El primero lo marcó Tielemans, con perfecta sincronización y técnica, al rematar de volea desde el área tras un córner lanzado en corto por el Villa.

Cuatro minutos después, Buendía, asistido por McGinn, colocó el balón en la escuadra derecha.

Poco antes del descanso, Rogers sentenció con un tanto que nació en la banda gracias a otra asistencia de Buendía.

A continuación, GOAL valora a todos los jugadores del Villa que participaron en el primer triunfo continental del club desde la Copa de Europa de 1982...