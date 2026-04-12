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Calificaciones de los jugadores del Chelsea vs. Manchester City: Cole Palmer vuelve a fallar, y los errores de Moisés Caicedo y Andrey Santos empeoran la jornada desastrosa de los Blues

Player ratings
Chelsea
FEATURES
Chelsea vs Manchester City
Premier League
C. Palmer
M. Caicedo
A. Santos

El Chelsea se encuentra ahora a cuatro puntos del quinto y último puesto de la Premier League que da acceso a la Liga de Campeones, tras caer 3-0 en casa ante el Manchester City el domingo. La victoria del Liverpool contra el Fulham el sábado obligaba a los Blues a ganar para mantenerse en la lucha, pero el equipo de Liam Rosenior se desmoronó en la segunda parte y ahora solo tiene tres puntos de ventaja sobre la mitad inferior de la tabla.

A los 16 minutos, Joao Pedro superó a varios defensas del City y asistió a Marc Cucurella, cuyo remate fue anulado por un ajustado fuera de juego.

Al minuto 52, un centro perfecto de Rayan Cherki encontró a Nico O'Reilly, quien se había desmarcado de Andrey Santos y cabeceó a la red.

Poco después, el Chelsea encajó el segundo: Cherki regateó hasta el área tras un córner y asistió a Marc Guehi, cuyo disparo cruzado batió a Sánchez.

Poco después llegó el tercero: Caicedo perdió el balón ante Doku en la frontal y el belga batió a Sánchez por bajo.

Tras ocho minutos de añadido, el City se llevó los tres puntos y los aficionados locales que aún quedaban abuchearon al equipo al final del partido.

GOAL puntúa a los jugadores del Chelsea en Stamford Bridge...

  • Chelsea v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    Portero y defensa

    Robert Sánchez (5/10):

    Hizo paradas sencillas en la primera parte, pero luego falló. Enfadó a la afición con tres saques largos que llegaron directos a Gianluigi Donnarumma.

    Malo Gusto (5/10):

    Los centrales del Chelsea no fueron responsables directos de los tres goles; Gusto contuvo a Doku hasta que Caicedo le dejó espacio para el tercero. Sustituido por Acheampong en el final.

    Wesley Fofana (6/10):

    A veces Fofana resulta más problemático de lo que vale, pero esta vez realizó una actuación decente con varios despejes de cabeza que dejaron a Erling Haaland fuera del partido.

    Jorrel Hato (6/10):

    También apareció en el momento justo para evitar remates de Haaland.

    Marc Cucurella (6/10):

    No se amedrentó ante Antoine Semenyo y le anularon un gol por fuera de juego muy ajustado. De haber subido el tanto, quizá el Chelsea no se habría derrumbado de forma tan espectacular.

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  • FBL-ENG-PR-CHELSEA-MAN CITYAFP

    Centro del campo

    Moisés Caicedo (3/10):

    Nuevo encuentro clave en el que el pivote defensivo del Chelsea se equivocó de forma inexplicable, facilitando el tercer gol de Doku. Fue reemplazado por Essugo al final del partido.

    Andrey Santos (3/10):

    Juntos, Santos y Caicedo sobraron en la posesión. O'Reilly marcó el primero tras perder el centro de vista. Lo reemplazó Lavia.

    Cole Palmer (5/10):

    Se replegó mucho para ayudar en el centro del campo. Apenas creó peligro en el último tercio. Abucheado por los aficionados que antes lo animaban en la grada visitante.

  • Chelsea v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    Ataque

    Estevao Willian (4/10):

    Nunca se encontró en el partido. A pesar de su habitual potencial con el Chelsea, recibió una temprana amarilla por alejar el balón y luego fue reemplazado por Garnacho.

    Joao Pedro (5/10):

    Mostró audacia y ambición, pero sus esfuerzos no bastaron. Salió abatido para dejar paso a Delap.

    Pedro Neto (5/10):

    Lively en la primera parte antes de desaparecer tras el descanso.

  • FBL-ENG-PR-CHELSEA-MAN CITYAFP

    Suplentes y entrenador

    Romeo Lavia (5/10):

    Sustituyó a Santos, pero con poco impacto ante su exequipo.

    Alejandro Garnacho (5/10):

    Salió por Estevao y tampoco brilló.

    Liam Delap (N/A):

    Salió en los últimos 10 minutos contra su exequipo, reemplazando a Pedro.

    Dario Essugo (N/A):

    Salió en sustitución de Caicedo en su debut en la Premier League.

    Josh Acheampong (N/A):

    Sustituyó a Gusto en los últimos minutos.

    Liam Rosenior (5/10):

    En algunos tramos el Chelsea dominó, pero esa sensación desapareció tras el gol del City.

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