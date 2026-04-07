Calificaciones de los jugadores del Arsenal contra el Sporting de Lisboa: ¡Otra actuación decisiva de Kai Havertz en los últimos minutos! Un gol en el último minuto y la magistral actuación de David Raya evitan la vergüenza de los Gunners en la Liga de Campeones

El Arsenal estuvo a punto de encajar un gol en los primeros cinco minutos, en los que apenas tocó el balón, cuando Ousmane Diomande rompió la defensa con un magistral pase con el exterior del pie para Maxi Araujo, cuyo disparo fue desviado al larguero por David Raya.

Diomande estuvo a punto de marcar en propia puerta en el otro extremo del campo al rematar de cabeza un peligroso lanzamiento de falta de Martin Odegaard que atravesó el área pequeña; el centro de Noni Madueke en el córner posterior rebotó en la parte superior del larguero y el noruego envió el balón suelto fuera.

El Arsenal no encontró el camino del gol hasta el minuto 64, cuando Martín Zubimendi envió el balón al primer palo con un disparo con efecto desde 20 metros, pero el VAR anuló el gol por fuera de juego de un discreto Viktor Gyokeres durante la jugada.

En los últimos compases del partido, Raya volvió a ser el salvador de los Gunners al realizar una magnífica parada a su izquierda para detener un disparo de Geny Catamo, tras una jugada en la que Luis Suárez se había escapado de Riccardo Calafiori por la banda derecha. En el otro extremo del campo, Gabriel Martinelli recortó hacia dentro desde la izquierda y disparó con fuerza, pero Rui Silva hizo una buena parada para atrapar su potente remate.

Raya realizó entonces una doble parada para detener a Catamo y Suárez a bocajarro, mientras el Arsenal se aferraba a mantener su portería a cero, antes de lograr un final espectacular en el tiempo de descuento. Martinelli envió un excelente centro y Havertz tuvo tiempo y espacio para controlar el balón antes de batir a Silva por debajo, lo que enloqueció a la afición visitante en la grada superior.

GOAL puntúa a los jugadores del Arsenal en el Estadio José Alvalade...