Calificaciones de los jugadores del Arsenal contra el Mansfield Town: Eberechi Eze continúa su idilio con la FA Cup, mientras que Max Dowman deslumbra y los Gunners, por debajo de su nivel, sobreviven a un susto enorme

Max Dowman, en su primer partido como titular desde que regresó de una lesión en el tobillo, desperdició una oportunidad temprana de dar la ventaja al Arsenal al fallar un mano a mano con el portero Liam Roberts, mientras que Kepa Arrizabalaga realizó dos buenas paradas para evitar el gol del Mansfield en el otro extremo del campo durante unos frenéticos primeros 12 minutos.

Noni Madueke, que había estrellado un córner contra el poste al principio del partido, abrió el marcador con un bonito disparo con efecto al filo del descanso, desde unos 18 metros, después de que Roberts detuviera su primer intento de marcar el gol número 100 del Arsenal en todas las competiciones esta temporada.

Pero, tras el descanso, el Mansfield empató el partido. El joven Marli Salmon, que había salido de titular, realizó un pase descuidado hacia Cristhian Mosquera y el balón fue interceptado por el suplente Will Evans, que se escapó del defensa español y batió a Kepa.

El Arsenal debería haber recuperado la ventaja cuando Madueke se escapó de la defensa del Mansfield y pasó el balón a Dowman, que centró para Gabriel Jesús, pero su disparo fue despejado en la línea de gol. Sin embargo, en su siguiente ataque, los Gunners se adelantaron 2-1, con Eberechi Eze, que había entrado como suplente, girándose para desmarcarse de su marcador y lanzando un disparo al ángulo superior desde el borde del área.

Roberts volvió a realizar una gran parada para detener un disparo de Bukayo Saka poco después de que el jugador inglés entrara en el campo, pero ese fue el momento más cercano a otro gol en este emocionante partido, ya que el equipo de Arteta aguantó para sellar su pase a la siguiente ronda y mantener vivo su sueño de conseguir un cuádruple sin precedentes.

GOAL puntúa a los jugadores del Arsenal en el One Call Stadium...