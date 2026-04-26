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Enzo Fernandez gfxGetty/GOAL
Krishan Davis

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Calificaciones de los jugadores del Chelsea vs. Leeds: ¡Enzo Fernández mantiene viva la temporada de los Blues! El centrocampista, cuestionado, lleva al equipo de Calum McFarlane a la final de la FA Cup, y João Pedro marca la diferencia

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Chelsea vs Leeds

El Chelsea, sin entrenador, se ganó el derecho a salvar algo de su temporada en declive al imponerse al Leeds en las semifinales de la FA Cup disputadas el domingo en Wembley, gracias a un cabezazo de Enzo Fernández en la primera parte. El entrenador interino, Calum McFarlane, puede ahora prepararse para dirigir a su equipo frente al Manchester City en la gran final que se celebrará en mayo.

El Chelsea, revitalizado tras el cese de Liam Rosenior y el regreso de João Pedro, dominó el partido. Aun así, el Leeds gozó de la primera ocasión clara, pero Robert Sánchez detuvo un mano a mano a Brenden Aaronson.

Los Blues se adelantaron poco después, cuando Pedro golpeó un poste; aprovecharon un error de Struijk y, tras un centro raso de Neto, Fernández marcó de cabeza a puerta vacía, en lo que sería el único gol del partido. Poco después, Dominic Calvert-Lewin —recientemente víctima de un tirón de pelo ante el Manchester United— evitó de forma controvertida la roja tras una revisión del VAR, aunque pareció tirar de los rizos de Marc Cucuralla.

En la segunda parte el Leeds apretó: Sánchez detuvo un disparo de Stach y otro libre del alemán rozó el poste. Los Blues resistieron y McFarlane ya espera con ilusión la final contra Guardiola.

GOAL puntúa a los jugadores del Chelsea en Wembley...

  • Chelsea v Leeds United - Emirates FA Cup Semi FinalGetty Images Sport

    Portero y defensa

    Robert Sánchez (7/10):

    Solo realizó dos paradas importantes, ambas excelentes: primero ante Aaronson y luego ante Stach.

    Malo Gusto (7/10):

    Se recuperó tras recibir un golpe en el primer minuto. Siempre se mostró audaz al incorporarse al centro del campo.

    Trevoh Chalobah (6/10):

    Sereno con el balón, se ganó un par de «oles» de la grada y realizó algunas contribuciones defensivas importantes.

    Tosin Adarabioyo (6/10):

    Contención eficaz ante Calvert-Lewin y pases precisos, aunque perdió algún balón.

    Marc Cucurella (6/10):

    Agresivo en defensa, aunque Aaronson le limitó en ataque.

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  • Chelsea v Leeds United - Emirates FA Cup Semi FinalGetty Images Sport

    Centro del campo

    Moises Caicedo (6/10):

    Cometió una falta en una zona muy peligrosa a los pocos segundos y recibió una tarjeta amarilla por otra entrada torpe más adelante. Por lo demás, se mantuvo bastante tranquilo bajo presión.

    Romeo Lavia (6/10):

    Trabajó con discreción y resistió la presión, aunque volvió a quedarse sin completar los 90 minutos.

    Enzo Fernández (7/10):

    Marcó de cabeza en un remate sencillo y lideró con acción constante. Buena conexión con Pedro.

  • FBL-ENG-FACUP-CHELSEA-LEEDSAFP

    Ataque

    Pedo Neto (7/10):

    Más directo y peligroso que en sus últimas actuaciones. Centro perfecto para el remate de cabeza de Enzo.

    João Pedro (7/10):

    Mejoró mucho el ataque como referencia. Realizó excelentes jugadas de contención y tuvo mala suerte al no marcar, pues su disparo golpeó el poste.

    Alejandro Garnacho (6/10):

    Parecía haber recuperado algo de confianza, pero se metió en callejones sin salida y le faltó definición.

  • Chelsea v Leeds United - Emirates FA Cup Semi FinalGetty Images Sport

    Suplentes y entrenador

    Andrey Santos (6/10):

    Cubrió el puesto de Lavia y mantuvo el ritmo del partido.

    Cole Palmer (6/10):

    Agresivo por la banda, pero vio una tarjeta amarilla por clara pérdida de tiempo.

    Liam Delap (N/A):

    Salió en el tiempo añadido.

    Calum McFarlane (8/10):

    El Chelsea mejoró respecto al último partido de Rosenior y mereció el pase a la final. No fue bonito, pero mostró la garra que le había faltado.

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