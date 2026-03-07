Goal.com
En directo
+18 | Contenido Comercial | Se aplican Términos y Condiciones | Juega Responsablemente | Principios editoriales
Yamal BarcaGetty/GOAL
Harry Sherlock

Traducido por

Calificaciones de los jugadores del Barcelona contra el Athletic Club: ¡Lamine Yamal es una broma! El momento mágico del adolescente mantiene al Blaugrana con cuatro puntos de ventaja en la carrera por el título de La Liga

Lamine Yamal marcó un golazo y el Barcelona venció 1-0 al Athletic Club el sábado, manteniendo así su ventaja de cuatro puntos en lo más alto de la Liga. El equipo de Hansi Flick se vio frenado por el buen trabajo defensivo del equipo local en Bilbao, pero el momento mágico de Yamal fue suficiente para dar al Blaugrana una victoria vital.

El Athletic sufrió un duro golpe a los nueve minutos, cuando Unai Gómez cayó de forma extraña y pareció torcerse la rodilla, lo que le obligó a abandonar el terreno de juego y ser sustituido. 

La primera parte se vio interrumpida por lesiones y colisiones, y se dedicó más tiempo a los cuidados médicos que a las jugadas de gol. Sin embargo, al filo del descanso, Iñaki Williams marcó un gol, aunque estaba claramente en fuera de juego.

Antes de la hora de juego, Pau Cubarsi tuvo suerte de evitar la expulsión al derribar a Williams cuando era el último hombre. El árbitro le mostró al defensa del Barcelona una tarjeta amarilla en lugar de una roja, y el VAR, de forma desconcertante, decidió no intervenir para recomendar la expulsión. 

Minutos más tarde, Hansi Flick se la jugó y dio entrada a Robert Lewandowski, Raphinha y Fermín López para que el Barça buscara el gol de la victoria en los últimos minutos. Pero fue, casi inevitablemente, Yamal quien respondió a la llamada, recortando por la derecha, controlando de forma brillante y rematando con una técnica perfecta, lo que provocó el asombro incluso de la afición local.

El Athletic presionó en busca del empate, pero fue incapaz de romper la defensa del Barça, y el equipo de Flick se llevó una importante victoria en la lucha por el título.

GOAL puntúa a los jugadores del Barça en San Mamés...

  • FBL-ESP-LIGA-ATHLETIC BILBAO-BARCELONAAFP

    Portero y defensa

    Joan García (6/10):

    Mantuvo el control en todo momento y nunca se vio realmente puesto a prueba.

    Eric García (6/10):

    Jugó tan bien como recibió en el lado derecho, aunque le regatearon más de una vez. Tiene aire de autoridad y se organizó bien. 

    Pau Cubarsi (5/10):

    Recibió una tarjeta amarilla por una entrada tardía sobre Williams cuando el delantero se dirigía hacia la portería. Sin duda, fue una oportunidad de gol frustrada, pero el VAR decidió no intervenir. Un chico muy, muy afortunado. 

    Gerard Martín (7/10):

    Fuerte. Sin duda, el defensa más seguro del Barça. 

    Joao Cancelo (7/10):

    Casi marca un gol en propia puerta en los primeros 30 segundos. Subió bien y disfrutó de su duelo con Berenguer. 

    • Anuncios
  • Athletic Club v FC Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Centro del campo

    Marc Casado (7/10):

    Siempre buscando recibir el balón y avanzar. Corrió sin descanso y fue sustituido a 13 minutos del final, cuando Flick reforzó la defensa.

    Marc Bernal (4/10):

    Le costó seguir el ritmo del partido en la primera parte y perdió el balón en más de una ocasión. Fue sustituido por Pedri en el descanso. 

    Dani Olmo (6/10):

    Siempre buscando abrir el Athletic, pero le costó encontrar el camino. Nunca se rindió, pero fue sustituido a la hora de juego. 

  • FBL-ESP-LIGA-ATHLETIC BILBAO-BARCELONAAFP

    Ataque

    Lamine Yamal (9/10):

    Se hizo con el balón cuando pudo antes de marcar un golazo en el minuto 67, recortando hacia dentro y disparando con una técnica perfecta. El balón rozó el poste antes de entrar; una auténtica obra de arte que le dio la victoria al Barça. Es increíble. 

    Ferran Torres (4/10):

    Minució en jugadas antes de ser sustituido por Lewandowski a la hora de juego. 

    Marcus Rashford (5/10):

    Siempre dispuesto a correr hacia su defensa y lo hizo cada vez que le llegó el balón, pero sin mucho éxito, por desgracia. Fue sustituido. 

  • Athletic Club v FC Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Sustitutos y entrenador

    Pedri (7/10):

    Entró en el descanso. Se colocó en el centro del campo y asistió en el gol de Yamal. El Barcelona parece mucho más cómodo cuando él juega. 

    Raphinha (6/10):

    Sustituyó a Olmo. No tuvo mucho protagonismo. 

    Robert Lewandowski (5/10):

    Sustituyó a Ferran en la delantera. Apenas tuvo ocasiones.

    Fermín López (5/10):

    Entró como parte del triple cambio, pero tuvo un impacto mínimo.

    Ronald Araujo (N/A):

    Sustituyó a Casado y reforzó la defensa.

    Hansi Flick (6/10):

    El once inicial no tenía lo necesario para lograrlo, especialmente en el centro del campo, pero sus cambios funcionaron y Yamal siempre es capaz de hacer magia. Se evitó un gran tropiezo, por los pelos.

Liga de Campeones
Newcastle crest
Newcastle
NEW
Barcelona crest
Barcelona
BAR
0