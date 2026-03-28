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Christian Pulisic, USMNTGetty
Ryan Tolmich

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Calificaciones de los jugadores de la selección estadounidense contra Bélgica: tras un comienzo animado, los estadounidenses fueron arrollados por unos «Diablos Rojos» imparables en una segunda parte desastrosa

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USA vs Belgium
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C. Pulisic
M. Turner

Estados Unidos creó algunas ocasiones claras durante los primeros 45 minutos, pero la segunda parte puso de manifiesto numerosas preocupaciones para el equipo de Mauricio Pochettino

ATLANTA -- Hubo 45 minutos de auténtico optimismo para la selección masculina de fútbol de Estados Unidos. Llevaban la iniciativa, plantando cara a Bélgica y, en ese momento, ganando la batalla. Weston McKennie había marcado su gol, la defensa de la selección estadounidense se mantenía firme y todo iba bien para el equipo de Mauricio Pochettino.

Entonces todo se vino abajo. 

Lo que comenzó como un tropiezo se convirtió en un colapso total, uno que dará a Pochettino y a la selección estadounidense mucho en qué pensar mientras se preparan para enfrentarse a equipos como este en los próximos partidos.

Al final, el partido terminó 5-2 a favor de Bélgica, y fue merecido. Tras recortar distancias con un gol fácil justo antes del descanso, gracias a un disparo lejano de Zeno Debast, los belgas hicieron sufrir a la selección estadounidense durante toda la segunda parte. Si había una forma de encajar un gol, la selección estadounidense solía encontrarla: marcajes fallidos, un penalti, impresionantes disparos con efecto al segundo palo. Había un gol para todos, y todos llegaban por el lado belga del campo.

Dodi Lukebakio marcó dos de ellos: salió del banquillo para marcar de efecto en el minuto 68, el cuarto de Bélgica, antes de poner la guinda al pastel con un remate en el minuto 82. Amadou Onana y Charles De Ketelaere también se sumaron a la fiesta: el primero conectó un disparo desde lejos sin oposición y el segundo marcó desde el punto de penalti seis minutos después. Esos dos goles fueron la verdadera sentencia de la capitulación de la selección estadounidense, y los remates de Lukebakio convirtieron el partido de una humillación para EE. UU. en algo parecido a una vergüenza.

Afortunadamente para la selección estadounidense, Patrick Agyemang estuvo ahí para cerrar la jornada con algo parecido a una nota positiva, marcando en los últimos minutos para que el marcador quedara un poco mejor. Sin embargo, no hay forma de endulzarlo: fue un día muy duro para la selección estadounidense, uno que trajo de vuelta algunos de los temores que marcaron gran parte de 2025.

GOAL puntúa a los jugadores de la selección estadounidense desde el Mercedes-Benz Stadium...

  • United States v Belgium - International FriendlyGetty Images Sport

    Portero y defensa

    Matt Turner (4/10):

    No se le puede culpar del primer gol de Bélgica y tampoco es que pudiera haber hecho mucho en ninguno de los demás. Realizó algunas buenas paradas, pero cualquier día en el que encajas cinco goles no es un buen día.

    Antonee Robinson (7/10):

    Qué diferencia con su regreso al equipo. Realizó un disparo al principio y luego dio la asistencia para el primer gol del partido. Es fácil ver lo mucho mejor que es este equipo con él en el campo.

    Tim Ream (4/10):

    Mala suerte con la decisión por mano. Nunca le superaron en el contraataque como se temía, dadas las preocupaciones que había sobre él, pero sin duda podría haberlo hecho mejor en todos los demás aspectos.

    Mark McKenzie (5/10):

    Dejó demasiado espacio a Doku en el segundo gol de Bélgica, aunque muchos otros podrían haberlo hecho mejor en esa jugada. Aparte de eso, sin embargo, estuvo relativamente bien.

    Tim Weah (5/10):

    Doku le dio varias veces una lección, pero eso le pasaría a la mayoría de los laterales, y mucho más a un extremo reconvertido en lateral. Hubo una clara disyuntiva en esta posición, ya que Pochettino quería su juego ofensivo a pesar de las preocupaciones defensivas. Contra cualquier otro rival que no fuera Doku, quizá habría funcionado mejor.

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  • United States v Belgium - International FriendlyGetty Images Sport

    Centro del campo

    Johnny Cardoso (7/10):

    Mucho mejor el rendimiento del centrocampista del Atlético de Madrid. No acallará a los críticos, pero sin duda los calmará un poco tras algunos buenos momentos, especialmente en los contraataques de Bélgica.

    Tanner Tessmann (6/10):

    Bastante ordenado y hizo bien en ayudar a apagar algunos incendios. No es una actuación que vaya a revolucionar el mundo, pero sí que ha aportado una prueba más de que puede competir como centrocampista defensivo al más alto nivel.

  • United States v Belgium - International FriendlyGetty Images Sport

    Ataque

    Malik Tillman (6/10):

    Se le notaba el pánico en la cara cuando intentó evitar el segundo gol de Bélgica. Se compenetró bien y tuvo algunos buenos momentos en ataque, pero le faltó algo de dinamismo.

    Weston McKennie (8/10):

    Estuvo creando peligro durante toda la primera parte hasta que finalmente marcó el primer gol. Se puede decir sin miedo a equivocarse que su buen estado de forma ha cruzado el Atlántico.

    Christian Pulisic (5/10):

    Tuvo algunos buenos momentos con el balón, pero absolutamente ningún resultado. Estará frustrado por no haber puesto a prueba al portero más de lo que lo hizo.

    Folarin Balogun (5/10):

    Corrió bien por los huecos, pero no tocó mucho el balón. Como resultado, fue bastante ineficaz como delantero.

  • United States v Belgium - International FriendlyGetty Images Sport

    Suplentes y entrenador

    Cristian Roldán (6/10):

    Tuvo una jugada en la que se incorporó a la defensa y recuperó el balón. Sin embargo, no estuvo ni de lejos a la altura de Cardoso. 

    Alex Freeman (6/10):

    No desentonó, pero tampoco hizo nada para detener la avalancha.

    Max Arfsten (4/10):

    Salió al campo y Lukebakio le pasó por encima de inmediato. Se vio en una situación complicada, pero aun así fue un momento difícil.

    Sebastian Berhalter (5/10):

    El balón le rebotó en el último gol de Bélgica. Provocó algunas faltas, pero no hizo nada espectacular.

    Gio Reyna (5/10):

    Tocó el balón unas cuantas veces, pero no fue tan peligroso como lo fue en otoño.

    Joe Scally (5/10):

    Nada especialmente destacable

    Patrick Agyemang (8/10):

    Tuvo una buena ocasión antes de su gran momento y marcó un buen gol. No fue una actuación larga, pero sin duda dejó huella.

    Ricardo Pepi (7/10):

    Se le atribuye la asistencia en el gol de Agyemang. Presionó muy bien para recuperar el balón y abrir realmente esa jugada

    Mauricio Pochettino (5/10):

    Es difícil juzgar al entrenador solo por esto, ya que partidos como este se valoran de otra manera. ¿Ha aprendido cosas? Seguro. ¿Hubiera preferido más aspectos positivos? Por supuesto. La verdadera prueba será cómo responda ante Portugal.

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