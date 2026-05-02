Saka desbordó a Antonee Robinson en la primera parte. Primero dejó solo ante la portería a Gyokeres tras regatear a Raúl Jiménez por la derecha y luego dobló la ventaja del Arsenal con un preciso remate al primer palo tras pase del sueco.

Gyokeres marcó el 3-0 rematando de cabeza un centro de Leandro Trossard justo antes del descanso. Con el partido sentenciado, Arteta decidió reservar a Saka para que esté al 100 % en la vuelta del martes contra el Atlético.

GOAL puntúa a todos los jugadores del Arsenal que saltaron al campo en el norte de Londres...