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Arsenal UCL GFXGetty/ GOAL
Krishan Davis

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Calificaciones de los jugadores del Arsenal vs. PSG: Gabriel pasa de héroe a villano. Su gran actuación defensiva se olvida tras fallar un penalti clave en la final de la Liga de Campeones

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Gabriel
Liga de Campeones
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Paris Saint-Germain vs Arsenal

El Arsenal cayó en la final de la Liga de Campeones tras perder 4-3 en los penaltis ante el París Saint-Germain. Gabriel Magalhães falló el tiro decisivo, lo que permitió al campeón defender su título en Budapest. Kai Havertz había adelantado a los Gunners en el arranque, Ousmane Dembélé empató en la segunda parte y la sólida defensa londinense forzó la prórroga.

Los londinenses del norte, claros outsiders, soñaron desde el minuto 6: Havertz, tras un despeje fallido de Marquinhos que rebotó en Trossard, definió de volea al ángulo.

El tanto permitió al Arsenal hacer lo que mejor sabe: replegarse. Gabriel sobresalió con varias intervenciones clave, como una entrada perfecta a Kvaratskhelia en el área.

Aun así, los Gunners seguían peligrosos al contraataque: Safonov despejó un centro raso de Saka y, en el descuento, Marquinhos bloqueó un disparo de Havertz tras una bonita jugada colectiva.

Sin embargo, el partido cambió tras la hora de juego: Cristhian Mosquera llegó tarde a una pared y derribó a Kvaratskhelia en el área. Dembélé transformó el penalti y igualó el marcador.

En los últimos minutos, el Arsenal resistió una avalancha de ocasiones: Myles Lewis-Skelly desvió un disparo de Kvaratskhelia al poste, David Raya detuvo una carrera de Bradley Barcola y Vitinha lanzó un potente disparo al larguero a un minuto del final.

La prórroga fue cauta; solo se agitó cuando Noni Madueke cayó ante Nuno Mendes, pero el árbitro, ratificado por el VAR, rechazó las protestas del Arsenal. Sin ocasiones claras, el partido se encaminó hacia los penaltis tras desviarse un disparo de Viktor Gyokeres en el último minuto.

En la tanda, Eberechi Eze falló, pero Raya detuvo el tiro de Mendes. En la muerte súbita, el PSG marcó su quinto penalti y, acto seguido, Gabriel lanzó alto y erró, dando la victoria al campeón.

GOAL puntúa a los jugadores del Arsenal desde el Puskas Arena...

  • FBL-EUR-C1-PSG-ARSENAL-FINALAFP

    Portero y defensa

    David Raya (7/10):

    Salió de su área y atrapó con nervios un disparo de Ruiz. No pudo hacer nada en el penalti de Dembélé, pero frenó a Barcola y cortó un centro en la prórroga. Gran parada en la tanda de penaltis.

    Cristhian Mosquera (4/10):

    Parecía el eslabón débil antes del inicio. Defendió con firmeza, pero derribó a Kvaratskhelia en el área y fue sustituido acto seguido.

    William Saliba (6/10):

    Menos decisivo que su compañero en el centro de la defensa, pero cumplió en defensa y distribuyó bien el juego.

    Gabriel Magalhães (7/10):

    Impresionante en defensa: multiplicó las intervenciones decisivas, pero falló el penalti final.

    Piero Hincapié (7/10):

    Muy atento y agresivo ante unos delanteros tan peligrosos y realizó una gran entrada dentro del área.

    • Anuncios
  • Paris Saint-Germain v Arsenal FC - UEFA Champions League Final 2026Getty Images Sport

    Centro del campo

    Declan Rice (6/10):

    Poco influyente, aunque corrió mucho para frenar el juego de los mediocampistas del PSG.

    Myles Lewis-Skelly (7/10):

    A sus 19 años no desentonó: mostró sangre fría y defendió bien. Realizó un bloqueo espectacular que desvió al poste el disparo de Kvaratskhelia en los últimos minutos.

    Martin Odegaard (5/10):

    Presionó con ahínco y creó una gran ocasión para Havertz con un pase ingenioso. Su principal tarea parecía ser defender desde la delantera. Fue sustituido tras el empate.

  • Paris Saint-Germain v Arsenal FC - UEFA Champions League Final 2026Getty Images Sport

    Ataque

    Bukayo Saka (6/10):

    Trabajó mucho en defensa, pero recibió una amarilla por una entrada imprudente y falló dos buenas ocasiones.

    Kai Havertz (8/10):

    ¡Le encantan las finales de la Champions League! Remate inicial espectacular. Aportó presencia física y salida al equipo.

    Leandro Trossard (7/10):

    Sin quererlo, le dio la asistencia a Havertz. Tomó decisiones muy acertadas con el balón.

  • FBL-EUR-C1-PSG-ARSENAL-FINALAFP

    Suplentes y entrenador

    Jurrien Timber (6/10):

    Descoordinado al principio, con ocasiones por su banda, aunque luego se mostró sólido en defensa.

    Viktor Gyokeres (5/10):

    Nunca se encontró cómodo y vio la amarilla por una falta en su campo. En los últimos minutos, su disparo se desvió ligeramente. Penalti tranquilo.

    Noni Madueke (7/10):

    Constante amenaza y reclamó penal tras una incursión, sin éxito.

    Gabriel Martinelli (5/10):

    No acertó con un pase decisivo pese a que dos compañeros estaban libres y perdió el balón en varias ocasiones. Gran lanzamiento de penalti.

    Eberechi Eze (5/10):

    Aprovechó su físico y mostró calma con el balón. Falló su penalti.

    Martin Zubimendi (5/10):

    Parecía cansado pese a entrar solo en la prórroga.

    Mikel Arteta (6/10):

    Perder la final fue agonizante. Su plan funcionó en largos tramos, aunque quizá marcaron demasiado pronto y tuvieron que defender la ventaja 84 minutos. Sin el arrebato de Mosquera, habrían triunfado.