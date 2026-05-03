El partido fue un caos desde el inicio y Messi lo aprovechó todo. Aunque jugaba con libertad, fue Telasco Segovia quien dio el pase para el primer gol de Miami: un centro en diagonal que Ian Fray cabeceó a la red a los tres minutos. A los 25 minutos dio otra asistencia a Segovia, que remató a puerta vacía. Luego marcó él mismo: recorte con la izquierda y disparo con efecto que se coló por la esquina inferior. Martín Ojeda recortó distancias justo antes del descanso, pero el daño ya estaba hecho.

Quizá fue la mejor primera parte de Miami en la temporada. Luis Suárez y Germán Berterame lideraron el ataque y los Herons combinaron con claridad. Al descanso ya habían realizado 10 tiros a puerta; sin las intervenciones de Maxime Crepeau podrían haber sido cuatro o cinco.

Sin embargo, Orlando mejoró tras el descanso y recortó distancias con el segundo de Ojeda en el 68. Maxi Falcón cometió penal y Orlando lo transformó. En el 90+1 llegó el cuarto: Spicer recibió de Braian Ojeda y definió entre las piernas de St. Clair. El nuevo estadio de Miami aún no ve ganar a su equipo tras cuatro intentos; el sábado fue la primera derrota allí.

GOAL puntúa a los jugadores del Inter Miami en el Nu Stadium...