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Calificaciones de los jugadores del Chelsea contra el Everton: ¡Liam Rosenior, esto es una crisis! Robert Sánchez y Wesley Fofana cuelan un partido pésimo mientras los Blues pierden terreno en la lucha por la Liga de Campeones

El Chelsea sufrió una dura derrota en su primera visita al estadio Hill Dickinson, al caer por 3-0 ante el Everton en la Premier League el sábado por la noche. Los Blues esperaban recuperarse de la derrota del martes en la Liga de Campeones por el mismo marcador ante el París Saint-Germain, pero en cambio se quedaron sin opciones ante los Toffees de David Moyes, que se colocaron a dos puntos del equipo de Liam Rosenior en la clasificación.

Tras un comienzo descuidado, el Chelsea se vio por detrás en el marcador en el minuto 33. Un pase en profundidad de James Garner encontró a Beto desmarcándose a la espalda de Wesley Fofana, y el delantero logró superar con un toque por encima del portero Robert Sánchez, que salía a su encuentro, para dar la ventaja al Everton.

En su primer ataque tras encajar el gol, los visitantes estuvieron a punto de empatar. La acrobática media volea de Enzo Fernández tras un rebote de un córner fue despejada por Jordan Pickford, en lo que fue una de las paradas de la temporada del portero número uno de Inglaterra.

Al Chelsea también le costó crear ocasiones en la segunda parte, y Fernández volvió a poner a prueba a Pickford después de que el Everton no lograra despejar tras una jugada a balón parado, antes de que los locales se lanzaran al contraataque y duplicaran su ventaja. Idrissa Gueye se coló entre Fernández y Marc Cucurella para arrebatarle la posesión al Chelsea y esprintar hacia el espacio. El centrocampista senegalés encontró entonces a Beto, cuyo potente disparo se coló entre las piernas de Sánchez y cruzó la línea de gol.

Rosenior dio entrada al recuperado Estevao Willian en busca de algo de chispa, y el joven brasileño estuvo a punto de marcar directamente de córner poco después de salir al campo, pero su disparo se estrelló en el larguero.

Pero la noche del Chelsea fue de mal en peor cuando el Everton anotó el tercero. Beto se adelantó a Fofana en un saque de puerta largo de Pickford, con Ilimian Ndiaye entrando en carrera y recortando a Moisés Caicedo antes de colar el balón por la escuadra.

El Chelsea vio cómo se acababa su calvario tras cinco minutos de tiempo añadido, confirmando así su cuarta derrota consecutiva en todas las competiciones antes del parón internacional de marzo.

GOAL puntúa a los jugadores del Chelsea desde el Hill Dickinson Stadium...

  • Everton v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport

    Portero y defensa

    Robert Sánchez (2/10):

    Su confianza parece por los suelos tras ser sustituido por el ahora lesionado Filip Jorgensen, lo que permitió que el disparo de Beto se le colara por debajo para marcar el segundo gol. Se tomó demasiadas libertades con el balón en los pies y tuvo suerte de no regalarle un gol a Beto cuando le robaron la posesión en los primeros compases del partido.

    Malo Gusto (5/10):

    Se incorporó mucho al ataque durante su media parte, aunque rara vez recibió pases. Fue sustituido por Garnacho en el descanso tras haber estado enfermo a principios de semana.

    Wesley Fofana (3/10):

    Beto le superó en todo momento. Últimamente ha encadenado una preocupante racha de pésimas actuaciones.

    Jorrel Hato (5/10):

    El único defensa del Chelsea que no pareció desconcertarse ante la presión alta y la amenaza física del Everton.

    Marc Cucurella (4/10):

    Otro partido en el que al Chelsea le habría venido bien que Cucurella diera un paso al frente como líder en lugar de acobardarse en la lucha.

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  • Moises CaicedoGetty Images

    Centro del campo

    Moises Caicedo (3/10):

    Salió de titular en el centro del campo, no estuvo muy bien. Se cambió al lateral derecho, y lo hizo aún peor. Una noche complicada para el jugador de 116 millones de libras. Fue sustituido por Adarabioyo antes de que pudiera recibir una tarjeta amarilla que le hubiera supuesto una suspensión.

    Romeo Lavia (4/10):

    Una actuación discreta y, en ocasiones, complicada en una de sus escasas titularidades y una oportunidad prolongada para impresionar. Fue sustituido por Santos antes de que se cumpliera la hora de juego.

    Enzo Fernández (5/10):

    La vía más probable del Chelsea para marcar parecía pasar por el argentino, aunque sus intentos se vieron frustrados por un Pickford en plena forma.

  • Everton v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport

    Ataque

    Cole Palmer (5/10):

    Se movía entre líneas buscando el balón e intentando crear algo, pero se topaba continuamente con una marea de jugadores con camiseta azul.

    Joao Pedro (4/10):

    Fue superado físicamente por los gigantescos defensas del Everton. Fue sustituido por Delap en los últimos minutos.

    Pedro Neto (4/10):

    No aportó nada en ninguna de las dos bandas y acabó siendo sustituido por Estevao.

  • FBL-ENG-PR-EVERTON-CHELSEAAFP

    Suplentes y entrenador

    Alejandro Garnacho (4/10):

    Sustituyó a Gusto en el descanso. Apenas tuvo impacto.

    Andrey Santos (4/10):

    Salió al campo en sustitución de Lavia. Realizó el pase que fue interceptado por Gueye y que dio lugar al segundo gol del Everton.

    Estevao Willian (6/10):

    Salió al campo en sustitución de Neto. Destacó de inmediato como el mejor jugador del Chelsea.

    Liam Delap (N/A):

    Sustituyó a Pedro cuando el marcador iba 3-0 en contra.

    Tosin Adarabioyo (N/A):

    Sustituyó a Caicedo en los últimos minutos.

    Liam Rosenior (3/10):

    El Chelsea está en apuros tras perder el impulso que le había dado la llegada del nuevo entrenador. Será un largo parón internacional en el que tendrán que rumiar cuatro derrotas consecutivas.

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