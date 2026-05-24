Calificaciones de los jugadores del Chelsea vs. Sunderland: ¡Cole Palmer no puede salvar a los Blues! La goleada confirma el fracaso europeo, y Wesley Fofana es expulsado

El Chelsea empezó desorganizado ante un motivado Sunderland, que buscaba un puesto europeo tras su regreso a la máxima categoría. Cole Palmer, recién excluido de la selección inglesa para el Mundial, falló un mano a mano a los cuatro minutos.

A partir de ahí, el partido fue suyo: Robert Sánchez detuvo un disparo de Enzo Le Fee y Levi Colwill evitó el gol de Brian Brobbey in extremis. Como era de esperar, los Black Cats se adelantaron en el 25’, cuando Trai Hume remató de volea al primer palo tras un rechace.

El Chelsea solo respondió justo antes del descanso, cuando Joao Pedro cabeceó muy desviado tras un centro perfecto de Malo Gusto.

En la segunda parte el guion se repitió y el Sunderland dobló su ventaja poco después. Tras un uno contra uno que Sánchez detuvo a Brobbey, el holandés se redimió al desviar, con ayuda de Gusto, un disparo hacia su propia portería cinco minutos después.

Palmer recortó distancias con un disparo lejano que superó a Roefs, pero las esperanzas del Chelsea se esfumaron cuando Fofana fue expulsado por derribar a Isidor.

La derrota cierra una campaña para olvidar de los ‘Blues’, mientras que el Sunderland, contra todo pronóstico, jugará la Europa League.

GOAL puntúa a los jugadores del Chelsea en el Stadium of Light...