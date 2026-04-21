Calificaciones de los jugadores del Chelsea vs. Brighton: A Liam Rosenior se le acaban las ideas y el tiempo. Los Blues sufren otra vergonzosa derrota, y Enzo Fernández falla pese a conservar el brazalete de capitán

A pesar de la importancia del partido para el Chelsea, el equipo de Rosenior no mostró urgencia y encajó un gol a los tres minutos: Ferdi Kadioglu remató desde el área tras un córner que los visitantes no despejaron. Ni siquiera ese tanto tempranero despertó a los Blues, que apenas probaron un disparo en una primera parte muy floja.

Tras el descanso mejoró ligeramente, pero el segundo tanto de Brighton llegó en el 56' tras otra mala defensa, obra de Jack Hinshelwood. El 3-0 final lo marcó Danny Welbeck en el descuento.

A continuación, GOAL puntúa a todos los Blues que saltaron al campo en el Amex, ya que los actuales «campeones del mundo» sufrieron su quinta derrota consecutiva sin marcar por primera vez desde 1912.