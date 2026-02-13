Goal.com
Calificaciones de los jugadores del Chelsea contra el Hull: ¡Pedro Neto, qué magia! El internacional portugués marca un magnífico hat-trick y Estevao se olvida de su error ante una portería vacía para marcar, mientras los hombres de Liam Rosenior golean al antiguo equipo del entrenador

El Chelsea goleó al Hull City por 4-0 y se clasificó para la quinta ronda de la FA Cup el viernes por la noche. Pedro Neto marcó un hat-trick, incluyendo un gol directamente desde un córner, y Estevao también vio puerta en la goleada de los Blues al antiguo equipo de Liam Rosenior.

El Chelsea tuvo dos grandes ocasiones en los primeros diez minutos: Alejandro Garnacho obligó al portero a realizar una buena parada y, a continuación, Neto vio cómo le bloqueaban el rebote.

El Hull subió al otro extremo poco después y Liam Millar le robó el balón a Reece James en su propia área, pero Mamadou Sarr realizó un buen bloqueo para salvar al lateral derecho.

Sorprendentemente, tanto Estevao como Liam Delap fallaron dos grandes ocasiones en la nieve de Yorkshire. Primero, el brasileño regateó al portero y envió el balón por encima del larguero, y luego Delap persiguió un despeje del portero Dillon Phillips y, increíblemente, no consiguió meter el balón en la portería.

Neto compensó su fallo anterior con un buen disparo que abrió el marcador antes del descanso, recogiendo el balón en el borde del área y enviándolo con un magnífico disparo al fondo de la red. Añadió un segundo gol a su cuenta en el minuto 50, cuando su diabólico córner eludió a todos y pasó entre las piernas de Phillips antes de colarse en el fondo de la red.

Tanto Delap como Estevao se recuperaron de sus lamentables fallos y se combinaron para marcar el tercer gol del Chelsea: el primero entró en el área y se deshizo de un defensa antes de pasar el balón al brasileño para que rematara.

Neto completó su hat-trick en el minuto 70, aprovechando de nuevo un pase de Delap para rematar con instinto de goleador.

El Hull estrelló un balón en el poste en los últimos minutos por medio de Lewis Koumas, pero fue una contundente victoria para los Blues.

GOAL puntúa a los jugadores del Chelsea en el MKM Stadium...

    Portero y defensa

    Robert Sánchez (6/10):

    Apenas tuvo trabajo. Buena distribución cuando le llegó el balón.

    Reece James (6/10):

    Intentó sacar el balón y lo perdió en su propia área, pero el disparo resultante fue bloqueado por Sarr. Se recuperó bien. Fue sustituido.

    Wesley Fofana (7/10):

    Ganó todos los duelos que disputó. Un monstruo ante el ataque del Hull.

    Mamadou Sarr (7/10):

    Gran bloqueo para salvar a James. Se mostró muy cómodo en la zaga.

    Jorrel Hato (7/10):

    Pareció desestabilizar al portero del Hull cuando Neto marcó un magnífico gol de córner. Subió al ataque cuando pudo antes de ser sustituido al final del partido. Una gran actuación.

    Centro del campo

    Andrey Santos (8/10):

    Excelente distribución del balón. Más de 20 pases al último tercio del campo, impulsando constantemente al Chelsea hacia adelante. Es un centrocampista muy completo.

    Moisés Caicedo (7/10):

    Dominó a los centrocampistas del Hull con su físico. Buscó constantemente el balón hasta que fue sustituido a la hora de juego.

    Ataque

    Pedro Neto (10/10):

    Marcó un golazo por la escuadra, luego anotó directamente desde un córner y su tercer gol fue una magnífica jugada de delantero. Un hat-trick magnífico.

    Liam Delap (8/10):

    Falló una ocasión muy clara al principio y amenazó con perder la cabeza. Tres asistencias en la segunda parte, la segunda de las cuales fue un ejemplo del tipo de jugador que el Chelsea quiere que sea, ya que su fuerza y potencia quedaron patentes.

    Estevao (7/10):

    Un fallo realmente terrible que trajo recuerdos del fallo de Fernando Torres ante el Manchester United, pero lo dejó atrás para marcar el tercero. Como indicador de su mentalidad, fue una actuación excelente, ya que no permitió que el contratiempo afectara a su rendimiento.

    Alejandro Garnacho (7/10):

    Falló una gran ocasión a los ocho minutos, pero siempre buscó el balón y su control cercano causó pesadillas a la defensa del Hull.

    Sustitutos y entrenador

    Josh Acheampong (6/10):

    Sustituyó a Caicedo. Encajó perfectamente.

    Enzo Fernández (6/10):

    Sustituyó a James en la segunda parte.

    TosinAdarabioyo (6/10):

    Sustituyó a Fofana.

    Jesse Derry (N/A):

    Debutó en el partido.

    Shumaira Mheuka (N/A):

    Debut tardío.

    Liam Rosenior (7/10):

    Una buena victoria en su antiguo feudo. Su selección de jugadores permitió la rotación y el ataque de su equipo funcionó a la perfección durante todo el partido, hasta que las sustituciones interrumpieron el flujo. Una noche de trabajo sólida.

