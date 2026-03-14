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Chelsea vs Newcastle United Premier LeagueGetty/GOAL

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Calificaciones de los jugadores del Chelsea contra el Newcastle: ¡¿Dónde estás, João Pedro?! El delantero brilla por su ausencia mientras los Magpies aprovechan los errores de Wesley Fofana y Trevoh Chalobah, lo que supone un duro golpe para las esperanzas del Chelsea de meterse entre los cuatro primeros

El Chelsea perdió terreno decisivo en la lucha por la Liga de Campeones, ya que el gol de Anthony Gordon dio al Newcastle United una victoria por 1-0 en la Premier League en Stamford Bridge. Los Blues se esforzaron al máximo, pero estuvieron lejos de su mejor nivel, ya que Joao Pedro apenas creó peligro en ataque y el suplente Liam Delap desperdició una gran ocasión para empatar. En el gol de la victoria de los Magpies en la primera parte, un grave error de juicio tanto de Trevoh Chalobah como de Wesley Fofana permitió a Joe Willock colarse por la espalda, mientras que Gordon remató sin oposición.

El Chelsea, como local, comenzó el partido con fuerza y puso contra las cuerdas a unos visitantes irregulares en los primeros compases. Fofana remató de cabeza al larguero tras un magistral saque de esquina de Reece James, mientras que Cole Palmer vio cómo un potente disparo desde la frontal se marchaba rozando la escuadra, en la que probablemente fue la mejor ocasión de los Blues en la primera parte.

Pero, en el minuto 18, el Newcastle se adelantó en el marcador. El gol llegó totalmente en contra de la lógica del juego y fue totalmente evitable desde el punto de vista del Chelsea. Con Chalobah fuera de posición, Willock se escapó por la espalda de James y se plantó solo ante la portería, para pasarle el balón a Gordon, que solo tuvo que empujarlo a la red. Fofana ni siquiera intentó perseguir a Gordon, presumiblemente esperando una bandera de fuera de juego que no llegó.

La indisciplina del Chelsea volvió a hacer acto de presencia cuando Fofana derribó a Gordon tras un mal control en la banda y tuvo suerte de salir solo con una tarjeta amarilla, ya que Chalobah estaba cubriendo. En un córner de los Magpies, James derribó a Malick Thiaw con una entrada al estilo rugby y evitó que le pitara penalti tras una revisión del VAR.

Palmer vio cómo Aaron Ramsdale, con una estirada, detenía un disparo con efecto, mientras que en el otro extremo Robert Sánchez despejó un disparo desviado de Jacob Ramsey cuando los visitantes buscaban el segundo.

Liam Rosenior realizó un cambio en el descanso y dio entrada a Delap, y el delantero tuvo un impacto inmediato al robarle el balón a Jacob Murphy y ver cómo le paraban un potente disparo desde fuera del área.

El Chelsea intentó volver a meterse en el partido y Delap fue protagonista de muchas de sus mejores jugadas en la segunda parte. El jugador de 23 años tuvo la mejor ocasión de su equipo en el partido tras un centro milimétrico de James, pero la desperdició al enviar el balón por encima del larguero. Estuvo a punto de marcar en su siguiente ocasión, pero un remate de cabeza de Palmer se fue rozando el poste.

Sánchez mantuvo a Gordon a raya en el otro extremo del campo mientras el Chelsea apretaba en los últimos compases sin llegar a parecer del todo convincente. Chalobah remató de cabeza desde corta distancia, pero el balón se fue ligeramente desviado, mientras que Pedro envió un disparo por encima del larguero. En la que acabó siendo su última gran ocasión, en el tiempo de descuento, James lanzó un tiro libre con efecto desde lejos que rebotó en la base del poste, con Ramsdale ya batido.

GOAL puntúa a los jugadores del Chelsea en Stamford Bridge...

