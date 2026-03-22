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Calificaciones de los jugadores del Arsenal contra el Manchester City: ¡Otra pesadilla en la Carabao Cup para Kepa Arrizabalaga! El portero de los Gunners comete un error costoso, mientras que Kai Havertz no está a la altura en la derrota en la final

La espera de seis años del Arsenal por un título se prolongará al menos unos meses más, tras caer por 2-0 ante el Manchester City en la final de la Carabao Cup celebrada el domingo. Se esperaba que los Gunners lograran un cuádruple sin precedentes, pero no lograron su primer título de la temporada, y Mikel Arteta cayó derrotado ante su mentor, Pep Guardiola.

El Arsenal estuvo a punto de adelantarse en el marcador a los siete minutos, pero el portero del City, James Trafford, frustró sus intentos en cuestión de segundos al detener dos disparos a bocajarro de Bukayo Saka y uno de Kai Havertz.

Los Gunners dominaron gran parte de la primera parte, pero se vieron por detrás en el marcador tras el descanso al no poder hacer frente a un periodo prolongado de presión del City. Rayan Cherki se coló por la línea de fondo y envió un centro por encima de Kepa Arrizabalaga, quien dejó escapar el balón, lo que permitió a Nico O'Reilly adelantarse a Martin Zubimendi y marcar el primer gol.

Minutos más tarde, O'Reilly volvió a marcar para el City. Esta vez, Matheus Nunes se internó por la banda y envió un centro, y el lateral izquierdo del City se coló entre William Saliba y Saka para rematar de cabeza.

El Arsenal intentó remontar a pesar de haber perdido el impulso, con Riccardo Calafiori obligando a Trafford a realizar una parada tras un lanzamiento de falta con efecto de Declan Rice y luego enviando un remate de media volea que se fue rozando el poste, pero el City hizo un gran trabajo para acabar con cualquier atisbo de remontada.

Un centro profundo de Noni Madueke fue rematado de cabeza por Gabriel Jesús al larguero en los últimos compases, pero eso fue lo más cerca que estuvieron de marcar, y el City se llevó el trofeo a casa.

GOAL puntúa a los jugadores del Arsenal en el estadio de Wembley...

  • Arsenal v Manchester City - Carabao Cup FinalGetty Images Sport

    Portero y defensa

    Kepa Arrizabalaga (2/10):

    Arteta decidió volver a alinear a Kepa tras haberlo utilizado en todas las jornadas anteriores, pero fue una decisión que acabó pasando factura al Arsenal. Recibió una tarjeta amarilla por derribar a Jeremy Doku fuera del área tras calcular mal la trayectoria de un pase largo por encima de la defensa, antes de servirle prácticamente en bandeja el primer gol a O'Reilly.

    Ben White (5/10):

    Apenas ha sido titular con el Arsenal esta temporada debido al buen estado de forma de Timber, pero se le dio la oportunidad tras la lesión del holandés. Contuvo a Doku en la primera parte, pero el belga le superó tras el descanso. Fue sustituido por Jesús en los últimos compases.

    William Saliba (6/10):

    Hizo un trabajo brillante al sacar a Haaland del partido, aunque esto acabó permitiendo que otras amenazas, como O'Reilly, se colaran en el área del Arsenal sin ser detectadas.

    Gabriel Magalhães (6/10):

    También disfrutó en los duelos físicos con su viejo rival Haaland, pero fuera de esos enfrentamientos su actuación fue bastante mediocre.

    Piero Hincapié (5/10):

    Nunca supo cómo marcar a Semenyo, que juega con ambos pies, y brilló por su ausencia a la hora de detener los dos centros que dieron lugar a los goles de O'Reilly. Fue sustituido por Calafiori.

    • Anuncios
  • Arsenal v Manchester City - Carabao Cup FinalGetty Images Sport

    Centro del campo

    Declan Rice (5/10):

    Se lanzó con fuerza en las entradas para intentar dar un poco de impulso al partido. Supuso una amenaza en las jugadas a balón parado, pero eso fue lo mejor que pudo hacer el centrocampista inglés.

    Martin Zubimendi (5/10):

    Parecía perdido en su primera final de copa en el fútbol inglés, sobre todo al perder de vista a O'Reilly cuando el City rompió el empate.

    Kai Havertz (4/10):

    Aportó muy, muy poco al partido antes de ser sustituido por Madueke.

  • Arsenal v Manchester City - Carabao Cup FinalGetty Images Sport

    Ataque

    Bukayo Saka (5/10):

    El City se cebó con Saka con una serie de entradas duras desde el principio, antes de marcarlo con dos defensas, lo que dificultó que el extremo tuviera algún tipo de impacto. Pasó a ocupar el puesto de número 10 tras la entrada de Madueke.

    Viktor Gyokeres (4/10):

    Le causó algunos problemas a Khusanov en la transición durante la primera parte, aunque apenas participó en el juego fuera de eso.

    Leandro Trossard (4/10):

    Nunes lo neutralizó con facilidad y acabó siendo sustituido por Martinelli.

  • FBL-ENG-LCUP-ARSENAL-MAN CITYAFP

    Suplentes y entrenador

    Noni Madueke (6/10):

    Al menos intentó penetrar en la zaga del City de una forma que el once inicial no había hecho hasta su entrada en el campo.

    Riccardo Calafiori (6/10):

    De igual modo, causó algunos quebraderos de cabeza al City con sus incursiones desde atrás hacia el último tercio del campo.

    Gabriel Martinelli (5/10):

    Solo saltó al campo en los últimos 10 minutos, lo que pareció un extraño descuido teniendo en cuenta su impresionante historial contra el City en las últimas temporadas.

    Gabriel Jesús (5/10):

    No pudo imponerse a su antiguo club tras salir como suplente en los últimos minutos.

    Mikel Arteta (4/10):

    El Arsenal se mostró demasiado pasivo o, sencillamente, no fue lo suficientemente implacable en los momentos del partido en los que llevó la iniciativa, mientras que reaccionó demasiado tarde al verse por detrás en el marcador. Otro trofeo que se escapa.

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