Goal.com
En directo
+18 | Contenido Comercial | Se aplican Términos y Condiciones | Juega Responsablemente | Principios editoriales
Chelsea Wrexham ratings GFXGetty/GOAL

Traducido por

Calificaciones de los jugadores del Chelsea contra el Wrexham: ¡Alejandro Garnacho al rescate! El extremo azul rompe el guion de Hollywood con una actuación decisiva para evitar la sorpresa en la FA Cup

El Chelsea necesitó la prórroga para vencer al Wrexham, con 10 jugadores, en su partido de la quinta ronda de la FA Cup, imponiéndose por 4-2 en el norte de Gales el sábado. Los Blues se vieron dos veces por detrás en un entretenido encuentro, pero lograron empatar en dos ocasiones, antes de que una tarjeta roja tras una revisión del VAR hiciera que los hombres de Liam Rosenior terminaran la noche con un jugador más que sus anfitriones sobre el terreno de juego.

A los 18 minutos, el Wrexham se adelantó por sorpresa. Un pase en profundidad de Callum Doyle encontró a Sam Smith corriendo por detrás de Benoit Badiashile y Tosin Adarabioyo, y el delantero superó a Robert Sánchez, que había decidido no salir a por el balón, para marcar el primer gol de lo que iba a ser un emocionante empate.

Al filo del descanso, el Chelsea empató gracias a un pequeño golpe de suerte. Liam Delap avanzó con el balón desde el centro del campo para atacar y luego pasó el balón a Alejandro Garnacho, cuyo disparo fue despejado en la línea de gol por George Thomason, pero rebotó en el portero Arthur Okonkwo y entró en la portería.

El Chelsea volvió a quedarse atrás a poco más de 10 minutos del final, después de que el Wrexham ejerciera una gran presión durante gran parte de la segunda parte. La media volea de Josh Windass tras un córner despejado fue rematada con increíble ingenio por Doyle, que dejó a Sánchez clavado en el suelo y volvió a poner a los locales por delante. Sin embargo, la alegría duró poco, ya que los Blues volvieron a empatar en cuestión de minutos. Andrey Santos no se rindió ante un balón suelto en el borde del área del Wrexham y pasó el balón por detrás para que Josh Acheampong rematara al fondo de la red.

Aún hubo tiempo para el drama al final de los 90 minutos. Pedro Neto estrelló un potente disparo en el travesaño al final de una magnífica jugada, mientras el Chelsea buscaba el gol de la victoria, y George Dobson fue expulsado por el Wrexham tras una revisión del VAR por una entrada alta sobre Garnacho, cuando el partido se encaminaba hacia la prórroga.

A los seis minutos de la prórroga, el Chelsea se adelantó por primera vez en el partido cuando un centro profundo de Dario Essugo encontró a Garnacho libre en el segundo palo, y este remató de volea al poste.

Pero ahí no terminó el empate. El Chelsea volvió a fallar en un córner, con Kieffer Moore desviando el balón para que Lewis Brunt lo empujara al fondo de la red, pero tras una larga revisión del VAR, se determinó que Brunt estaba en fuera de juego por unos centímetros y se anuló el empate.

El Wrexham se volcó sobre el Chelsea y estuvo a punto de empatar en el tiempo añadido al final de la prórroga, con un disparo con efecto de Lewis O'Brien que se fue rozando el poste lejano. Pero en el último ataque del partido, el Chelsea anotó su cuarto gol, con Joao Pedro escapándose en un contraataque y disparando desde 18 metros para sellar el pase de los Blues a los cuartos de final.

GOAL puntúa a los jugadores del Chelsea en el Racecourse Ground...

  • FBL-ENG-FACUP-WREXHAM-CHELSEAAFP

    Portero y defensa

    Robert Sánchez (4/10):

    Volvió a la alineación titular tras haber sido descartado para el partido ganado contra el Aston Villa. Se negó a salir de su línea y reducir el ángulo en la jugada previa al gol de Smith para el Wrexham. Tuvo éxito con los pases largos al delantero Delap, pero no tanto cuando se vio presionado en su propia área.

    Mamadou Sarr (6/10):

    El jugador más competente del Chelsea en defensa, y el jugador de 20 años no tuvo que hacer nada espectacular para lograrlo. En ocasiones se internó por la banda derecha y se mostró cómodo con el balón en los pies. Fue sustituido por otro delantero, Guiu.

