Calificaciones de los jugadores del LAFC contra el Inter Miami: Son Heung-Min marca la pauta y Denis Bouanga eclipsa a Lionel Messi en el primer partido de la temporada

El Inter Miami de Lionel Messi llegó a la temporada 2026 con un montón de nuevos y brillantes fichajes, pero fue un LAFC ya conocido el que dominó en el partido inaugural de la temporada, aplastando a los Herons con una goleada por 3-0 ante una multitud récord en la MLS de 75 000 espectadores en el LA Memorial Coliseum. Denis Bouanga protagonizó una impresionante actuación para los Black and Gold, con un impresionante gol y una asistencia en la segunda parte.

Miami, el actual campeón, comenzó la temporada tras haber solucionado aparentemente las debilidades del año pasado, incorporando a jugadores de renombre como Germán Berterame y Dayne St. Clair en ambos extremos del campo. Sin embargo, el LAFC, prácticamente sin cambios en ataque, se apoyó en la química establecida entre Son Heung-Min y Bouanga para arrollar a los visitantes.

Miami controló la posesión en la primera parte, con un 58,7 % del balón, pero ese dominio jugó en gran medida a favor del equipo local. Los Ángeles se contentó con esperar y aprovechar los errores, castigando repetidamente a Miami en la transición. La estrategia dio sus frutos, ya que LA generó la mayor parte de las ocasiones en los primeros 45 minutos, terminando con 11 tiros, tres de ellos a puerta, frente a los tres intentos de Miami, solo uno de los cuales puso a prueba al portero.

Son marcó la pauta desde el principio, y estuvo a punto de abrir el marcador a los seis minutos tras un contraataque bien trabajado. Sin embargo, el astro coreano dio un toque de más, lo que permitió al portero del Inter Miami, Dayne St. Clair, recuperarse y desviar su disparo precipitado. Se redimiría 30 minutos más tarde.

Heung-Min presionó a Rodrigo De Paul en el momento oportuno, forzando una pérdida de balón en la parte alta del campo. Se lanzó al ataque y pasó un preciso pase en profundidad a David Martínez, que se internó en el área, y el jugador de 20 años remató con calma ante St. Clair. Martínez estuvo a punto de doblar la ventaja del LAFC justo antes del descanso, pero su remate en el uno contra uno se fue desviado por el poste izquierdo.

En la segunda mitad, el Inter Miami respondió con unos primeros 10 minutos muy agresivos, pero el centro del campo del LAFC estuvo a la altura de las circunstancias. El internacional estadounidense Timmy Tillman inició un contraataque que encontró a Bouanga en carrera para doblar la ventaja del LAFC. Tras la salida de Son al final de la segunda parte, Bouanga ayudó al equipo local a sumar otro gol más, pasando el balón a Nathan Ordaz para ampliar la ventaja a 3-0. Fue una actuación impresionante del equipo, que, al menos en los primeros compases, demostró que ha aceptado al nuevo entrenador Marc Dos Santos en su debut al frente del LAFC.

GOAL puntúa a los jugadores del LAFC en el LA Memorial Coliseum...

  • Hugo Lloris, LAFCGetty

    Portero y defensa

    Hugo Lloris (7/10):

    Lloris no tuvo que intervenir con frecuencia (realizó tres paradas), pero el veterano se mostró firme y sereno cuando fue necesario. Mantuvo la defensa organizada y fue preciso en sus pases.

    Sergi Palencia (5/10):

    No aportó mucho en ninguno de los dos lados del campo, pero lo más importante es que jugó sin cometer errores.

    Nkosi Tafari (6/10):

    Realizó cinco despejes, lo que ayudó a frenar algunas de las incursiones de Miami hacia adelante. Una noche sólida para el jugador de 28 años.

    Ryan Porteous (7/10):

    Lideró el partido con ocho contribuciones defensivas y formó una pareja sólida con Tafari en la zaga.

    Eddie Segura (6/10):

    Fue el mejor de los dos laterales, pero eso no es decir mucho.

  • Los Angeles Football Club v Inter Miami CFGetty Images Sport

    Centro del campo

    Mark Delgado (6/10):

    El más discreto de un sólido trío de centrocampistas, Delgado no aportó mucho en el pase (un aspecto en el que suele ser eficaz), pero sí realizó algunas contribuciones defensivas clave durante la noche.

    Timmy Tillman (8/10):

    Fueron sus pases y su presión los que finalmente llevaron al decisivo segundo gol de Bouanga. Tillman y Eustáquio estuvieron bombardeando por todo el campo, desinflando el ataque de Miami en momentos clave a lo largo de la victoria.

    Stephen Eustáquio (8/10):

    El internacional canadiense no contribuyó con ningún gol, pero fue tan eficaz como sus homólogos de la CONCACAF en el centro del campo. Estuvo en todas partes y claramente frustró a los hombres de Javier Mascherano.

  • David Martinez, LAFCGetty

    Ataque

    Denis Bouanga (9/10):

    Estuvo brillante en los primeros 10 minutos, superando a los defensas por la izquierda y por la derecha, pero luego se apagó durante el resto de la primera parte. Lo compensó en la segunda parte. El internacional gabonés se metió en el tercio ofensivo cada vez que quiso y fue muy preciso cuando recibió el pase de Tillman. El LAFC no puede permitirse perder a Bouanga, que sigue vinculado a un posible traspaso fuera del club. También estuvo brillante en la asistencia a Ordaz.

    Son Hueng-Min (8/10):

    Fue fundamental en todo lo que hizo el LAFC en ataque, pero lamentará la ocasión que falló en los primeros seis minutos del partido. Sin embargo, estuvo magnífico en la asistencia a Martínez. Terminó el partido sin marcar ningún gol y se mostró visiblemente frustrado con el nuevo entrenador, Marc Dos Santos, cuando fue sustituido. Pero los goles llegarán.

    David Martínez (8/10):

    Martínez mostró todo lo que le ha hecho tan tentador y frustrante durante su estancia en Los Ángeles en 67 minutos de juego. Estuvo prácticamente invisible durante los primeros 20 minutos, superó a tres defensas y marcó minutos después. Luego volvió a estar muy discreto antes de ser sustituido. Esta es una temporada importante para un jugador en el que los Black and Gold tienen grandes esperanzas.

  • Los Angeles Football Club v Inter Miami CFGetty Images Sport

    Sustitutos y entrenador

    Nathan Ordaz (7/10):

    Entró en el campo solo cuatro minutos y marcó un gol, imposible superarlo.

    Tyler Boyd (N/A):

    Mathieu Choiniere(6/10):

    Ofreció una actuación serena tras sustituir a Martínez.

    Marc Dos Santos (8/10):

    El LAFC no estuvo en su mejor momento, pero para un entrenador que no llegó con mucha expectación en la pretemporada, estará muy satisfecho con su debut. Su equipo aportó energía de forma constante, hizo que Messi pareciera humano y marcó tres goles a una defensa de Miami «renovada».

