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Lionel Messi, Inter MiamiGOAL
Thomas Hindle

Traducido por

Calificaciones de los jugadores del Inter Miami vs. Orlando City SC: ¿Está maldito el Nu Stadium? Lionel Messi y compañía desperdician una ventaja de tres goles y sufren una vergonzosa derrota ante sus rivales

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FEATURES
Inter Miami CF vs Orlando City
Inter Miami CF
Orlando City
Major League Soccer
L. Messi

El Inter Miami desperdició una ventaja de 3-0 ante el Orlando City y terminó perdiendo 4-3, prolongando su racha sin victorias en el Nu Stadium. Lionel Messi marcó un gol y dio dos asistencias, pero los errores defensivos costaron puntos en casa por cuarto partido consecutivo.

El partido fue un caos desde el inicio y Messi lo aprovechó todo. Aunque jugaba con libertad, fue Telasco Segovia quien dio el pase para el primer gol de Miami: un centro en diagonal que Ian Fray cabeceó a la red a los tres minutos. A los 25 minutos dio otra asistencia a Segovia, que remató a puerta vacía. Luego marcó él mismo: recorte con la izquierda y disparo con efecto que se coló por la esquina inferior. Martín Ojeda recortó distancias justo antes del descanso, pero el daño ya estaba hecho.

Quizá fue la mejor primera parte de Miami en la temporada. Luis Suárez y Germán Berterame lideraron el ataque y los Herons combinaron con claridad. Al descanso ya habían realizado 10 tiros a puerta; sin las intervenciones de Maxime Crepeau podrían haber sido cuatro o cinco.

Sin embargo, Orlando mejoró tras el descanso y recortó distancias con el segundo de Ojeda en el 68. Maxi Falcón cometió penal y Orlando lo transformó. En el 90+1 llegó el cuarto: Spicer recibió de Braian Ojeda y definió entre las piernas de St. Clair. El nuevo estadio de Miami aún no ve ganar a su equipo tras cuatro intentos; el sábado fue la primera derrota allí.

GOAL puntúa a los jugadores del Inter Miami en el Nu Stadium...

  • Dayne St. ClairGetty

    Portero y defensa

    Dayne St. Clair (6/10):

    No pudo evitar el gol de Orlando en la primera parte y mostró poca reacción en los dos siguientes. Le regatearon entre las piernas en el cuarto, aunque realizó algunas paradas decentes entre medias.

    Ian Fray (6/10):

    Marcó de cabezazo espectacular, defendió con solidez y se proyectó en ataque. Salió lesionado en el 66.

    Maxi Falcon (4/10):

    Una pesadilla: nunca marcó bien, provocó un penalti y estuvo errático todo el partido.

    Micael (4/10):

    Desubicado: no sabía si subir o bajar.

    Noah Allen (6/10):

    Poco juego por su banda; movió bien el balón.

    • Anuncios
  • Rodrigo De PaulGetty

    Centro del campo

    Yannick Bright (6/10):

    A veces superado en el centro del campo, frecuentemente en inferioridad numérica.

    Rodrigo De Paul (6/10):

    No fue su mejor partido: tuvo el balón muchas veces, pero sin hacer gran cosa.

    Telasco Segovia (7/10):

    Asistió en el gol de Fray. Corrió mucho. Sólido, como siempre.

    Lionel Messi (8/10):

    Se creció en un papel libre, sobre todo en la primera parte. Es difícil discutir un gol y dos asistencias.

  • Luis SuarezGetty

    Ataque

    German Berterame (6/10):

    Le costó encontrar su sitio tras salir como titular por la izquierda. Se esforzó mucho, pero con pocos resultados.

    Luis Suárez (7/10):

    Tuvo un gran impacto. Fue clave en la jugada del segundo gol y podría haber marcado él mismo. Parecía agotado cuando fue sustituido.


  • Inter Miami CF v New England RevolutionGetty Images Sport

    Suplentes y entrenador

    Facundo Mura (5/10):

    Sustituyó al lesionado Fray. Encajó un golazo en el cuarto tanto de Orlando.

    Tadeo Allende (5/10):

    Poco impacto en sus 20 minutos en cancha.

    Guillermo Hoyos (5/10):

    Alineó a Suárez y Berterame. Parecía acertar al descanso, pero su equipo se derrumbó. Desastroso inicio en el nuevo estadio.

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