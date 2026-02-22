Goal.com
Calificaciones de los jugadores del Arsenal contra el Tottenham: ¡Eberechi Eze lo ha vuelto a hacer! El demonio del derbi asegura que el norte de Londres siga siendo rojo, mientras que Viktor Gyokeres marca un impresionante doblete y los Gunners vuelven a encarrilar la lucha por el título

Eberechi Eze y Viktor Gyokeres marcaron dos goles cada uno y el Arsenal aplastó al Tottenham por 4-1 en el derbi del norte de Londres por segunda vez esta temporada, recuperando así su ventaja de cinco puntos en lo más alto de la Premier League. Los Gunners, que llegaban al partido del domingo bajo una enorme presión tras su derrota entre semana ante el Wolverhampton, dejaron en ridículo a quienes cuestionaban su capacidad para luchar por el título al arrasar en el campo de su vecino, que sigue firmemente anclado en la zona de descenso.

Con el Manchester City recortando la diferencia en la cima a dos puntos antes del inicio del partido gracias a su victoria sobre el Newcastle, el equipo de Mikel Arteta sabía que tenía que dar una respuesta tras su decepción en Molineux, y comenzó bien. Su esfuerzo se vio recompensado cuando Eze remató con inteligencia tras una excelente jugada por la derecha de Bukayo Saka, pero la ventaja no duró mucho, ya que Randal Kolo Muani aprovechó un error de Declan Rice para empatar solo 24 segundos después de la reanudación.

Fue un gol de la nada, pero el Arsenal siguió disfrutando de la mejor parte del partido y recuperó su ventaja con un contundente remate de Gyokeres al comienzo de la segunda parte, antes de que Eze aprovechara un balón suelto en el área para marcar su segundo gol del partido y el tercero de los visitantes.

Gyokeres puso la guinda a una tarde fabulosa para los Gunners en el tiempo de descuento, cuando Martin Odegaard le pasó el balón y él marcó el cuarto y cerró el partido con estilo.

GOAL puntúa a los jugadores del Arsenal en el Tottenham Hotspur Stadium...

  • Tottenham Hotspur v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    Portero y defensa

    David Raya (8/10)

    Realizó una gran parada al comienzo de la segunda parte y otra al final, cuando demostró una gran capacidad de reacción al volver atrás y despejar el balón de su línea. Dominó muy bien su área cuando llegaban centros.

    Jurrien Timber (6/10):

    Se entendió bien con Saka por la derecha, y el Arsenal se mostró muy peligroso por ese flanco. Le pasó el balón a Gyokeres para que marcara su primer gol.

    William Saliba (7/10):

    Sólida actuación. Utilizó bien su velocidad y fuerza y se enfrentó con relativa comodidad a todo lo que se le presentó.

    Gabriel Magalhaes (7/10):

    Tuvo algo de suerte cuando cayó tras un pequeño empujón de Kolo Muani, lo que provocó que se anulara el segundo gol del delantero del Tottenham.

    Piero Hincapie (8/10):

    Otra buena actuación de un jugador que está recuperando su mejor forma. Gran pase para Saka en la primera parte.

    Centro del campo

    Martin Zubimendi (7/10):

    Mantuvo el ritmo en el centro del campo. No parece estar en su mejor momento, pero su actuación fue bastante sólida.

    Declan Rice (6/10):

    Cometió un error muy grave al perder la posesión y permitir que Kolo Muani empatara justo después del primer gol de Eze. No estuvo a la altura de lo que suele ofrecer.

    Eberechi Eze (9/10):

    Otro derbi del norte de Londres, otro gran día para Eze contra los Spurs. Marcó su primer gol con maestría para adelantar a los Gunners y estuvo atento en el área para poner el 3-1. Disfrutó mucho en el papel de número 10.

    Ataque

    Bukayo Saka (7/10):

    Una amenaza constante por la derecha. Excelente jugada en la jugada previa al primer gol de Eze.

    Viktor Gyokeres (9/10):

    Lideró muy bien la delantera y dominó a Dragusin durante todo el partido. Tuvo una buena ocasión al principio que se fue fuera por poco, pero encontró la red con un remate contundente al comienzo de la segunda parte y añadió su segundo gol al final para sentenciar la victoria. Su mejor partido con el Arsenal.

    Leandro Trossard (6/10):

    Estuvo entrando y saliendo del partido. Tuvo un disparo lejano que fue despejado bajo palos y otro que se fue fuera por centímetros justo antes del descanso, pero hubo otros momentos en los que debería haber hecho algo mejor con el balón.

    Sustitutos y entrenador

    Cristhian Mosquera (6/10):

    Sustituyó a Timber al comienzo de la segunda parte y tuvo un buen rendimiento como lateral derecho.

    Martin Odegaard (7/10):

    Salió al campo para aportar un poco más de control a medida que se agotaba el tiempo y asistió a Gyokeres en su segundo gol.

    Gabreil Martinelli (N/A):

    No tuvo mucho impacto en el partido.

    Noni Madueke (N/A):

    Sustituyó al lesionado Saka en el tiempo de descuento.

    Mikel Arteta (8/10):

    Tomó una gran decisión al alinear a Eze, que resultó ser excelente.

