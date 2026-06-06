Tuchel alineó un once sólido en Tampa. Aunque Marcus Rashford brilló a ratos, Inglaterra sufrió para crear ante la peor selección de la fase (puesto 85) hasta que, en el descuento del primer tiempo, Kane remató con inteligencia un centro de Djed Spence que se coló por la esquina inferior derecha.

En la segunda parte, Tuchel renovó el once y el partido se convirtió en un entrenamiento, aunque le preocupó la ineficacia sin Kane: Ivan Toney, como se esperaba, no convenció.

Tuchel podría alinear un once similar ante Costa Rica, pero, por lo visto, debe proteger a Kane de cara al duelo con Croacia y esperar que otro delantero alivie su carga goleadora.

A continuación, GOAL puntúa a todos los jugadores de Inglaterra que saltaron al campo en el Raymond James Stadium.