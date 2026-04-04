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Calificaciones de los jugadores del Arsenal contra el Southampton: ¡Se les escapa otro trofeo! Un lamentable Ben White y un desastroso Gabriel Jesús encabezan la lista de fracasos de los Gunners en la sorprendente derrota en la FA Cup del líder de la Premier League

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Arsenal
B. White
G. Jesus
Copa
FEATURES
Southampton vs Arsenal

El Arsenal quedó eliminado de la FA Cup el sábado a manos del Southampton, equipo de la Championship, tras caer por 2-1 en St Mary's. Los Gunners se veían presionados para volver a Wembley tras haber sido derrotados por el Manchester City en la final de la Carabao Cup hace quince días, pero sus esperanzas de ganar una competición de copa nacional se desvanecieron una temporada más en circunstancias dramáticas.

Los locales deberían haberse adelantado en el marcador al principio del partido, cuando un malentendido en la zaga del Arsenal permitió a Gabriel Magalhães despejar de cabeza un saque de puerta hacia el delantero del Southampton Leo Scienza, que se quedó solo en el espacio. El extremo regateó a Kepa Arrizabalaga, pero se adentró demasiado con el balón y no pudo llegar a rematar.

A falta de 10 minutos para el descanso, el Southampton se adelantó. Un centro en profundidad de James Bree superó de alguna manera a Ben White y llegó a los pies de Ross Stewart en el segundo palo, quien remató de media volea para poner por delante al equipo de segunda división.

El Arsenal estuvo a punto de volver a meterse la pata tras el descanso, cuando Cristhian Mosquera falló un pase en horizontal en la zaga, y Kepa estuvo atento para desviar por encima del larguero el disparo de Tom Fellows. A continuación, Scienza estrelló un balón en el larguero tras robarle el balón a White.

Los visitantes empataron a falta de 20 minutos para el final, cuando Gabriel envió un gran pase para Kai Havertz, quien se adelantó y cedió el balón al suplente Viktor Gyokeres para que este marcara a puerta vacía.

Momentos después de que el eléctrico Max Dowman viera cómo Daniel Peretz desviaba por detrás un gran disparo con una estirada, el Southampton marcó el gol de la victoria. Fellows se coló por dentro, alejándose del retroceso de Riccardo Calafiori, y el balón rodó favorablemente hacia Shea Charles, que lo envió con un tiro con efecto más allá de Kepa.

El Arsenal se volcó al ataque en busca del empate, pero quedó eliminado tras seis minutos de tiempo añadido, mientras que el Southampton se ganó merecidamente el pase a Wembley para las semifinales.

GOAL puntúa a los jugadores del Arsenal en St Mary's...

  • Southampton v Arsenal - Emirates FA Cup Quarter FinalGetty Images Sport

    Portero y defensa

    Kepa Arrizabalaga (6/10):

    Mantuvo su puesto bajo los palos a pesar de su error garrafal en la final de la Carabao Cup. Realizó algunas paradas importantes cuando el Arsenal se vio acosado. Para ser justos, no pudo hacer gran cosa en ninguno de los dos goles.

    Ben White (3/10):

    Las señales de alarma ya estaban ahí para el internacional inglés incluso antes de que calculase mal el centro que dio lugar al gol de Stewart. Dejó constantemente espacios a sus espaldas, que el Southampton intentó aprovechar una y otra vez. Un regreso impactante al club tras unas actuaciones por debajo del nivel habitual con los Tres Leones.

    Cristhian Mosquera (6/10):

    Arregló el desastre de Gabriel cuando Scienza se plantó solo ante la portería y regateó a Kepa, recuperando la posesión en el último momento. Realizó un pase descuidado por la zaga que estuvo a punto de dar lugar a que el Southampton duplicara su ventaja cuando el marcador aún estaba 1-0.

    Gabriel Magalhães (6/10):

    Un poco dudoso en defensa, pero, para ser justos, tenía mucho entre manos tras regresar de una lesión. Dio el pase decisivo a Havertz que llevó al empate de Gyokeres. Fue sustituido por Saliba tras caer lesionado de la rodilla.

    Myles Lewis-Skelly (5/10):

    No logró demostrar por qué debería tener más minutos, tras haber visto reducido significativamente su tiempo de juego esta temporada. Desperdició la posesión y, al igual que White, se quedó fuera de posición cuando el Southampton tenía el balón. Fue sustituido por Calafiori.

    • Anuncios
  • Southampton v Arsenal - Emirates FA Cup Quarter FinalGetty Images Sport

    Centro del campo

    Christian Norgaard (6/10):

    Se quedó solo en un sistema táctico en el que era el único centrocampista titular interesado en defender. Lo hizo bastante bien para mantener el tipo, teniendo en cuenta las circunstancias.

    Martin Odegaard (6/10):

    Fue el eje de todas las jugadas del Arsenal en la primera parte, con el marcador a 0-0. Sin embargo, falló una ocasión clarísima para romper el empate él mismo, y su influencia decayó tras el gol del Southampton, lo cual era comprensible dado que acaba de recuperar su plena forma física. Fue sustituido por Madueke.

    Kai Havertz (6/10):

    Prácticamente ineficaz hasta que apareció para dar la asistencia a Gyokeres. Débil en el uno contra uno, pero supo usar su habilidad con los pies para mantener el equilibrio y ayudar a preparar el empate. Fue sustituido por Zubimendi.

  • Southampton v Arsenal - Emirates FA Cup Quarter FinalGetty Images Sport

    Ataque

    Max Dowman (7/10):

    Lideró oleada tras oleada de ataques del Arsenal, lo que lleva a preguntarse por qué los favoritos para ganar la Premier League y la Champions League dependían tanto de un jugador de 16 años para desmontar a un equipo de la Championship.

    Gabriel Jesús (4/10):

    No supuso ninguna amenaza en ataque. Tuvo suerte de salir al campo al comienzo de la segunda parte antes de ser sustituido por Gyokeres.

    Gabriel Martinelli (5/10):

    Una noche frustrante para el otro Gabriel brasileño del Arsenal en la delantera. El Southampton sabía exactamente cómo defenderse de su estilo de un solo recurso y fue increíblemente derrochador cuando tomó las riendas del partido. Para resumir una velada frustrante, fue amonestado por empujar al árbitro al intentar lanzar un tiro libre rápido.

  • Southampton v Arsenal - Emirates FA Cup Quarter FinalGetty Images Sport

    Suplentes y entrenador

    Riccardo Calafiori (5/10):

    Salió en sustitución de Lewis-Skelly. No supuso una gran mejora respecto a la estrella local, ya que perdió fácilmente a Fellows en el gol de Charles.

    Noni Madueke (6/10):

    Sustituyó al capitán Odegaard. Creó numerosas situaciones de superioridad numérica junto a Dowman, aunque cometió el error de sacar el balón fuera del terreno de juego en más de una ocasión.

    Viktor Gyokeres (7/10):

    Salió al campo en sustitución de Jesús. Mucho más presente en el área que el número 9 brasileño, como mejor lo demuestra su gol.

    William Saliba (5/10):

    Entró por el lesionado Gabriel. No logró reforzar la zaga.

    Martin Zubimendi (N/A):

    Salió al campo en sustitución de Havertz.

    Mikel Arteta (3/10):

    Aparte de un tramo de 20 minutos en la primera parte, cuando el marcador estaba a cero, el Arsenal estuvo muy por debajo de su nivel habitual y sus esperanzas de conseguir el cuádruple se han reducido a un doble.

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