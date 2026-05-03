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Rebecca Knaak Man City HICGetty Images
Ameé Ruszkai

Traducido por

Calificaciones de las jugadoras del Manchester City vs. Liverpool: ¡Rebecca Knaak, heroína! Su cabezazo en los últimos minutos dio una victoria clave en la lucha por el título de la WSL a las líderes de la tabla

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Manchester City Women
R. Knaak
WSL Serie Primavera
Manchester City Women vs Liverpool FC Women
FEATURES

El Manchester City sigue dependiendo de sí mismo en la Superliga Femenina tras el gol de Rebecca Knaak en el último minuto que batió al Liverpool 1-0 el domingo. Las Cityzens parecían tropezar de nuevo, lo que habría entregado el título al Arsenal. Tras fallar ocasiones Khadija Shaw y Kerolin, Knaak, como central, apareció en el descuento para cabecear el gol que deja al equipo a un paso de su primer título liguero en 10 años.

Nunca un equipo había tenido una ventaja tan amplia en la WSL como los 11 puntos que el City alcanzó en febrero, ni había desperdiciado una ventaja de siete puntos en la lucha por el título. Sin embargo, esa ventaja se ha reducido en las últimas semanas, ya que el equipo de Andree Jeglertz ha tropezado con Arsenal, Aston Villa y Brighton en un colapso casi inédito.

Las Reds, antepenúltimas, mostraron más calidad de lo que indica su posición, pero el City tuvo ocasiones suficientes para sentenciar antes de la intervención de Knaak.

En los primeros cinco minutos, Liverpool generó varias ocasiones: un cabezazo de Aurelie Csillag por encima del larguero, un disparo de Denise O'Sullivan que exigió una gran parada a Ayaka Yamashita, un balón al poste de Grace Fisk tras córner y otro cabezazo fuera de Jenna Clark. Pese al dominio inicial de Liverpool, las locales dispusieron de su primera ocasión clara: Lauren Hemp asistió a Shaw, quien no pudo batir a Jennifer Falk.

Tras el descanso, el City presionó y el Liverpool sufrió, aunque sin crear ocasiones claras. Kerolin falló un mano a mano tras un pase de Shaw y, en el descuento, Falk desvió un cabezazo de la misma jugadora. Antes, el Liverpool había rozado el segundo cuando Olsson, su máxima goleadora, cabeceó fuera con la portería vacía.

Ya en el añadido, Falk, tras varias paradas, no pudo retener un cabezazo flojo de Knaak y el balón se coló, desatando el júbilo local. El título de la WSL sigue en manos del City, y una victoria ante el West Ham en la última jornada le daría su primer triunfo en esta competición desde 2016.

GOAL puntúa a las jugadoras del City desde el Joie Stadium...

  • Ayaka Yamashita Man City Women 2025-26Getty Images

    Portero y defensa

    Ayaka Yamashita (6/10):

    Poco trabajo; realizó una buena parada al inicio.

    Kerstin Casprij (6/10):

    No fue un partido fácil, pero se mantuvo firme, mejorando en defensa con el paso de los minutos y aportando salida ofensiva.

    Jade Rose (6/10):

    Limpió con regularidad la zona defensiva cuando el City fue sorprendido por balones a la espalda.

    Rebecca Knaak (6/10):

    Tuvo algunos momentos dudosos en defensa, pero lo compensó con creces con su gol de la victoria en los últimos minutos.

    Alex Greenwood (7/10):

    Realizó intervenciones decisivas cuando el Liverpool presionó al City, sobre todo en la segunda parte, y sacó el córner que acabó en el gol de Knaak.

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  • Kerolin Manchester City 2025-26Getty Images

    Centro del campo

    Yui Hasegawa (6/10):

    Sufrió la presión de O'Sullivan y perdió el balón en zonas clave, pero mantuvo la posesión y lanzó pases decisivos para iniciar ataques.

    Sam Coffey (5/10):

    Al igual que Hasegawa, sufrió presión, perdió duelos y, pese a buscar ocasiones, apenas las creó.

    Kerolin (5/10):

    Generó ocasiones con su juego directo y buenos movimientos, pero falló en la precisión en su mejor oportunidad.

  • Alejandra Bernabe Lauren Hemp Liverpool Man City Women 2025-26Getty Images

    Ataque

    Aoba Fujino (6/10):

    No todo le salió bien, pero se mantuvo firme como amenaza constante y realizó un gran trabajo defensivo.

    Khadija Shaw (5/10):

    No fue su mejor día: falló un par de ocasiones claras, aunque disparó desde zonas complicadas.

    Lauren Hemp (7/10):

    La mejor del City y la mayor amenaza. Generó las ocasiones más peligrosas de su equipo.

  • FBL-ENG-WSL-WOMEN-MAN CITY-LIVERPOOLAFP

    Suplentes y entrenador

    Mary Fowler (N/A):

    Apareció en los últimos cinco minutos.

    Laura Coombs (N/A):

    Sustituta de última hora tras anunciar su retirada.

    Andree Jeglertz (5/10):

    Podría haber sido más proactivo con sus sustituciones. Dejó que el partido siguiera su curso, y eso casi le sale caro.

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