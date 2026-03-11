Calificaciones de los jugadores del Arsenal contra el Bayer Leverkusen: Kai Havertz persigue a su antiguo club, mientras que Noni Madueke deja huella tras las dificultades de Bukayo Saka y la defensa de los Gunners en el empate de la Liga de Campeones

A pesar del buen comienzo del Arsenal, hubo pocas ocasiones claras para ambos equipos en la primera parte. Gabriel Martinelli fue el que más cerca estuvo de abrir el marcador cuando una buena jugada colectiva terminó con un disparo suyo que se estrelló en el travesaño.

Sin embargo, los Gunners se vieron sorprendidos nada más comenzar la segunda parte, cuando el Leverkusen avanzó el balón desde el saque inicial y Martin Terrier remató de cabeza hacia la portería. David Raya hizo bien en desviar el balón por encima del travesaño, pero no pudo evitar que Andrich rematara de cabeza el córner resultante, ya que el internacional alemán se coló en el segundo palo.

El Arsenal se instaló en el campo del Leverkusen durante el resto de la segunda parte, pero fue incapaz de poner a prueba a Janis Blaswich, el portero del Leverkusen. Jurrien Timber fue quien más cerca estuvo de empatar el partido, con un remate de cabeza desde cerca que se fue por encima del larguero.

Finalmente, se salvaron de la derrota cuando Noni Madueke entró en el área y fue derribado por Malik Tillman, lo que permitió a Havertz marcar desde el punto de penalti.

GOAL puntúa a los jugadores del Arsenal en el BayArena...