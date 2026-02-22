Goal.com
Calificaciones de los jugadores del Barcelona contra el Levante: Joao Cancelo vuelve a sus mejores tiempos, mientras que Frenkie de Jong marca un gol poco habitual y el Blaugrana se recupera para volver a la cima de La Liga

El Barcelona volvió a la senda de la victoria con un 3-0 sobre el Levante el domingo, lo que le permitió recuperar el liderato de La Liga tras aprovechar la derrota del Real Madrid ante el Osasuna 24 horas antes. Los goles en la primera parte del dúo de centrocampistas Marc Bernal y Frenkie de Jong dieron ventaja a los locales, antes de que Fermín López marcara un golazo en una jornada en la que Joao Cancelo fue la verdadera estrella del partido.

El Barça comenzó con fuerza, con un remate de volea de Jules Koundé tras un centro de Cancelo que se fue por encima del larguero, antes de que Bernal rompiera el empate en el minuto cuatro, cuando Eric García le encontró en el borde del área pequeña tras un saque de esquina.

El Levante estuvo a punto de regalarle el segundo al Barça al perder la posesión en el borde de su propia área, pero Maty Ryan se interpuso para detener el disparo de Raphinha y Robert Lewandowski envió el rebote por encima del larguero con la portería vacía. Sin embargo, los visitantes intentaron crear peligro con balones en profundidad y Joan García tuvo que salir rápidamente de su portería para evitar que Jon Olasagasti marcara el empate.

Cancelo siguió creando peligro por la izquierda del Barça y, poco después de estrellar en el poste un centro que no encontró rematador dentro del área, su pase raso al área fue rematado por De Jong para dar al Blaugrana una cómoda ventaja.

El Barcelona siguió dominando, aunque fue Fermín quien sentenció el partido con un disparo desde 25 metros que entró tras golpear en el poste, confirmando el regreso del Barça a lo más alto de la Liga, con un punto de ventaja sobre su gran rival, el Madrid. El suplente podría preguntarse cómo no consiguió marcar el segundo, ya que Ryan le negó el gol a bocajarro después de que el portero del Levante detuviera un cabezazo de Raphinha.

GOAL puntúa a los jugadores del Barça en el Camp Nou...

  • FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-LEVANTEAFP

    Portero y defensa

    Joan García (7/10):

    No tuvo mucho trabajo, pero estuvo muy atento para evitar que Olasagasti empatara.

    Jules Koundé (6/10):

    Falló una buena ocasión al principio, pero siguió avanzando y combinándose bien con Yamal. Realizó un par de centros peligrosos que Ryan tuvo que atajar.

    Eric García (7/10):

    Mostró una gran compostura al asistir en el gol de Bernal y dirigió bien la zaga del Barça a partir de entonces.

    Gerard Martín (5/10):

    No se mostró muy cómodo en su papel de defensa central. Se vio superado en un par de ocasiones y recibió una tarjeta amarilla que le supondrá una suspensión.

    Joao Cancelo (9/10):

    Sobresaliente. Marcó la pauta al crear la ocasión de Koundé antes de participar en el gol de Bernal. Causó muchos problemas por la izquierda, estrelló un centro en el poste y asistió en el gol de De Jong. Exactamente lo que el Barça quería cuando lo fichó en enero.

  • FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-LEVANTEAFP

    Centro del campo

    Frenkie de Jong (8/10):

    Coronó una gran actuación en el centro del campo con una magnífica carrera hacia el área para rematar un centro de Cancelo y marcar su primer gol de la temporada en la liga.

    Marc Bernal (7/10):

    Abrió el marcador con un remate a bocajarro y realizó un trabajo físico y sereno en el centro del campo. Recibió una tarjeta amarilla antes de ser sustituido a mitad de la segunda parte.

    Dani Olmo (5/10):

    Mantuvo al Barça en el partido, pero fue incapaz de aportar calidad en el último tercio del campo.

  • FC Barcelona v Levante UD - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Ataque

    Lamine Yamal (6/10):

    Jugó con la defensa del Levante en algunos momentos, pero por una vez su último pase o disparo no estuvo a la altura.

    Robert Lewandowski (4/10):

    Parece haber perdido toda la confianza frente a la portería. Falló una gran oportunidad de poner el 2-0 y sus otros intentos fueron débiles. Decepcionado por haber sido sustituido en la segunda parte.

    Raphinha (7/10):

    Causó muchos problemas al aprovechar las carreras de Cancelo para ganar espacios. Ryan le negó el gol en ambas mitades.

  • FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-LEVANTEAFP

    Sustitutos y entrenador

    Ferran Torres (5/10):

    Sustituyó a Lewandowski, pero su única ocasión clara acabó en un cabezazo que Ryan atajó sin problemas.

    Pedri (6/10):

    Deleitó a la afición local con su regreso tras la lesión y realizó algunos pases llamativos en el centro del campo.

    Fermín López (7/10):

    Se habrá sentido decepcionado por haber sido descartado, pero respondió a la perfección con un magnífico gol desde lejos. Se preguntará cómo no marcó el segundo, cuando Ryan le negó el gol desde cerca.

    Ronald Araujo (sin puntuación):

    Salió en los últimos tres minutos.

    Roony Bardghji (N/A):

    Le dio a Yamal los últimos minutos de descanso.

    Hansi Flick (7/10):

    Derrotar al penúltimo clasificado de la liga no es nada del otro mundo, pero levantó al equipo tras dos derrotas consecutivas y cumplió con su cometido.

0