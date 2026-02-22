Con el Manchester City recortando la diferencia en la cima a dos puntos antes del inicio del partido gracias a su victoria sobre el Newcastle, el equipo de Mikel Arteta sabía que tenía que dar una respuesta tras su decepción en Molineux, y comenzó bien. Su esfuerzo se vio recompensado cuando Eze remató con inteligencia tras una excelente jugada por la derecha de Bukayo Saka, pero la ventaja no duró mucho, ya que Randal Kolo Muani aprovechó un error de Declan Rice para empatar solo 24 segundos después de la reanudación.

Fue un gol de la nada, pero el Arsenal siguió disfrutando de la mejor parte del partido y recuperó su ventaja con un contundente remate de Gyokeres al comienzo de la segunda parte, antes de que Eze aprovechara un balón suelto en el área para marcar su segundo gol del partido y el tercero de los visitantes.

Gyokeres puso la guinda a una tarde fabulosa para los Gunners en el tiempo de descuento, cuando Martin Odegaard le pasó el balón y él marcó el cuarto y cerró el partido con estilo.

GOAL puntúa a los jugadores del Arsenal en el Tottenham Hotspur Stadium...