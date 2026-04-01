Calificaciones de las jugadoras del Manchester United frente al Bayern de Múnich: las valientes «Red Devils» caen ante las jugadas a balón parado, mientras que la táctica defensiva de Marc Skinner les sale cara y las deja fuera de la Liga de Campeones

Todo iba según lo previsto antes del descanso, ya que el United atacaba con ímpetu y planteaba todo tipo de problemas al Bayern en los primeros compases, sin parecerse en nada al equipo que se vio con un 2-0 en contra en los primeros 20 minutos de su partido de la Superliga Femenina contra el Manchester City el fin de semana. Tras un disparo anterior bien atajado por Ena Mahmutovic, Malard dio al United la ventaja que su presión merecía, aprovechando un error de la portera tras un sencillo pase en profundidad de Jayde Riviere para igualar el marcador global.

A partir de ahí, el United también parecía el equipo con más posibilidades de volver a marcar. Malard obligó a Mahmutovic a realizar otra buena parada poco después de romper el empate, y Vanessa Gilles tuvo que bloquear un disparo de Fridolina Rolfo, que había realizado una incursión audaz en el último tercio del campo.

Sin embargo, cuando las Red Devils salieron para la segunda parte, parecían un equipo completamente diferente. Con una formación mucho más defensiva, las jugadoras se mantuvieron firmes mientras el Bayern se lanzaba con todo contra ellas, pero sin ningún respiro en el contraataque, un gol del Bayern parecía inevitable. Phallon Tullis-Joyce realizó una gran parada para frustrar a Pernille Harder, mientras que Maya Le Tissier y Millie Turner realizaron buenos bloqueos, pero las oleadas de ataque seguían llegando y, al final, resultaron demasiado para que las visitantes pudieran resistir.

Dado el número de saques de esquina que el Bayern había lanzado al área del United, los problemas que habían causado y el hecho de que nadie ha encajado más goles de cabeza en la WSL esta temporada que las Red Devils, tampoco fue una sorpresa que fuera precisamente en una situación así donde llegara el empate del Bayern. Glodis Viggosdottir saltó para rematar de cabeza por encima de Tullis-Joyce, que llegó a tocar el balón con la mano pero no pudo evitarlo. Antes de que el United pudiera recuperar el aliento, el marcador era ya de 2-1, tras un gran despeje de cabeza de Malard sobre la línea de gol que quedó en nada ante el misil que Linda Dallmann envió al fondo de la red tras el rebote.

Ha sido una trayectoria brillante para el United. Debutar en la fase principal de la Liga de Campeones tras superar la fase de clasificación por primera vez y llegar a cuartos de final no es, en absoluto, un mal resultado para un equipo que se encuentra en una fase tan incipiente en el fútbol femenino. Sin embargo, tras adelantarse en el marcador en este partido de vuelta y mostrarse tan prometedoras en la primera parte, es difícil no sentir que esta fue una oportunidad que se les escapó a las Red Devils en una segunda parte decepcionantemente defensiva.

GOAL puntúa a las jugadoras del United en el Allianz Arena...