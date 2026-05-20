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Emiliano Buendia Aston Villa Freiburg ratings GFXGOAL
Mark Doyle

Traducido por

Calificaciones de los jugadores del Aston Villa vs. Friburgo: ¡Unai Emery es el rey de la Europa League! Youri Tielemans, Emiliano Buendía y Morgan Rogers luchan por el gol del mes en Estambul, acabando con 30 años de espera

Player ratings
Europa League
Aston Villa
FEATURES
Friburgo vs Aston Villa
Friburgo
U. Emery
M. Rogers
E. Buendia
Y. Tielemans

Youri Tielemans, Emiliano Buendía y Morgan Rogers marcaron goles espectaculares en la victoria del Aston Villa 3-0 sobre el Friburgo en la final de la Europa League del miércoles, dando al club su primer título importante en tres décadas. El equipo de Unai Emery, favorito en Estambul —el técnico español ya había ganado el torneo en cuatro ocasiones—, resolvió el partido con dos tantos al final de la primera parte y sentenció en la segunda.

El primero lo marcó Tielemans, con perfecta sincronización y técnica, al rematar de volea desde el área tras un córner lanzado en corto por el Villa.

Cuatro minutos después, Buendía, asistido por McGinn, colocó el balón en la escuadra derecha.

Poco antes del descanso, Rogers sentenció con un tanto que nació en la banda gracias a otra asistencia de Buendía.

A continuación, GOAL valora a todos los jugadores del Villa que participaron en el primer triunfo continental del club desde la Copa de Europa de 1982...

  • FBL-EUR-C3-FREIBURG-ASTON VILLA-FINALAFP

    Portero y defensa

    Emiliano Martínez (7/10):

    Pese a los rumores de lesión en el calentamiento, jugó sin aparentes problemas y solo mostró nervios en un momento de la segunda parte; no transmitió sensación de que fuera a encajar gol.

    Matty Cash (6/10):

    El lateral derecho recibió una temprana amarilla por una entrada imprudente, pero manejó bien la situación pese a algunos pases imprecisos.

    Ezri Konsa (8/10):

    Tuvo una noche tranquila: cumplió cuando fue necesario, realizó dos despejes importantes y distribuyó el balón con rapidez y precisión. También fue amenaza en ataque.

    Pau Torres (7/10):

    El español tuvo un partido tranquilo junto a Konsa, pero realizó intervenciones cruciales, sobre todo al negar a Philipp Lienhart una clara ocasión de gol.

    Lucas Digne (6/10):

    El lateral izquierdo cumplió en defensa aunque aportó poco en ataque.

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  • SC Freiburg v Aston Villa FC - UEFA Europa League Final 2026Getty Images Sport

    Centro del campo

    Victor Lindelöf (7/10):

    El excentral del Manchester United ha sido una revelación para el Villa en el centro del campo y volvió a cuajar una gran actuación en Estambul, protegiendo bien a la zaga.

    Youri Tielemans (8/10):

    Combinó técnica y lucha en el medio y, como era de esperar, marcó el gol decisivo con una volea perfecta cuatro minutos antes del descanso.

  • FBL-EUR-C3-FREIBURG-ASTON VILLAAFP

    Ataque

    John McGinn (7/10):

    Actuación dinámica de esta fuerza de la naturaleza escocesa, que creó el segundo gol con un pase medido hacia dentro para Buendía y fue una amenaza constante.

    Morgan Rogers (8/10):

    Peligroso desde el inicio, falló a los tres minutos y luego asistió a Tielemans con un pase profundo. Cerró su actuación con un merecido gol tras una inteligente llegada al primer palo.

    Emiliano Buendía (9/10):

    Vio la amarilla al inicio por un golpe de brazo a Niklas Beste, pero el sereno argentino no se amedrentó: dobló la ventaja del Villa con un precioso disparo envenenado desde el borde del área y luego asistieron el tercero a Rogers con una jugada magistral por la banda. Pierde un punto por fallar un mano a mano en el descuento.

    Ollie Watkins (7/10):

    Lideró el ataque con pocos balones de calidad en la primera parte, pero su movilidad abrió espacios para sus compañeros.

  • FBL-EUR-C3-FREIBURG-ASTON VILLAAFP

    Suplentes y entrenador

    Amadou Onana (6/10):

    Salió en la segunda parte por Lindelof y su disparo golpeó el poste.

    Ian Maatsen (N/A):

    Salió al campo en sustitución de Digne en el minuto 81.

    Jadon Sancho (N/A):

    Sustituyó a Bunedia, el mejor del partido, a 10 minutos del final.

    Tyrone Mings (N/A):

    Solo saltó al campo en los últimos minutos.

    Douglas Luiz (N/A):

    Sustituyó a Tielemans en el centro del campo en el tiempo añadido.

    Unai Emery (9/10):

    ¿Qué más se puede decir del Rey de la Europa League? Acertó con su once y acabó levantando el trofeo por quinta vez. Su labor desde que sucedió a Steven Gerrard en el Villa es notable.

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