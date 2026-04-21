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Chelsea-Brighton-GFXGetty/GOAL
Mark Doyle

Traducido por

Calificaciones de los jugadores del Chelsea vs. Brighton: A Liam Rosenior se le acaban las ideas y el tiempo. Los Blues vuelven a perder, y Enzo Fernández decepciona pese a conservar el brazalete

Player ratings
Chelsea
L. Rosenior
E. Fernandez
Premier League
FEATURES
Brighton vs Chelsea

La caída del Chelsea hacia la mediocridad de la zona media de la tabla bajo la dirección de Liam Rosenior continuó el martes en Brighton, donde los Blues, sin mordiente, sufrieron una vergonzosa derrota por 3-0 en el Amex Stadium. Tras cuatro derrotas consecutivas en la Premier League sin marcar, los londinenses, quintos en la clasificación, habían llegado a la costa sur con la esperanza de reactivar sus aspiraciones de Liga de Campeones. Sin embargo, ahora son sextos, después de que el Brighton les superara con inquietante facilidad.

A pesar de la importancia del partido para el Chelsea, el equipo de Rosenior no mostró urgencia y encajó un gol a los tres minutos: Ferdi Kadioglu remató desde el área tras un córner que los visitantes no despejaron. Ni siquiera ese tanto tempranero despertó a los Blues, que apenas probaron un disparo en una primera parte muy floja.

Tras el descanso mejoró ligeramente, pero el segundo tanto de Brighton llegó en el 56' tras otra mala defensa, obra de Jack Hinshelwood. El 3-0 final lo marcó Danny Welbeck en el descuento.

A continuación, GOAL puntúa a todos los Blues que saltaron al campo en el Amex, ya que los actuales «campeones del mundo» sufrieron su quinta derrota consecutiva sin marcar por primera vez desde 1912.

  • FBL-ENG-PR-BRIGHTON-CHELSEAAFP

    Portero y defensa

    Robert Sánchez (4/10):

    Realizó un par de paradas importantes al principio, pero luego se libró de un gol tras un pase horroroso dentro de su área sin presión, que debió acabar en gol.

    Trevoh Chalobah (5/10):

    Realizó un despeje crucial en la línea de gol tras un pase erróneo de Sánchez e intentó mostrar algo de iniciativa en la segunda parte.

    Wesley Fofana (3/10):

    Desorientado en la primera parte, vio una amarilla por tirar de la camiseta de Rutter y fue sustituido al descanso.

    Jorrel Hato (5/10):

    Uno de los pocos del Chelsea que mostró garra; ganó un par de balones divididos y mantuvo la posesión.

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  • Brighton & Hove Albion v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport

    Centro del campo

    Malo Gusto (4/10):

    Nulo en ataque; su torpe intento de robarle el balón a Mitoma, que el japonés le regateó con facilidad, reflejó su falta de garra.

    Moisés Caicedo (3/10):

    Pésimo partido del mediocampista de 100 millones de libras. Al menos recuperó algo de balón, pero Rutter se lo quitó con vergonzosa facilidad en el segundo gol del Brighton.

    Romeo Lavia (4/10):

    Titularidad poco habitual para el belga, propenso a las lesiones; mantuvo la sencillez en sus pases, pero fue un mero espectador y fue sustituido en el 72.

    Enzo Fernández (3/10):

    Recuperó el brazalete tras su sanción, síntoma del caos en Chelsea. Parece querer marcharse: solo aportó un pase peligroso.

    Marc Cucurella (4/10):

    Alineado en una posición más adelantada, el español pasó una noche miserable. Al igual que Sánchez y Caicedo, fue abucheado cada vez que tocaba el balón y se pasó el partido quejándose de todo y de todos.

  • FBL-ENG-PR-BRIGHTON-CHELSEAAFP

    Ataque

    Pedro Neto (4/10):

    A pesar de su dinamismo, no creó nada.

    Liam Delap (3/10):

    Con João Pedro aún lesionado, el exdelantero del Ipswich volvió a liderar la delantera. Aunque no faltó esfuerzo, es evidente que no está a la altura del máximo nivel. Fue sustituido a 18 minutos del final, pese a que su equipo necesitaba un gol.

  • FBL-ENG-PR-BRIGHTON-CHELSEAAFP

    Suplentes y entrenador

    Alejandro Garnacho (4/10):

    Salió en el descanso y jugó en la banda izquierda sin aportar nada.

    Marc Guiu (5/10):

    Sustituyó a Delap con menos de 20 minutos por jugar y mostró algo más de actividad.

    Dario Essugo (N/A):

    El portugués sustituyó a Lavia en una doble sustitución junto con Guiu.

    Josh Acheampong (N/A):

    Salió por Gusto en el descuento.

    Liam Rosenior (2/10):

    Sus días están contados. Aunque quizá no sea el responsable de la cultura tóxica del club, ha empeorado las cosas al eliminar las opciones del Chelsea de llegar a la Liga de Campeones. Su 3-5-2 fracasó y parece que ha perdido el vestuario.

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