El Barcelona dominó la primera parte y se adelantó 2-0 en 20 minutos. Marcus Rashford abrió el marcador con un magnífico tiro libre que superó a Thibaut Courtois. Luego, Ferran Torres aprovechó un pase de Dani Olmo y definió con calma. Antes del descanso, Courtois evitó el tercero de Rashford con una gran parada.

El Madrid, en crisis tras una pelea entre Tchouameni y Valverde y sin títulos, nunca pareció reaccionar, aunque a Bellingham le anularon un gol por fuera de juego tras el descanso. En la segunda parte solo el Barça amenazó con ampliar la ventaja, con Courtois evitando el tercero ante Ferran y Lewandowski.

La cómoda victoria por 2-0 en El Clásico sitúa al Barça 14 puntos por encima de su rival, prácticamente sentenciando el título.

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