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Christian Pulisic, USMNTGetty
Ryan Tolmich

Traducido por

Calificaciones de los jugadores de la selección estadounidense vs. Senegal: Christian Pulisic brilla en su regreso, y el equipo impresiona en el amistoso previo al Mundial

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FEATURES
USA vs Senegal
USA
Senegal
Amistosos
C. Pulisic

Christian Pulisic volvió a su mejor nivel, Ricardo Pepi y Folarin Balogun brillaron, y la selección estadounidense mostró motivos de optimismo para el Mundial ante Senegal.

CHARLOTTE -- Como dice el refrán, hay que empezar como se quiere seguir. La selección masculina de fútbol de Estados Unidos comenzó con buen pie el domingo contra Senegal y, a pesar del marcador, nunca perdió el rumbo. En este primer momento decisivo del Mundial, Estados Unidos logró el inicio que necesitaba y afrontará el siguiente encuentro con más confianza.

Tras perder en marzo ante Bélgica y Portugal, el equipo venció 3-2 al campeón africano, Senegal. El marcador es engañoso: anularon varios goles estadounidenses por fuera de juego muy ajustados, y el partido podría haber sido más holgado.

A los siete minutos, Christian Pulisic combinó con Ricardo Pepi y asistió a Sergino Dest para el 1-0. Pulisic marcó el segundo a los 20’, silenciando las críticas. Estados Unidos dominó, aunque Sadio Mané recortó justo antes del descanso.

En la segunda parte, Estados Unidos realizó diez cambios y, aunque mostró más inestabilidad defensiva, dominó el juego. Un error de Miles Robinson ante Mané permitió el segundo de Senegal, pero luego la avalancha estadounidense creció. Solo se tradujo en un gol, de Balogun, aunque el equipo local remató varias veces a puerta y golpeó un poste.

Fue una actuación impresionante, aunque imperfecta: hubo errores defensivos y cierta imprecisión en ataque que deberán corregirse cuando lleguen los partidos oficiales. Aun así, el domingo dejó motivos para el optimismo.

GOAL puntúa a los jugadores de la selección de Estados Unidos en el Bank of America Stadium...

  • Sergino Dest, USMNTGOAL

    Portero y defensa

    Matt Turner (7/10):

    Realizó algunas paradas importantes, lo que debió sentarle muy bien tras sus dos últimas apariciones con la selección estadounidense. Una actuación que impulsa su carrera.

    Antonee Robinson (6/10):

    Bastante sólido en defensa, aunque podría haber sido más preciso con el balón.

    Tim Ream (6/10):

    Tuvo un momento de inseguridad en el que falló un cabezazo, pero McKenzie lo solucionó. Por lo demás, lo hizo bien.

    Mark McKenzie (6/10):

    Manejó bien ese momento de peligro y estuvo seguro. No fue espectacular, pero sí sólido.

    Alex Freeman (6/10):

    Podría haber hecho más en el gol de Mané, pero mostró buena visión de juego, velocidad y fuerza para contener a Senegal por su banda.

    Sergino Dest (8/10):

    Gran remate, por supuesto, pero también dejó en ridículo a varios defensas con sus regates. Esta fue la versión de Dest que da pesadillas a quienes tienen que marcarlo.

    • Anuncios
  • United States v Senegal - International FriendlyGetty Images Sport

    Centro del campo

    Tyler Adams (6/10):

    No reaccionó a tiempo para evitar el gol de Mané. Raramente tuvo que hacer lo que mejor sabe: defender.

    Sebastian Berhalter (5/10):

    No estuvo mal, pero en ocasiones se mostró nervioso y dio dos toques cuando, ante rivales de este nivel, solo debe dar uno. Aprendió la lección sin ser castigado por sus dudas.

  • Ricardo Pepi, USMNTGetty

    Ataque

    Gio Reyna (7/10):

    Mostró destellos y generó ocasiones que no se concretaron. Es un paso adelante necesario.

    Christian Pulisic (9/10):

    Asistió a Dest y luego marcó el suyo; cualquier duda sobre su forma, disipada.

    Ricardo Pepi (9/10):

    Actuación destacada: participó en el primer gol y asistió en el segundo. Mereció marcar.

  • United States v Senegal - International FriendlyGetty Images Sport

    Suplentes y entrenador

    Chris Brady (5/10):

    Quizá podría haber tomado otra decisión en el segundo gol de Senegal, aunque se vio afectado por un error defensivo.

    Auston Trusty (7/10):

    Muy sereno, tanto con el balón como sin él. Ha mejorado su imagen.

    Joe Scally (7/10):

    Scally cumplió con su fama de defensa fiable.

    Miles Robinson (4/10):

    No se puede regalar un balón así, sobre todo tan pronto en la primera parte. Él lo sabe.

    Cristian Roldán (5/10):

    Partido aceptable, aunque con algunos errores que no callarán a los escépticos, por irracionales que sean.

    Malik Tillman (8/10):

    Se entendió bien con Balogun y tuvo mala suerte cuando le anularon un gol. Apareció en el lugar adecuado en el momento justo.

    Max Arfsten (6/10):

    Poco destacado, lo cual, en general, está bien para un extremo reconvertido en lateral izquierdo.

    Timothy Weah (6/10):

    Tuvo una ocasión de gol que no acertó a rematar entre los tres palos. Sin duda, creó algunos momentos de peligro.

    Weston McKennie (6/10):

    Pareció algo desconcentrado. En la segunda parte, cuando otros asumieron el control, él nunca encontró su ritmo.

    Folarin Balogun (9/10):

    Podría haber marcado varios goles. Senegal no le incomodó, pero el árbitro sí, lo que le impidió sentenciar el partido.

    Alex Zendejas (7/10):

    Muy activo por la banda derecha, aunque algo indeciso: se abrió demasiado y no encontró ocasiones claras.

    Mauricio Pochettino (8/10):

    Dijo que el objetivo principal era preservar la integridad física del grupo. El buen juego resultó un bonus, ya que las dos alineaciones de Pochettino inspiraron confianza y animaron al público.

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