  • Portero y defensa

    Robert Sánchez (5/10):

    Volvió al once inicial tras la mala actuación de Jorgensen a mitad de semana y se mostró inseguro, ya que intentaba evitar cometer errores graves. Realizó un par de paradas inteligentes para evitar que el marcador fuera aún más abultado.

    Malo Gusto (5/10):

    Fue sustituido en el descanso cuando Rosenior decidió hacer cambios. Mientras que su homólogo Barnes se mantuvo prácticamente inactivo, el francés apenas creó peligro en el otro extremo del campo.

    Wesley Fofana (3/10):

    Evitó la expulsión tras un mal control que permitió a Gordon colarse, mientras que en otro duelo entre ambos, Fofana apenas tocó el balón y evitó conceder un penalti. En ocasiones pareció estar caminando por la cuerda floja en una actuación nerviosa en general, mientras que en el gol ni siquiera intentó detener al extremo del Toon que se abalanzaba sobre él.

    Trevoh Chalobah (4/10):

    Se quedó muy descolocado en el gol de Gordon, ya que Willock tuvo vía libre para correr por el campo del Chelsea.

    Marc Cucurella (5/10):

    Mantuvo a Murphy a raya, pero eso será un pequeño consuelo tras la derrota. El español hizo bien en colarse y asistir a Delap, cuyo disparo se fue por encima del larguero.

    • Anuncios

  • Centro del campo

    Reece James (6/10):

    Comenzó el partido en el centro del campo y se mostró muy trabajador, pero no logró dominar el juego. En el descanso volvió a su posición natural de lateral derecho y sus centros fueron peligrosos en algunas ocasiones, aunque el internacional inglés se salió con la suya tras una entrada al estilo rugby sobre Thiaw. Su lanzamiento de falta dio en el poste en los últimos minutos y tuvo muy mala suerte.

    Moises Caicedo (5/10):

    Otra estrella de los Blues que vio la tarjeta amarilla por una entrada mal ejecutada, Caicedo trabajó duro sin obtener resultados y fue sustituido a la hora de juego.

    Enzo Fernández (5/10):

    El argentino también vio cómo cambiaba su posición en la segunda parte. Fernández tuvo dificultades para encontrar las posiciones de ataque desde las que suele ser tan peligroso.

  • Ataque

    Cole Palmer (6/10):

    Palmer fue, como era de esperar, el punto brillante de los Blues en algunos momentos, pero no fue capaz de superar a Ramsdale ni a la defensa del Newcastle. Sigue estando lejos de su mejor nivel de temporadas pasadas.

    Alejandro Garnacho (5/10):

    Intentó crear juego en un interesante duelo con Livramento. Pero su falta de acierto fue frustrante en algunos momentos.

    Joao Pedro (4/10):

    Totalmente ineficaz por el centro en la primera parte, Pedro se colocó detrás de Delap en la segunda y estuvo igual de ausente. No se le vio nada parecido al jugador peligroso que ha marcado 18 goles esta temporada.

  • Suplentes y entrenador

    Liam Delap (6/10):

    Salió al campo en el descanso y supuso una amenaza mucho mayor que Pedro, pero no supo aprovechar sus ocasiones de gol y eso es lo que se recordará. Falló una ocasión clarísima al enviar el balón por encima del larguero, mientras que un inteligente remate de cabeza rozó el poste por centímetros.

    Romeo Lavia (5/10):

    Realizó una actuación correcta tras sustituir a Caicedo, pero hizo poco para cambiar el rumbo del partido.

    Jorrel Hato (N/A):

    Sustituyó a Fofana en los últimos diez minutos del tiempo reglamentario y tuvo poco trabajo, ya que los Blues lanzaron oleadas de ataque.

    Liam Rosenior (4/10):

    El entrenador de los Blues vio cómo su equipo se quedaba muy por detrás en el marcador y nunca dio la sensación de poder ganar el partido tras encajar el primer gol. Sus cambios en el descanso ayudaron a cambiar el rumbo, pero faltó el toque final y Rosenior debe volver a la pizarra.

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