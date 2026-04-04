El Chelsea tardó poco más de 60 segundos en romper el empate. Un córner con efecto hacia dentro lanzado por Pedro Neto se coló en un área pequeña repleta de jugadores, y el portero del Port Vale, Joe Gauci, solo pudo despejar el balón con los puños hasta Jorrel Hato, quien remató con un disparo raso que superó a varios defensas en la línea de gol.

A mitad de la primera parte, los Blues duplicaron su ventaja. Neto volvió a ser protagonista, zafándose del lateral Liam Gordon para recibir un balón en profundidad de Andrey Santos, y se lo pasó a Joao Pedro, quien controló, se giró y remató a bocajarro.

El Chelsea anotó el tercero poco antes del descanso. Malo Gusto irrumpió en el área del Port Vale con una carrera tardía y vio cómo Gauci despejaba su potente disparo, pero Cole Palmer estaba allí para desviar el rebote hacia Jordan Gabriel, lo que se contabilizó como un gol en propia puerta.

Estevao debería haber marcado el cuarto del Chelsea al comienzo de la segunda parte, después de que sus compatriotas Pedro y Santos combinaran en la entrada del área antes de habilitar al extremo, cuyo disparo se estrelló en el exterior del poste. Pero el siguiente gol del Chelsea no se hizo esperar, llegando en el minuto 57 tras el segundo lanzamiento de un córner, con un centro de Gusto que Tosin Adarabioyo remató de cabeza al fondo de la red.

Estevao volvió a estrellar un balón en el poste en un Chelsea implacable y empeñado en ampliar el marcador, y el brasileño asistió a Santos desde un córner para que el equipo local marcara el quinto a falta de 20 minutos para el final.

Cuando Estevao finalmente encontró el fondo de la red, el gol le fue anulado por un fuera de juego tardío. Hato vio la carrera de Alejandro Garnacho hacia una zona peligrosa y, aunque este golpeó el poste, el número 41 del Chelsea remató el rebote antes de que sonara el silbato del árbitro. Sin embargo, la revisión del VAR confirmó que Estevao estaba, de hecho, en posición legal y finalmente se le concedió el gol.

El Chelsea aún tuvo tiempo de marcar el séptimo cuando Tyler Magloire derribó a Garnacho, quien se encargó de lanzar el penalti y engañó a Gauci para cerrar el marcador.

GOAL puntúa a los jugadores del Chelsea en Stamford Bridge...