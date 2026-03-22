Calificaciones de los jugadores del Arsenal contra el Manchester City: ¡Otra pesadilla en la Carabao Cup para Kepa Arrizabalaga! El portero de los Gunners comete un error costoso, mientras que Kai Havertz no está a la altura en la derrota en la final

El Arsenal estuvo a punto de adelantarse en el marcador a los siete minutos, pero el portero del City, James Trafford, frustró sus intentos en cuestión de segundos al detener dos disparos a bocajarro de Bukayo Saka y uno de Kai Havertz.

Los Gunners dominaron gran parte de la primera parte, pero se vieron por detrás en el marcador tras el descanso al no poder hacer frente a un periodo prolongado de presión del City. Rayan Cherki se coló por la línea de fondo y envió un centro por encima de Kepa Arrizabalaga, quien dejó escapar el balón, lo que permitió a Nico O'Reilly adelantarse a Martin Zubimendi y marcar el primer gol.

Minutos más tarde, O'Reilly volvió a marcar para el City. Esta vez, Matheus Nunes se internó por la banda y envió un centro, y el lateral izquierdo del City se coló entre William Saliba y Saka para rematar de cabeza.

El Arsenal intentó remontar a pesar de haber perdido el impulso, con Riccardo Calafiori obligando a Trafford a realizar una parada tras un lanzamiento de falta con efecto de Declan Rice y luego enviando un remate de media volea que se fue rozando el poste, pero el City hizo un gran trabajo para acabar con cualquier atisbo de remontada.

Un centro profundo de Noni Madueke fue rematado de cabeza por Gabriel Jesús al larguero en los últimos compases, pero eso fue lo más cerca que estuvieron de marcar, y el City se llevó el trofeo a casa.

GOAL puntúa a los jugadores del Arsenal en el estadio de Wembley...