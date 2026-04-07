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Kai Havertz Arsenal HICGetty/GOAL

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Calificaciones de los jugadores del Arsenal contra el Sporting de Lisboa: ¡Otra actuación decisiva de Kai Havertz en los últimos minutos! Un gol en el último minuto y la magistral actuación de David Raya evitan la vergüenza de los Gunners en la Liga de Campeones

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Arsenal
K. Havertz
Liga de Campeones
FEATURES
Sporting de Lisboa vs Arsenal

El Arsenal llega con una ventaja de 1-0 al partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones contra el Sporting CP tras imponerse el martes en Lisboa. Kai Havertz salió desde el banquillo para marcar en el último minuto de un partido que adoleció de una gran falta de calidad hasta los últimos instantes, y los Gunners tienen ahora un pie en semifinales.

El Arsenal estuvo a punto de encajar un gol en los primeros cinco minutos, en los que apenas tocó el balón, cuando Ousmane Diomande rompió la defensa con un magistral pase con el exterior del pie para Maxi Araujo, cuyo disparo fue desviado al larguero por David Raya.

Diomande estuvo a punto de marcar en propia puerta en el otro extremo del campo al rematar de cabeza un peligroso lanzamiento de falta de Martin Odegaard que atravesó el área pequeña; el centro de Noni Madueke en el córner posterior rebotó en la parte superior del larguero y el noruego envió el balón suelto fuera.

El Arsenal no encontró el camino del gol hasta el minuto 64, cuando Martín Zubimendi envió el balón al primer palo con un disparo con efecto desde 20 metros, pero el VAR anuló el gol por fuera de juego de un discreto Viktor Gyokeres durante la jugada.

En los últimos compases del partido, Raya volvió a ser el salvador de los Gunners al realizar una magnífica parada a su izquierda para detener un disparo de Geny Catamo, tras una jugada en la que Luis Suárez se había escapado de Riccardo Calafiori por la banda derecha. En el otro extremo del campo, Gabriel Martinelli recortó hacia dentro desde la izquierda y disparó con fuerza, pero Rui Silva hizo una buena parada para atrapar su potente remate.

Raya realizó entonces una doble parada para detener a Catamo y Suárez a bocajarro, mientras el Arsenal se aferraba a mantener su portería a cero, antes de lograr un final espectacular en el tiempo de descuento. Martinelli envió un excelente centro y Havertz tuvo tiempo y espacio para controlar el balón antes de batir a Silva por debajo, lo que enloqueció a la afición visitante en la grada superior.

GOAL puntúa a los jugadores del Arsenal en el Estadio José Alvalade...

  • FBL-EUR-C1-SPORTING-ARSENALAFP

    Portero y defensa

    David Raya (8/10):

    Realizó varias paradas de gran nivel que mantuvieron al Arsenal a flote. Esas intervenciones podrían resultar cruciales a la hora de decidir el destino europeo del Arsenal.

    Ben White (6/10):

    Se vio superado por el dinámico Araujo al principio del partido, pero se fue asentando a medida que avanzaba el encuentro y se mostró más sólido aquí que en algunos de sus partidos más recientes y difíciles.

    William Saliba (7/10):

    Neutralizó la amenaza del delantero Suárez, en racha, en las zonas centrales gracias a su gran físico. Destacó al despejar de cabeza un balón suelto tras un disparo de Araujo al larguero.

    Gabriel Magalhães (6/10):

    Igualmente útil en el juego abierto y fue, por supuesto, el punto de referencia en las jugadas a balón parado, aunque en esta ocasión no tuvieran éxito.

    Riccardo Calafiori (5/10):

    Apareció en diferentes posiciones por todo el campo para intentar pillar desprevenido al Sporting. No mostró tanto deseo de cumplir con sus obligaciones defensivas, y Catamo le superó con frecuencia.

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  • Sporting Clube de Portugal v Arsenal FC - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First LegGetty Images Sport

    Centro del campo

    Martín Zubimendi (5/10):

    Lo mejor de la noche del español fue su gol anulado, que, para ser justos, fue muy bien ejecutado. Sin embargo, se convirtió en un jugador de recambio innecesario en el centro del campo, dado el ritmo tan lento del partido. No se mostró muy atrevido en sus pases.

    Declan Rice (6/10):

    Parecía torpe en la posesión, pero al menos su estilo supremo y agotador garantizó que el Arsenal nunca se viera superado cuando el Sporting presionó inteligentemente a los visitantes.

    Martin Odegaard (6/10):

    Se incorporó al juego para intentar avanzar. Si algún jugador del Arsenal iba a crear una ocasión en juego abierto en la primera hora, ese iba a ser él, aunque incluso él tuvo serias dificultades para romper la defensa del Sporting. Fue sustituido por Havertz unos minutos después de recibir un golpe.

  • FBL-EUR-C1-SPORTING-ARSENALAFP

    Ataque

    Noni Madueke (6/10):

    Demostró destellos de calidad cada vez que tenía el balón, mostrando una voluntad de regatear a los defensas que ninguno de los otros titulares del Arsenal tenía. Disparó al larguero directamente desde un córner. Fue sustituido por Dowman.

    Viktor Gyokeres (5/10):

    A veces costaba recordar que el sueco estaba jugando. No ayudó que su principal contribución fuera su posición de fuera de juego, que anuló el gol de Zubimendi. Silenciado en su regreso a Lisboa.

    Leandro Trossard (5/10):

    Se vio superado físicamente, incluso cuando se internaba desde la banda para tocar más el balón. Como era de esperar, fue sustituido por el veloz Martinelli.

  • Sporting Clube de Portugal v Arsenal FC - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First LegGetty Images Sport

    Suplentes y entrenador

    Kai Havertz (8/10):

    Sustituyó a Odegaard en los últimos 20 minutos. No hizo gran cosa hasta que apareció para marcar ese gol decisivo.

    Max Dowman (6/10):

    Recibió una gran ovación de la afición visitante tras salir al campo en sustitución de Madueke. Uno de los jugadores más positivos y agresivos del Arsenal.

    Gabriel Martinelli (8/10):

    Salió al campo en sustitución de Trossard. Puso a prueba a Silva con un potente disparo poco después de su entrada, antes de asistir a Havertz para el gol de la victoria.

    Mikel Arteta (7/10):

    El entrenador del Arsenal logró darle la vuelta a un partido terrible a favor de su equipo con una apuesta arriesgada desde el banquillo.

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