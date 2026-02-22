Goal.com
Calificaciones de los jugadores del Inter Miami contra el LAFC: Lionel Messi no logra destacar y los Herons pierden el primer partido en un pésimo comienzo de la defensa del título

Lionel Messi no pudo destacar y el Inter Miami tuvo un mal rendimiento defensivo, lo que le llevó a perder el primer partido de la temporada contra el LAFC por 3-0. Los Herons nunca llegaron a meterse en el partido y se vieron superados por tres contraataques certeros del equipo local, que demostró que podría ser un serio aspirante a la MLS Cup este año.

Miami tuvo dificultades para encontrar su lugar en la primera mitad. Messi apenas participó, limitándose a dar algún que otro toque aquí y allá. El LAFC se adelantó en el minuto 38, con un rápido contraataque que terminó con un remate certero del joven David Martínez. Los Herons tuvieron sus oportunidades al final del periodo, con un disparo de Messi desde fuera del área que se fue ligeramente desviado.

Aumentaron el ritmo en la segunda parte. Messi empezó a tener más protagonismo. La entrada de Tadeo Allende aportó un poco más de calidad. Pero nunca llegó una ocasión clara. El LAFC, por su parte, fue letal. Bouanga marcó el segundo, colándose por detrás de la defensa, superando con un cabezazo a Dayne St. Clair y rematando con el pie derecho a puerta vacía. También dio la asistencia del tercero, regateando a su marcador antes de dar un pase milimétrico a Nathan Ordaz.

Fue un mal partido para Miami. Puede que tuvieran más posesión del balón, pero no hicieron mucho con ella. El LAFC, por su parte, fue incisivo y eficaz. Sin duda, los Herons encontrarán otra marcha. Sin embargo, fue un mal comienzo para la defensa del título, y un duro golpe de un claro rival por la MLS Cup.

GOAL puntúa a los jugadores del Inter Miami en el LA Coliseum...

  • Ian Fray Inter Miami 2026Getty

    Portero y defensa

    Dayne St. Clair (4/10):

    Realizó un par de buenas paradas al principio. No pudo hacer nada ante el gol de Martínez. Bouanga le dejó en ridículo en el segundo.

    Ian Fray (5/10):

    Tuvo una primera parte bastante mala contra Bouanga, que se movía libremente por el campo, antes de ser sustituido en el descanso.

    Maxi Falcon (5/10):

    Recibió una tarjeta amarilla ridícula en la primera parte y siguió con su caótico juego habitual, sin demasiado efecto.

    Micael (5/10):

    No fue su mejor debut. Perdió la línea alta un par de veces y falló un par de entradas.

    Noah Allen (6/10):

    El mejor de los cuatro defensas. Controló bien a Martínez, salvo por un breve despiste en el gol.

  • Lionel Messi Inter Miami 2026Getty

    Centro del campo

    Rodrigo De Paul (6/10):

    Un poco irregular en el centro del campo. Tuvo algunos momentos flojos en los que fue superado en varias ocasiones, pero fue eficaz en el último tercio del campo.

    Yannick Bright (7/10):

    Ganó sus entradas y mantuvo el balón en movimiento. Sin duda, el segundo mejorjugador de Miami en la noche.

    Lionel Messi (7/10):

    Realizó algunos pases audaces, encontró todo tipo de ángulos y disparó por poco fuera. Le faltó compenetración con la delantera.

  • Mateo Silvetti Inter MiamiGetty

    Ataque

    Mateo Silvetti (5/10):

    Completó doce pases durante la noche, pero no hubo mucha conexión con la línea delantera.

    Germán Berterame (4/10):

    Un debut notablemente pobre. Falló su única oportunidad real con un remate de cabeza que se fue desviado.

    Telasco Segovia (5/10):

    Corrió mucho y tocó bastante el balón, pero no hizo gran cosa con él.

  • Javier Mascherano Inter Miami 2025Getty

    Sustitutos y entrenador

    Facundo Mura (5/10):

    Parecía fuera de ritmo y no cubrió bien a Bouanga.

    Tadeo Allende (5/10):

    Tuvo algunos buenos toques y realizó un buen esfuerzo que fue frustrado.

    Luis Suárez (N/A):

    No tuvo tiempo para destacar.

    Javier Mascherano (4/10):

    No sacó mucho rendimiento a su equipo en la primera parte. Tampoco mejoró mucho en la segunda. Un comienzo de temporada lamentable.

