En la primera parte vio cómo un disparo suyo desde cerca se desviaba por encima del larguero; tuvo una buena combinación con Salah antes de marcar el cuarto del Liverpool.

  • Liverpool FC v Galatasaray SK - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport

    Suplentes y entrenador

    Cody Gakpo (6/10):

    Sustituyó a Salah, pero no logró marcar.

    Curtis Jones (6/10):

    Sustituyó a Frimpong.

    Federico Chiesa (N/A):

    Sustitución muy tardía.

    Trey Nyoni (N/A):

    Solo jugó los últimos minutos.

    Rio Ngumoha (N/A):

    También solo jugó los últimos compases.

    Arne Slot (7/10):

    Una actuación muy mejorada de su equipo, que se llevó una merecida victoria y se aseguró cómodamente su pase a cuartos de final. Un resultado y una actuación que aliviarán parte de la presión sobre el entrenador del Liverpool, al menos por ahora.

Premier League
Brighton crest
Brighton
BHA
Liverpool crest
Liverpool
LIV
0