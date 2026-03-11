Goal.com
En directo
+18 | Contenido Comercial | Se aplican Términos y Condiciones | Juega Responsablemente | Principios editoriales
Havertz Saka Gabriel Arsenal GFXGetty/GOAL
Tom Maston

Traducido por

Calificaciones de los jugadores del Arsenal contra el Bayer Leverkusen: Kai Havertz persigue a su antiguo club, mientras que Noni Madueke deja huella tras las dificultades de Bukayo Saka y la defensa de los Gunners en el empate de la Liga de Campeones

El Arsenal esperó hasta el último momento para salvar un empate 1-1 contra el Bayer Leverkusen en el partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones, mientras Kai Havertz regresaba para enfrentarse a su antiguo club. El internacional alemán anotó desde el punto de penalti después de que Robert Andrich hubiera dado la ventaja a los locales, y los Gunners obtuvieron un resultado que su rendimiento general apenas merecía.

A pesar del buen comienzo del Arsenal, hubo pocas ocasiones claras para ambos equipos en la primera parte. Gabriel Martinelli fue el que más cerca estuvo de abrir el marcador cuando una buena jugada colectiva terminó con un disparo suyo que se estrelló en el travesaño.

Sin embargo, los Gunners se vieron sorprendidos nada más comenzar la segunda parte, cuando el Leverkusen avanzó el balón desde el saque inicial y Martin Terrier remató de cabeza hacia la portería. David Raya hizo bien en desviar el balón por encima del travesaño, pero no pudo evitar que Andrich rematara de cabeza el córner resultante, ya que el internacional alemán se coló en el segundo palo.

El Arsenal se instaló en el campo del Leverkusen durante el resto de la segunda parte, pero fue incapaz de poner a prueba a Janis Blaswich, el portero del Leverkusen. Jurrien Timber fue quien más cerca estuvo de empatar el partido, con un remate de cabeza desde cerca que se fue por encima del larguero.

Finalmente, se salvaron de la derrota cuando Noni Madueke entró en el área y fue derribado por Malik Tillman, lo que permitió a Havertz marcar desde el punto de penalti.

GOAL puntúa a los jugadores del Arsenal en el BayArena...

  • FBL-EUR-C1-LEVERKUSEN-ARSENALAFP

    Portero y defensa

    David Raya (6/10):

    Demostró un buen manejo del balón y realizó una buena parada a Terrier al comienzo de la segunda parte. Sin embargo, realizó un par de saques imprecisos.

    Jurrien Timber (5/10):

    Uno de los muchos que no estuvo a su mejor nivel, ya que realizó un par de toques y pases descuidados. Probablemente también podría haber hecho más para apoyar a Saka, antes de desperdiciar la mejor oportunidad de empatar antes del penalti con un remate de cabeza que se fue por encima del larguero.

    William Saliba (4/10):

    Kofane le causó problemas en algunas ocasiones y sus pases no siempre encontraron su objetivo.

    Gabriel Magalhaes (3/10):

    Totalmente desconcertado por el físico de Kofane, cometió un error tras otro, tanto con el balón como sin él. Una noche atípica para el brasileño.

    Piero Hincapie (5/10):

    Otro que parecía oxidado al intentar causar impacto contra su club de origen. Nunca estuvo a la altura en ningún aspecto de su juego.

    • Anuncios
  • FBL-EUR-C1-LEVERKUSEN-ARSENALAFP

    Centro del campo

    Declan Rice (7/10):

    Buscó que el Arsenal avanzara y se lanzó a varios desafíos en una actuación llena de acción.

    Martin Zubimendi (5/10):

    Jugó con demasiada cautela cuando tenía la posesión y en ocasiones se vio sorprendido por retrasar sus pases.

    Eberechi Eze (4/10):

    Realizó algunos buenos pases al principio, pero poco a poco se fue desvaneciendo en el partido. No consiguió llegar por detrás y evitar que Andrich marcara el primer gol, aunque fue bloqueado.

  • Bayer 04 Leverkusen v Arsenal FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport

    Ataque

    Bukayo Saka (3/10):

    Prácticamente todo lo que intentó salió mal, lo que le llevó a mostrarse cada vez más frustrado. Fue sustituido acertadamente a la hora de juego.

    Viktor Gyokeres (4/10):

    Empezó con buen pie, utilizando su fuerza para retener el balón y casi provocando la expulsión de Andrich en los primeros cinco minutos. Sin embargo, a partir de ahí no consiguió involucrarse lo suficiente en el juego.

    Gabriel Martinelli (7/10):

    Fue, sin duda, el más peligroso de los delanteros del Arsenal y estuvo a punto de romper el empate al estrellar un balón en el larguero en la primera parte.

  • FBL-EUR-C1-LEVERKUSEN-ARSENALAFP

    Sustitutos y entrenador

    Noni Madueke (8/10):

    Supuso una amenaza mucho mayor por la derecha tras sustituir a Saka, y obtuvo su recompensa al provocar el penalti.

    Kai Havertz (7/10):

    Demostró tener nervios de acero al convertir el penalti y conseguir el empate.

    Gabriel Jesus (N/A):

    Sustituyó a Gyokeres en los últimos 10 minutos.

    Mikel Arteta (5/10):

    Seleccionó su equipo más fuerte, pero los jugadores parecían bastante oxidados durante todo el partido, y la forma en que salieron tras el descanso fue alarmante. Tuvo mucha suerte de conseguir el empate, aunque fueron sus suplentes quienes rescataron el empate.

Premier League
Arsenal crest
Arsenal
ARS
Everton crest
Everton
EVE
0