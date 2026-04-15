Tras perder con el Bournemouth, el Arsenal salió fuerte con Eberechi Eze inspirado. Sin embargo, no concretó y el primer tiempo terminó con pocas ocasiones para ambos. Al final de la primera parte, Geny Catamo golpeó un poste para el Sporting.

En la segunda parte mejoró algo el Arsenal: Trossard remató al poste y Gabriel Jesús estuvo cerca de anotar. Sin embargo, el equipo de Arteta, sólido atrás, no necesitó marcar, pues el 0-0 le bastó para avanzar a semifinales por segundo año seguido.

GOAL puntúa a los jugadores del Arsenal en el Emirates Stadium...