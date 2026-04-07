Calificaciones de los jugadores del Bayern de Múnich frente al Real Madrid: Michael Olise ilumina el Bernabéu mientras Manuel Neuer vuelve a demostrar su gran nivel, y los goles de Luis Díaz y Harry Kane aseguran una gran victoria en la Liga de Campeones

El Bayern tomó el control desde el principio, y Dayot Upamecano debería haber abierto el marcador cuando se le presentó una ocasión con la portería a boca abierta. Sin embargo, el defensa falló en el remate, lo que permitió a Álvaro Carreras despejar el balón sobre la línea de gol. Mientras tanto, Manuel Neuer tuvo que estar atento en el otro extremo del campo para detener dos disparos de Mbappé y uno de Vinicius Jr., ante las amenazas del Madrid al contraataque.

Serge Gnabry desperdició una buena ocasión para romper el empate cuando Thiago Pitarch le habilitó dentro del área del Madrid, pero su disparo salió directamente a las manos de Andriy Lunin. Sin embargo, Gnabry se redimió de ese fallo, ya que su magnífico pase en profundidad fue aprovechado por Díaz para abrir el marcador a cuatro minutos del descanso.

El Bayern duplicó su ventaja a los 20 segundos de la segunda parte, cuando Kane disparó al ángulo inferior tras una pérdida de balón de los visitantes en el campo del Madrid. El imperioso Michael Olise obligó a Lunin a lucirse con un disparo que se le coló por las manos, mientras el Bayern amenazaba con sentenciar la eliminatoria en el partido de ida.

El Madrid se repuso, sin embargo, y tras un disparo fuera de Vinicius tras un mal cabezazo de Upamecano y una excelente parada de Neuer para detener un remate de Mbappé, los blancos se estrenaron en el marcador cuando Mbappé remató un centro raso de Trent Alexander-Arnold en el segundo palo.

Los locales dominaron a partir de ahí, y Mbappé estuvo a punto de empatar con un disparo que se fue fuera, pero es el Bayern quien llega con ventaja a Baviera de cara al partido de vuelta del próximo miércoles.

GOAL puntúa a los jugadores del Bayern en el Bernabéu...