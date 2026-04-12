Calificaciones de los jugadores del Chelsea vs. Manchester City: Cole Palmer vuelve a fallar, y los errores de Moisés Caicedo y Andrey Santos empeoran la jornada desastrosa de los Blues

A los 16 minutos, Joao Pedro superó a varios defensas del City y asistió a Marc Cucurella, cuyo remate fue anulado por un ajustado fuera de juego.

Al minuto 52, un centro perfecto de Rayan Cherki encontró a Nico O'Reilly, quien se había desmarcado de Andrey Santos y cabeceó a la red.

Poco después, el Chelsea encajó el segundo: Cherki regateó hasta el área tras un córner y asistió a Marc Guehi, cuyo disparo cruzado batió a Sánchez.

Poco después llegó el tercero: Caicedo perdió el balón ante Doku en la frontal y el belga batió a Sánchez por bajo.

Tras ocho minutos de añadido, el City se llevó los tres puntos y los aficionados locales que aún quedaban abuchearon al equipo al final del partido.

GOAL puntúa a los jugadores del Chelsea en Stamford Bridge...