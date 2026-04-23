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Real Salt Lake v Inter Miami CFGetty Images Sport
Ryan Tolmich

Traducido por

Calificaciones de los jugadores del Inter Miami vs. Real Salt Lake: Rodrigo De Paul y Luis Suárez brillan y llevan a los Herons a la victoria

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Real Salt Lake vs Inter Miami CF
Real Salt Lake

Gran parte de la noche del miércoles, el Inter Miami pareció perder puntos en Utah, pero dos de sus estrellas decidieron el partido con remates excepcionales.

El Real Salt Lake aprendió el miércoles que, a pesar de hacerlo casi todo bien, a veces no basta: las estrellas deciden.

Eso ocurrió en Utah el miércoles: el Inter Miami ganó 2-0. Pese al marcador, fue un triunfo sufrido. Durante largos ratos el equipo floridano sufrió la presión de Diego Luna y Zavier Gozo, pero sobrevivió y, al final, golpeó en el momento justo.

El primero llegó en el 82’, obra de Rodrigo De Paul, quien hasta entonces había sufrido. El argentino, con un disparo fulminante desde fuera del área, puso el 1-0.

Dos minutos después, Luis Suárez sentenció con una volea espectacular.

Para el RSL fue una oportunidad perdida; para Miami, una noche en la que la calidad decidió.

GOAL puntúa a los jugadores del Inter Miami desde el America First Stadium...

  • New York City FC v Inter Miami CFGetty Images Sport

    Portero y defensa

    Dayne St. Clair (6/10):

    Sufrió abucheos constantes del público local. Messi mostró frustración con su distribución, poco precisa. Realizó algunas atajadas que mantuvieron su arco en cero.

    Noah Allen (5/10):

    Sufrió ante Gozo, quien hizo casi lo que quiso por su banda.

    Micael (7/10):

    Salvo un pequeño encontronazo con Luna, el defensa mostró serenidad, sobre todo cuando el RSL contraatacaba.

    Maxi Falcon (7/10):

    Se entregó al máximo y, pese a su intensidad física, evitó problemas.

    Gonzalo Luján (7/10):

    No destacó tanto como los otros dos centrales, pero eso se debió en gran parte a que no fue tan caótico.

    Facundo Mura (6/10):

    Su banda no fue tan exigida como la de Allen, pero RSL también encontró espacios.

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  • Inter Miami CF v New York Red BullsGetty Images Sport

    Centro del campo

    Rodrigo De Paul (7/10):

    Poco concentrado en ambas áreas, pero letal en el gol de la victoria con un disparo espectacular.

    Telasco Segovia (6/10):

    Recibió una tarjeta amarilla que le costó cara, ya que le valió una suspensión para este fin de semana. No estuvo especialmente limpio con el balón y, aunque técnicamente se le atribuyó la asistencia en el gol de De Paul, todo lo hizo el argentino.


  • Ataque

    Tadeo Allende (5/10):

    Muy activo al inicio, pero luego apenas tocó el balón.

    German Berterame (5/10):

    Combinó bien con Suárez para una asistencia, pero luego sus disparos apenas rozaron el área en vez de ir entre los tres palos; debe ser más eficaz.

    Lionel Messi (6/10):

    Tuvo algunos destellos peligrosos, pero le faltó ese momento mágico que cambia el partido. Dado el nivel de sus compañeros, Miami necesitaba ese golpe de genio. Afortunadamente, dos de sus históricos colegas compensaron la falta de chispa del argentino.

  • Colorado Rapids v Inter Miami CFGetty Images Sport

    Suplentes y entrenador

    Ian Fray (6/10):

    Con Luna y Gozo desatados, Miami necesitaba más estabilidad y Fray se la dio.

    Luis Suárez (9/10):

    El Pistolero de siempre. Un remate absolutamente increíble del veterano uruguayo, que retrocedió en el tiempo para sellar la victoria.

    Guillermo Hoyos (7/10):

    Su visión táctica es clara: más control defensivo para Miami y libertad para sus estrellas. Esta fórmula funcionó esta noche.

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