Arsenal Mansfield GFXGOAL

Calificaciones de los jugadores del Arsenal contra el Mansfield Town: Eberechi Eze continúa su idilio con la FA Cup, mientras que Max Dowman deslumbra y los Gunners, por debajo de su nivel, sobreviven a un susto enorme

El Arsenal hizo lo justo para superar al Mansfield Town, equipo de la League One, en la quinta ronda de la FA Cup, imponiéndose por 2-1 a domicilio el sábado. Mikel Arteta realizó varios cambios en su once inicial y, en un principio, alineó a sus jugadores en una formación 3-5-2 con extremos en lugar de laterales, lo que solo sirvió para envalentonar a los ambiciosos locales. Sin embargo, los goles marcados en cada mitad ayudaron a los Gunners a pasar a cuartos de final.

Max Dowman, en su primer partido como titular desde que regresó de una lesión en el tobillo, desperdició una oportunidad temprana de dar la ventaja al Arsenal al fallar un mano a mano con el portero Liam Roberts, mientras que Kepa Arrizabalaga realizó dos buenas paradas para evitar el gol del Mansfield en el otro extremo del campo durante unos frenéticos primeros 12 minutos.

Noni Madueke, que había estrellado un córner contra el poste al principio del partido, abrió el marcador con un bonito disparo con efecto al filo del descanso, desde unos 18 metros, después de que Roberts detuviera su primer intento de marcar el gol número 100 del Arsenal en todas las competiciones esta temporada.

Pero, tras el descanso, el Mansfield empató el partido. El joven Marli Salmon, que había salido de titular, realizó un pase descuidado hacia Cristhian Mosquera y el balón fue interceptado por el suplente Will Evans, que se escapó del defensa español y batió a Kepa.

El Arsenal debería haber recuperado la ventaja cuando Madueke se escapó de la defensa del Mansfield y pasó el balón a Dowman, que centró para Gabriel Jesús, pero su disparo fue despejado en la línea de gol. Sin embargo, en su siguiente ataque, los Gunners se adelantaron 2-1, con Eberechi Eze, que había entrado como suplente, girándose para desmarcarse de su marcador y lanzando un disparo al ángulo superior desde el borde del área.

Roberts volvió a realizar una gran parada para detener un disparo de Bukayo Saka poco después de que el jugador inglés entrara en el campo, pero ese fue el momento más cercano a otro gol en este emocionante partido, ya que el equipo de Arteta aguantó para sellar su pase a la siguiente ronda y mantener vivo su sueño de conseguir un cuádruple sin precedentes.

GOAL puntúa a los jugadores del Arsenal en el One Call Stadium...

  • FBL-ENG-FACUP-MANSFIELD-ARSENALAFP

    Portero y defensa

    Kepa Arrizabalaga (6/10):

    El portero suplente del Arsenal probablemente esperaba una tarde tranquila, pero tuvo que estar alerta en todo momento. Podría decirse que debería haberlo hecho mejor con el empate de Evans, ya que el disparo fue directamente por debajo de él.

    Marli Salmon (4/10):

    Debutó como titular con el Arsenal y comenzó como central derecho en una formación poco convencional antes de pasar a lateral derecho. Perdió el balón, lo que provocó el empate del Mansfield. Fue sustituido por Timber.

    Cristhian Mosquera (4/10):

    Pasó un mal rato al intentar sin éxito seguir el ritmo del delantero del Mansfield Oates al principio del partido. Aportó poco apoyo a Salmon en el lado derecho de la defensa del Arsenal, y esta falta de conexión provocó el sorprendente empate del equipo local.

    Riccardo Calafiori (6/10):

    Comenzó como central, pero pasó a lateral izquierdo tras la entrada de Hincapie. Es claramente uno de los jugadores más técnicos del campo, pero aún así tuvo algunos lapsos de concentración. Tuvo que ser sustituido por lesión.

  • Mansfield Town v Arsenal - Emirates FA Cup Fifth RoundGetty Images Sport

    Centro del campo

    Christian Norgaard (5/10):

    Controló el espacio entre la defensa y el mediocampo cuando el Arsenal jugó con una defensa de cuatro y cinco. Se vio continuamente superado, aunque esto fue quizás más un problema del sistema. Asistió en el gol de Eze, aunque es difícil darle mucho crédito al danés por un pase sencillo que condujo a un golazo.

    Noni Madueke (8/10):

    Se hizo con toda la banda derecha cuando el Arsenal comenzó sin laterales nominales. Siempre quiso correr hacia su rival y disparar, y este esfuerzo le llevó finalmente a romper el empate.

    Max Dowman (8/10):

    Se convirtió en el jugador más joven del Arsenal en ser titular en la FA Cup, con 16 años y 66 días, y fue el mejor jugador sobre el terreno de juego que no marcó ningún gol. Desprendía confianza y clase, por lo que los aficionados del Arsenal estaban muy emocionados por verle volver tras su lesión. Fue sustituido por Saka al final del partido.

    Leandro Trossard (6/10):

    Comenzó en el centro del campo, pero se le dio libertad para subir más arriba, dada la cantidad de balón que tenían los visitantes. Tuvo que ser sustituido por lesión justo antes del descanso.

    Gabriel Martinelli (6/10):

    Al igual que Madueke, tuvo libertad para moverse por su banda durante la mayor parte de la primera parte. Dio la asistencia a Madueke, pero eso fue lo único destacable que hizo.

  • FBL-ENG-FACUP-MANSFIELD-ARSENALAFP

    Ataque

    Kai Havertz (5/10):

    Comenzó en la delantera antes de retroceder para recibir el balón. No logró causar impacto y fue sustituido por Eze, quien decidió el partido.

    Gabriel Jesus (5/10):

    A menudo fallaba en el primer toque y no consiguió marcar a pesar de crear espacio para algunas ocasiones claras.

  • Mansfield Town v Arsenal - Emirates FA Cup Fifth RoundGetty Images Sport

    Sustitutos y entrenador

    Piero Hincapie (6/10):

    Sustituyó al lesionado Trossard en el minuto 38, lo que permitió al Arsenal volver a una formación convencional. Hizo bien su trabajo, aunque algunos de sus compañeros no supieran muy bien qué hacer.

    Eberechi Eze (8/10):

    Sustituyó a Havertz cuando el Arsenal buscaba recuperar la ventaja y cumplió con creces con un buen disparo. Le encanta la FA Cup.

    Jurrien Timber (7/10):

    Sustituyó a Salmon con la esperanza de Arteta de reforzar la zaga.

    Jaden Dixon (7/10):

    Debutó con el Arsenal tras la lesión de Calafiori. Hizo un trabajo profesional, hay que reconocerlo.

    Bukayo Saka (6/10):

    Sustituyó a Dowman. Roberts detuvo un disparo suyo desde corta distancia.

    Mikel Arteta (6/10):

    Asumió un riesgo con su alineación y un extraño cambio de formación, pero el Arsenal cumplió con su cometido y eso es lo que importa.