    Tosin Adarabioyo (3/10):

    No es la primera vez esta temporada que el más veterano de los jóvenes centrales del Chelsea se ve sorprendido por un balón por encima de la defensa que supuso el primer gol de Smith. Prácticamente se rindió, dejando que Badiashile y Sánchez intentaran arreglar el desastre. Como era de esperar, estuvo lento en otras fases similares del juego.

    Benoit Badiashile (3/10):

    No pudo seguir el ritmo de Smith en la jugada que dio lugar al primer gol de la noche. Al igual que Tosin, parecía muy lejos del ritmo del partido.

    • Anuncios
  • FBL-ENG-FACUP-WREXHAM-CHELSEAAFP

    Centro del campo

    Josh Acheampong (7/10):

    Empujado hacia arriba en una posición de lateral. No se sentía necesariamente incómodo tan arriba en el campo, pero tampoco parecía del todo cómodo en algunos momentos. Sin embargo, marcó un gol excelente antes de ser sustituido por Gusto.

    Romeo Lavia (5/10):

    Jugó su primer partido como titular desde octubre tras otra larga lesión. Todavía le falta ritmo de juego, como demuestran algunos toques imprecisos y pases desviados poco habituales en él. Fue sustituido por Essugo.

    Andrey Santos (6/10):

    No logró controlar el partido durante 80 minutos, hasta que de repente cobró vida, luchando por cada balón y asistiendo a Acheampong en el segundo gol del Chelsea.

    Jorrel Hato (6/10):

    Comenzó como lateral, pero a menudo se colocó en el centro del campo e incluso se encontró en ocasiones en la zona del número 10. Uno de los mejores jugadores del Chelsea, mostrando gran madurez y confianza en la posesión. Fue sustituido por Cucurella.

  • Wrexham v Chelsea - Emirates FA Cup Fifth RoundGetty Images Sport

    Ataque

    Pedro Neto (5/10):

    Vuelve directamente al once inicial tras cumplir una sanción a mitad de semana. No sería de extrañar que volviera a ser sustituido para el partido del miércoles contra el París Saint-Germain en la Liga de Campeones, tras su decepcionante actuación aquí. Apenas creó peligro en el área del entrenador del Wrexham. Fue sustituido por Derry en la prórroga.

    Liam Delap (6/10):

    Mantuvo bien el balón y creó de forma eficaz el primer empate del Chelsea al abrirse paso con el balón en los pies hasta el último tercio del campo. Sin embargo, no parecía que fuera a marcar y fue sustituido por Pedro.

    Alejandro Garnacho (8/10):

    Ayudó a crear el empate al final de la primera parte y provocó la expulsión de Dobson al no rendirse con sus incansables regates antes de sentenciar el partido con un magnífico volea. Menuda noche.

  • Wrexham v Chelsea - Emirates FA Cup Fifth RoundGetty Images Sport

    Sustitutos y entrenador

    Marc Guiu (5/10):

    Sustituyó al defensa central Sarr. No aprovechó al máximo una oportunidad única para impresionar.

    Dario Essugo (7/10):

    Por fin debutó en un partido nacional, tras haber representado anteriormente al Chelsea en el Mundial de Clubes. Jugó con un dinamismo y una intensidad que Lavia no pudo aportar, y dio una magnífica asistencia a Garnacho.

    Marc Cucurella (6/10):

    Sustituyó a Hato. El Chelsea pareció más maduro tras su entrada, aunque, obviamente, la tarjeta roja del Wrexham ayudó en ese sentido.

    Malo Gusto (5/10):

    Sustituyó al goleador Acheampong. Mantuvo la línea permitiendo que Neto entrara por dentro.

    Joao Pedro (7/10):

    Probablemente esperaba tener la noche libre, pero la incapacidad del Chelsea para sentenciar la eliminatoria hizo que el brasileño, en plena forma, entrara como suplente en los últimos minutos. Al igual que Cucurella, la mera presencia de Pedro alivió la presión sobre los visitantes. Marcó con el último disparo del partido.

    Jesse Derry (6/10):

    Sustituyó a Neto en la prórroga, después de que el Chelsea se pusiera 3-2 por delante.

    Liam Rosenior (5/10):

    El Chelsea fue inferior a su rival de segunda división durante gran parte del partido y necesitó una ventaja numérica para poder pasar de ronda. Rosenior no habrá quedado impresionado, pero estará agradecido de que su rotación masiva no haya acabado con la eliminación del Chelsea.

Championship
Wrexham crest
Wrexham
WRE
Hull crest
Hull
HUL
Liga de Campeones
Paris Saint-Germain crest
Paris Saint-Germain
PSG
Chelsea crest
Chelsea
CHE
0