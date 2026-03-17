Calificaciones de los jugadores del Arsenal contra el Bayer Leverkusen: ¡Eberechi Eze, qué jugador tan especial! Un golazo y una joya de Declan Rice aseguran el pase a cuartos de final de la Liga de Campeones para los aspirantes al cuádruple

Tras su dramática victoria contra el Everton el fin de semana, el Arsenal salió con fuerza en la primera parte, pero se topó con una serie de excelentes paradas de Janis Blaswich, el portero del Leverkusen. Sin embargo, el guardameta visitante no pudo hacer nada en el minuto 36, cuando Eze controló un pase de Leandro Trossard, se giró y lanzó un sensacional disparo que se coló por la escuadra para romper el empate y dar al Arsenal la ventaja en el marcador global.

Los locales tuvieron que esperar hasta pasada la hora de juego para doblar su ventaja, y cuando llegó el gol fue con otro magnífico disparo, esta vez de Rice, quien controló bien un balón en profundidad, se internó hacia el borde del área y luego envió el balón al segundo palo con un precioso disparo con efecto en carrera.

El Leverkusen se volcó al ataque en los últimos compases en busca de la remontada, pero el disparo de Christian Kofane, que David Raya logró despejar de alguna manera, fue lo más cerca que estuvieron, mientras que el equipo de Arteta sellaba su pase a cuartos de final.

GOAL puntúa a los jugadores del Arsenal en el Emirates...