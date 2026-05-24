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Chelsea GFXGetty/ GOAL
Krishan Davis

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Calificaciones de los jugadores del Chelsea vs. Sunderland: ¡Cole Palmer no puede salvar a los Blues! La goleada confirma el fracaso europeo, y Wesley Fofana es expulsado

Player ratings
Chelsea
Premier League
FEATURES
Sunderland vs Chelsea
Sunderland
C. Palmer
W. Fofana

La desastrosa temporada del Chelsea acabó el domingo. Una derrota por 2-1 en Sunderland confirmó el décimo puesto en la Premier League y la ausencia de Europa. Aunque reaccionaron, la expulsión de Wesley Fofana en la segunda parte acabó con cualquier esperanza de remontada.

El Chelsea empezó desorganizado ante un motivado Sunderland, que buscaba un puesto europeo tras su regreso a la máxima categoría. Cole Palmer, recién excluido de la selección inglesa para el Mundial, falló un mano a mano a los cuatro minutos.

A partir de ahí, el partido fue suyo: Robert Sánchez detuvo un disparo de Enzo Le Fee y Levi Colwill evitó el gol de Brian Brobbey in extremis. Como era de esperar, los Black Cats se adelantaron en el 25’, cuando Trai Hume remató de volea al primer palo tras un rechace.

El Chelsea solo respondió justo antes del descanso, cuando Joao Pedro cabeceó muy desviado tras un centro perfecto de Malo Gusto.

En la segunda parte el guion se repitió y el Sunderland dobló su ventaja poco después. Tras un uno contra uno que Sánchez detuvo a Brobbey, el holandés se redimió al desviar, con ayuda de Gusto, un disparo hacia su propia portería cinco minutos después.

Palmer recortó distancias con un disparo lejano que superó a Roefs, pero las esperanzas del Chelsea se esfumaron cuando Fofana fue expulsado por derribar a Isidor.

La derrota cierra una campaña para olvidar de los ‘Blues’, mientras que el Sunderland, contra todo pronóstico, jugará la Europa League.

GOAL puntúa a los jugadores del Chelsea en el Stadium of Light...

  • Sunderland v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport

    Portero y defensa

    Robert Sánchez (5/10):

    Paró un disparo tras el descanso, pero no pudo hacer más ante los goles rivales por la falta de apoyo de sus compañeros.

    Malo Gusto (4/10):

    Participó en algunas buenas jugadas de ataque, incluyendo un gran centro para Pedro. Solo él podrá explicar su propio gol en propia puerta.

    Wesley Fofana (3/10):

    Brobbey lo complicó y evitó un penalti por mano. Pareció en apuros y vio la segunda amarilla por derribar a Isidor.

    Levi Colwill (6/10):

    Realizó una intervención crucial al principio del partido para impedir que Brobbey rematara a puerta. Defendió bien, pero sus compañeros le fallaron.

    Jorrel Hato (3/10):

    Perdió un cabezazo clave antes del gol y no transmitió seguridad con el balón. Además, se desmarcó en la acción previa al segundo tanto y fue sustituido acto seguido.

    • Anuncios
  • Sunderland v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport

    Centro del campo

    Moises Caicedo (5/10):

    Se mostró inusualmente lento y torpe con el balón. Sus pases largos no fueron precisos y le costó en los duelos.

    Enzo Fernández (5/10):

    No mostró su habitual influencia y terminó frustrado, con una tarjeta amarilla que podría haber sido su despedida.

    Cole Palmer (6/10):

    Tras su exclusión de la selección inglesa, falló en una buena ocasión al principio, pero siempre fue peligroso por la derecha y marcó un gol de lejos.

  • FBL-ENG-PR-SUNDERLAND-CHELSEAAFP

    Ataque

    Pedro Neto (6/10):

    Corrió mucho y creó peligro, dando una asistencia para el gol de Palmer. Fue sustituido tras la tarjeta roja.

    João Pedro (5/10):

    Falló un cabezazo a pocos metros de la portería y, pese a su esfuerzo, terminó aislado en punta.

    Marc Cucurella (4/10):

    Parecía perdido entre ataque y defensa y no intervino en el primer gol; Colwill le sacó del apuro tras un mal pase.

  • Sunderland v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport

    Suplentes y entrenador

    Reece James (6/10):

    Aportó calma en el centro del campo y facilitó la incorporación de Cucurella a la defensa.

    Trevoh Chalobah (6/10):

    Salió para cubrir a Fofana en defensa. Realizó una intervención importante.

    Josh Acheampong (N/A):

    Salió al final para reforzar la defensa.

    Liam Delap (N/A):

    Entró en los últimos minutos y, como siempre, no marcó diferencia.

    Calum McFarlane (4/10):

    No fue el final que él hubiera deseado para su etapa interina. El Chelsea estuvo desorganizado desde el primer pitido y, francamente, se llevó lo que se merecía.