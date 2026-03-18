Calificaciones de los jugadores del Liverpool contra el Galatasaray: Mohamed Salah pasa de cero a héroe, mientras que Dominik Szoboszlai vuelve a brillar en la goleada de los Reds en la Liga de Campeones

Los Reds comenzaron con fuerza y rompieron el empate a los 25 minutos gracias a Szoboszlai, cuando Alexis Mac Allister encontró al centrocampista, que esperaba al borde del área tras un saque de esquina, lo que permitió al internacional húngaro recibir el pase y lanzar un disparo raso que atravesó la portería y se coló en el fondo de la red.

Sin embargo, el Liverpool debería haber marcado más goles en una primera parte en la que fue superior. Salah y Florian Wirtz desperdiciaron buenas ocasiones, mientras que Mac Allister estrelló un cabezazo en el larguero. Szoboszlai provocó un penalti justo antes del descanso, pero el lanzamiento de Salah fue flojo y el portero Ugurcan Cakir lo detuvo sin problemas.

El «Rey egipcio» del Liverpool se redimió al comienzo de la segunda parte, sirviendo el balón en bandeja a Hugo Ekitike para que este marcara y pusiera el 2-1 en el global tras una buena jugada de Szoboszlai y Mac Allister. Segundos después, el partido quedó prácticamente sentenciado cuando Cakir solo pudo despejar un disparo de Salah y el balón le cayó a Ryan Gravenberch para rematar a puerta.

Los locales tenían ahora el control absoluto y ampliaron la ventaja a la hora de juego, cuando Salah se internó desde la izquierda y lanzó un brillante disparo que superó a Cakir, anotando el 50.º gol de su carrera en la Liga de Campeones. Ese gol fue la última participación destacada de Salah, ya que abandonó el terreno de juego poco después tras pedir ser sustituido, el único momento amargo en otra gran noche europea para los Reds.

GOAL puntúa a los jugadores del Liverpool en Anfield...