Los londinenses del norte, considerados outsiders, soñaron desde el minuto 6: Havertz, tras un despeje fallido de Marquinhos que rebotó en Trossard, definió de volea al ángulo.

El tanto permitió al Arsenal hacer lo que mejor sabe: replegarse. Gabriel sobresalió con varias intervenciones clave, como una entrada perfecta a Kvaratskhelia en el área.

Aun así, los Gunners seguían peligrosos al contraataque: Safonov despejó un centro raso de Saka y, en el descuento, Marquinhos bloqueó un disparo de Havertz tras una bonita jugada colectiva.

Sin embargo, su esfuerzo se frustró poco después de la hora de juego: Cristhian Mosquera falló en una pared y derribó a Kvaratskhelia en el área. Dembélé transformó el penalti y empató el partido.

En los últimos minutos, el Arsenal sufrió: Lewis-Skelly despejó un tiro de Kvaratskhelia al poste, Raya detuvo a Barcola y Vitinha remató al larguero.

La prórroga fue cauta; solo se agitó cuando Noni Madueke cayó ante Nuno Mendes, pero el árbitro, ratificado por el VAR, rechazó las protestas del Arsenal. Sin ocasiones claras, el partido fue a penaltis tras desviarse un disparo de Viktor Gyokeres en el último minuto.

En la tanda, Eberechi Eze falló, aunque Raya detuvo el tiro de Mendes. En la muerte súbita, el PSG marcó su quinto penalti y, acto seguido, Gabriel lanzó por encima del larguero para dar el título al vigente campeón.

GOAL puntúa a los jugadores del Arsenal en el Puskas Arena...