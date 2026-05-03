Nunca un equipo había liderado la WSL con 11 puntos de ventaja, como hizo el City en febrero, ni había desperdiciado una renta de siete puntos por el título; sin embargo, esa ventaja se ha reducido en las últimas semanas, ya que el equipo de Andree Jeglertz tropezó con Arsenal, Aston Villa y Brighton en un colapso casi inédito.

Las Reds, antepenúltimas, mostraron más calidad de la que indica su posición, pero el City tuvo ocasiones suficientes para sentenciar antes de la intervención de Knaak.

En los primeros cinco minutos, Liverpool avisó: Aurelie Csillag remató alto de cabeza, Ayaka Yamashita salvó un disparo de Denise O'Sullivan, Grace Fisk golpeó un poste y Jenna Clark cabeceó fuera antes de que el City reaccionara. Pese al dominio inicial de Liverpool, las locales dispusieron de su primera ocasión clara: Lauren Hemp asistió a Shaw, quien no pudo batir a Jennifer Falk.

Tras el descanso, el City presionó y el Liverpool sufrió, aunque sin crear ocasiones claras. Kerolin falló un mano a mano tras un pase de Shaw y, en el descuento, Falk desvió un cabezazo de la misma jugadora. Antes, el Liverpool había rozado el segundo cuando Olsson, su máxima goleadora, cabeceó fuera con la portería vacía.

Ya en el añadido, Falk, tras varias paradas, no pudo retener un cabezazo flojo de Knaak y el balón se coló, desatando el júbilo local. El título de la WSL sigue en manos del City, y una victoria ante el West Ham en la última jornada le daría su primer triunfo en esta competición desde 2016.

GOAL puntúa a las jugadoras del City desde el Joie Stadium...