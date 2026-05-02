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Arsenal Fulham match ratings GFXGOAL
Mark Doyle

Traducido por

Calificaciones de los jugadores del Arsenal vs. Fulham: ¡Vuelve Bukayo Saka! «Starboy» brilla en el mejor partido de Viktor Gyokeres, y el líder de la Premier League aumenta su ventaja a seis puntos

Player ratings
Arsenal
B. Saka
V. Gyoekeres
Premier League
FEATURES
M. Arteta
Arsenal vs Fulham
Fulham

Bukayo Saka celebró su primera titularidad en la Premier League desde marzo con un gol y una asistencia, en la goleada del Arsenal por 3-0 al Fulham en el Emirates el sábado por la noche, lo que le permite situarse seis puntos por delante del Manchester City en lo más alto de la tabla. El “Starboy” gunner, recién recuperado de una lesión en el tendón de Aquiles tras el empate ante el Atlético en la ida de semifinales de la Champions, no mostró falta de ritmo en un encuentro que su equipo debía ganar sí o sí.

Saka desbordó al lateral del Fulham, Antonee Robinson, y asistió a Viktor Gyokeres para abrir el marcador. Luego dobló la ventaja del Arsenal con un remate al primer palo tras pase del sueco.

Gyokeres puso el 3-0 al rematar de cabeza un centro de Leandro Trossard justo antes del descanso. Con el partido sentenciado, Arteta decidió reservar a Saka para que esté al 100 % para el partido de vuelta del martes contra el Atlético.

GOAL puntúa a todos los jugadores del Arsenal que saltaron al campo en el norte de Londres...

  • Arsenal v Fulham - Premier LeagueGetty Images Sport

    Portero y defensa

    David Raya (6/10):

    Poco trabajo ante un flojo Fulham.

    Ben White (5/10):

    El eslabón débil de la zaga del Arsenal. Subió al ataque cuando pudo, pero su distribución fue deficiente.

    William Saliba (7/10):

    Sin trabajo defensivo, el francés se proyectó al ataque y casi asistió a Gabriel con un pase preciso al segundo palo.

    Gabriel Magalhães (7/10):

    Ganó el duelo físico a Jiménez y, como siempre, aprovechó las jugadas a balón parado.

    Riccardo Calafiori (8/10):

    Actuó como lateral izquierdo. Sufrió dos acciones desafortunadas: le anularon (correctamente) un buen cabezazo por fuera de juego y otro golpeó el larguero. Aun así, ofreció una salida constante por la banda izquierda y realizó un bloqueo clave ante Jiménez en la primera parte. Esperará ser titular en la vuelta contra el Atlético.

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  • Arsenal v Fulham - Premier LeagueGetty Images Sport

    Centro del campo

    Myles Lewis-Skelly (7/10):

    Jugó en su posición favorita y ayudó al dominio del Arsenal con muchos duelos ganados y casi sin fallos en el pase. ¿Podría ser titular ante el Atlético en lugar de un Martin Zubimendi que parece cansado?

    Declan Rice (7/10):

    Tuvo un partido tranquilo en la base del centro del campo del Arsenal, pero mantuvo el ritmo del juego con sus pases precisos. Se le concedió un merecido descanso poco después de la hora de juego.

    Eberechi Eze (6/10):

    Sustituyó al lesionado capitán Martin Odegaard como mediapunta y asistieron a Gyokeres en el segundo tanto con un pase profundo. Sin embargo, tras el descanso le faltó intensidad, por lo que podría volver al banquillo el martes.

  • Arsenal v Fulham - Premier LeagueGetty Images Sport

    Ataque

    Bukayo Saka (8/10):

    Anunció su esperado regreso con una asistencia para Gyokeres y marcó el 2-0 con un remate contundente tras volver a conectar con el sueco. Como era de esperar, fue sustituido en el descanso, pues su importancia para el Arsenal es clave: con él, vuelven a parecer candidatos al título.

    Viktor Gyökérs (8/10):

    Abrió el marcador con el tipo de gol por el que fue fichado y luego asistió a Saka en el segundo. Después, remató de forma impecable un pase profundo de Trossard. Solo le faltó el hat-trick, tras fallar un mano a mano en la segunda parte, pero fue su actuación más completa desde su llegada al Emirates.

    Leandro Trossard (7/10):

    Muy activo, le anularon una asistencia por fuera de juego de Calafiori, pero obtuvo su recompensa con el gol de Gyokeres tras una gran incursión por la izquierda.

  • Arsenal v Fulham - Premier LeagueGetty Images Sport

    Suplentes y entrenador

    Noni Madueke (6/10):

    Salió en el descanso por Saka y también le causó problemas a Robinson.

    Martin Zubimendi (6/10):

    Tomó el relevo de Rice en el centro del campo a mitad de la segunda parte y mantuvo el ritmo del partido.

    Gabriel Jesús (6/10):

    Sustituyó a Gyokeres en el 64 y apenas dispuso de un par de medias ocasiones.

    Max Dowman (N/A):

    Entró en los últimos 13 minutos y mostró su habilidad con el regate.

    Cristhian Mosquera (N/A):

    Salió por White al final y realizó una intervención clave que evitó el gol del honor del Fulham.

    Mikel Arteta (8/10):

    La noche fue perfecta para el español: Saka brilló, Gyokeres marcó dos goles y el partido quedó sentenciado al descanso, lo que le permitió retirar a los dos goleadores y a Rice. Tras unas semanas de nervios, el Arsenal vuelve a estar en una posición inmejorable tanto en la Premier League como en la Champions League, con su mejor jugador en plena forma y volviendo a brillar.

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