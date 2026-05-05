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Bukayo Saka Arsenal Atletico Madrid GFXGOAL
Mark Doyle

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Calificaciones de los jugadores del Arsenal vs. Atlético de Madrid: ¡Los Gunners van a Budapest! Bukayo Saka, clave en la clasificación del equipo de Mikel Arteta para la final de la Liga de Campeones en una noche histórica en el norte de Londres

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Arsenal
B. Saka
Liga de Campeones
FEATURES
Arsenal vs Atlético Madrid

Bukayo Saka marcó el único gol del partido y el Arsenal se clasificó para su primera final de la Liga de Campeones en 20 años tras derrotar al Atlético de Madrid por 1-0 en un encuentro reñido y tenso disputado el martes, pasando de ronda con un resultado global de 2-1. La ida había terminado 1-1 tras los penaltis de Viktor Gyokeres y Julián Álvarez en el Metropolitano, y en la vuelta apenas hubo diferencia entre ambos equipos en el Emirates.

Un error podía decidir el partido, y así fue. A un minuto del descanso, Jan Oblak dejó escapar un disparo de Leandro Trossard que llegó a Saka, quien marcó a puerta vacía y enloqueció a la afición local.

En la segunda parte el Atlético presionó, pero su mejor ocasión nació de un error de William Saliba. Giuliano Simeone, tras regatear a David Raya, no acertó a marcar.

El Arsenal aguantó con comodidad y quedó a un paso de su primera Copa de Europa. A continuación, GOAL valora a los Gunners que jugaron en una noche histórica en el Emirates...

  • FBL-EUR-C1-ARSENAL-ATLETICOAFP

    Portero y defensa

    David Raya (7/10):

    Poco trabajo, pero respondió en la segunda parte y su distribución fue correcta.

    Ben White (7/10):

    Envió un pase en profundidad a Gyokeres que abrió el marcador y no cometió errores en defensa.

    William Saliba (6/10):

    Realizó un par de buenas intervenciones defensivas para evitar que Álvarez se escapara en la primera parte, pero tuvo mucha suerte de que su cabezazo desviado no propiciara el empate de Giuliano.

    Gabriel Magalhães (7/10):

    Realizó un gran trabajo al frenar a Giuliano sin derribarlo y, poco después, neutralizó el peligro tras una parada de Raya, colocándose entre el balón y su rival.

    Riccardo Calafiori (6/10):

    El italiano mantuvo su puesto como lateral izquierdo por delante de Hincapié y, como de costumbre, buscó proyectarse al ataque. Tuvo suerte: ya se había pitado una falta leve sobre Gabriel cuando pisó a Griezmann en el área.

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  • Arsenal FC v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final Second LegGetty Images Sport

    Centro del campo

    Myles Lewis-Skelly (7/10):

    Se ganó la titularidad ante Zubimendi tras brillar contra el Fulham. Escapó de una temprana amarilla por derribar a Llorente, pero mostró una madurez sorprendente en solo su segundo partido en el centro del campo con los Gunners.

    Declan Rice (7/10):

    Realizó un bloqueo decisivo ante Giuliano y lideró un par de incursiones peligrosas en campo colchonero pese a jugar más atrás.

    Eberechi Eze (4/10):

    Jugó en su posición preferida, pero estuvo muy flojo. Si no le hubieran robado el balón un par de veces, te habrías olvidado de que estaba en el campo. Fue sustituido antes del minuto 60.

  • Arsenal FC v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final Second LegGetty Images Sport

    Ataque

    Bukayo Saka (7/10):

    Discreto la mayor parte del encuentro, pero decisivo al adelantar al Arsenal justo antes del descanso con un remate a puerta vacía tras aprovechar un error de Oblak. Como era de esperar, se cansó pronto en su segunda titularidad tras la lesión y fue sustituido en el 58.

    Viktor Gyökeres (7/10):

    Marcó tras una buena jugada por la derecha y generó espacios desde el inicio, aunque falló un gol claro. Aun así, fue una noche positiva para el criticado delantero.

    Leandro Trossard (7/10):

    Participó en el gol con un buen disparo que Oblak no pudo atrapar y realizó un gran esfuerzo por la banda izquierda desde el punto de vista defensivo.

  • Arsenal FC v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final Second LegGetty Images Sport

    Suplentes y entrenador

    Martin Odegaard (6/10):

    El capitán, ya recuperado, saltó al campo a mediados de la segunda parte en sustitución del ineficaz Eze y ayudó al Arsenal a llevarse la victoria.

    Noni Madueke (6/10):

    Sustituyó a Saka en la derecha y presionó con intensidad.

    Piero Hincapié (6/10):

    Creó una magnífica ocasión para Gyokeres poco después de sustituir a Calafiori en el lateral izquierdo.

    Martin Zubimendi (N/A):

    Entró por Lewis-Skelly en el centro del campo en los últimos minutos.

    Gabriel Martinelli (N/A):

    Sustituyó a Trossard con menos de 10 minutos por jugar.

    Mikel Arteta (8/10):

    Optó por un once inicial valiente y su confianza en la forma física de Saka dio resultado: el talismán del Arsenal marcó un gol de delantero justo antes del descanso. Además, merece crédito por apostar por Lewis-Skelly en un partido tan relevante para el club.

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