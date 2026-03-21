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Khadija Shaw Man City Women compositeGetty Images/GOAL
Ameé Ruszkai

Traducido por

Calificaciones de las jugadoras del Manchester City frente al Tottenham: ¡Con un pie en el trofeo! El hat-trick récord de Khadija Shaw acerca a las Cityzens un gran paso más a su primer título de la WSL en 10 años

La hat-trick récord de Khadija Shaw impulsó al Manchester City hacia una contundente victoria por 5-2 sobre el Tottenham el sábado, lo que permitió a las líderes de la Superliga Femenina mantener su ventaja de siete puntos en lo más alto de la tabla a solo cuatro jornadas del final. Shaw tardó solo 21 minutos desde el saque inicial, y 13 minutos entre cada gol, en marcar su triplete, estableciendo dos nuevos récords de la competición, a lo que se sumaron el tanto de Kerolin y un gol en propia puerta de Amanda Nilden, con lo que el City se recuperó del decepcionante empate de la semana pasada en Aston Villa.

Hace apenas seis días que el City sufrió ese inusual tropiezo, al perder puntos por tercera vez en toda la temporada en un empate sin goles que amenazaba con reabrir la lucha por el título. Sin embargo, después de que el Manchester United no lograra aprovechar la ocasión a mitad de semana, al empatar en West Ham, el City volvió a mostrarse como de costumbre el sábado por la tarde, endosando cinco goles al Tottenham antes del descanso para asegurarse de que no hubiera decepciones en su regreso a casa.

Para el descanso ya era un recuerdo lejano, pero, durante unos minutos, el partido estuvo realmente en peligro. Tras el primer gol de Shaw a los ocho minutos, el Spurs respondió bien y un inteligente pase en profundidad de Drew Spence fue aprovechado por Olivia Holdt, que superó con confianza a Khiara Keating para empatar el marcador. Sin embargo, la respuesta del City ante ese revés definió el partido. En dos minutos, un imponente cabezazo de Shaw volvió a dar ventaja a su equipo, y luego su tercer gol amplió esa ventaja, al tiempo que inscribía su nombre en los libros de historia al superar el anterior récord de Kelly Smith de hat-trick más rápido en la WSL, marcado con el Arsenal en 2014 en solo 16 minutos. También fue el cuarto hat-trick consecutivo de Shaw en partidos en casa contra el Spurs en la liga.

A partir de ahí, el City controló el partido con facilidad. Lauren Hemp cedió el balón hacia atrás para que Kerolin marcara el cuarto y Miedema vio cómo su cabezazo rebotaba en Nilden para marcar el quinto, lo que permitió a las locales bajar el ritmo en la segunda parte. El Spurs se repuso, obligando a Keating a realizar algunas paradas de mérito y recortando distancias al final del partido gracias a Beth England, pero eso no impidió que encajaran dos derrotas consecutivas en la WSL por primera vez esta temporada. El City, por su parte, mantiene una ventaja de siete puntos a falta de solo cuatro jornadas, y es probable que llegue a Manchester una tercera Bota de Oro consecutiva junto con el trofeo de la WSL, ya que Shaw suma ahora 18 goles, el doble que cualquier otra jugadora de la división.

GOAL puntúa a los jugadores del Manchester City desde el Joie Stadium...

  • Portero y defensa

    Khiara Keating (6/10):

    Podría haber salido antes y haber presionado más a Holdt para evitar el empate de los Spurs. Sin embargo, se redimió con algunas buenas paradas en la segunda parte.

    Kerstin Casparij (7/10):

    Apoyó bien el ataque y mantuvo a raya a las Spurs por su banda.

    Jade Rose (7/10):

    Muy sólida con el balón y segura en defensa.

    Rebecca Knaak (7/10):

    Le faltó velocidad en el empate del Spurs; en esa jugada, podría haber habido una mejor comunicación entre ella y Greenwood. Por lo demás, ganó montones de duelos y estuvo genial con el balón.

    Alex Greenwood (7/10):

    Se le pidió que jugara muy adelantada y eso resultó costoso en el empate del Spurs, cuando ella y Knaak dejaron entrar a Holdt con demasiada facilidad. Sin embargo, fue un verdadero activo en ataque, especialmente con sus excelentes jugadas a balón parado, dos de las cuales dieron lugar a goles de Shaw.

    • Anuncios
  • Sam Coffey Man City Women 2025-26Getty Images

    Centro del campo

    Sam Coffey (7/10):

    Tuvo una buena ocasión en la primera parte, pero su disparo se fue ligeramente desviado. Movió bien el balón, pero le costó ganar muchos duelos.

    Laura Blindkilde Brown (7/10):

    Luchó bien, se mostró segura en la posesión en zonas más retrasadas y no tuvo miedo de arriesgarse más arriba, aunque no todo salió bien.

    Vivianne Miedema (8/10):

    Mostró un buen movimiento sin balón para asegurarse de que el Spurs no pudiera centrarse únicamente en defender contra Shaw y también trabajó mucho sin tener la posesión.

  • Lauren Hemp Kerolin Man City Women 2025-26Getty Images

    Ataque

    Kerolin (8/10):

    No fue, ni mucho menos, su partido más explosivo, con algunos momentos frustrantes aquí y allá, y, sin embargo, marcó un gol y dio una asistencia. Una muestra de lo peligrosa que puede ser incluso cuando no está en su mejor momento.

    Khadija Shaw (10/10):

    Excepcional. Muy precisa, pero también excelente en su movimiento sin balón para colocarse en posiciones de gol y en sus reacciones, especialmente en el primer gol. Tampoco hay que pasar por alto su trabajo defensivo, ya que también contribuyó con algunos cabezazos importantes en su propia área.

    Lauren Hemp (8/10):

    Una amenaza constante por la izquierda con su juego directo y su velocidad con el balón. Solo dio una asistencia, pero eso no refleja todo el caos que causó.

  • Andree Jeglertz Man City 2025-26Getty Images

    Suplentes y entrenador

    Sydney Lohmann (6/10):

    El partido ya estaba decidido cuando entró para dar descanso a Miedema, por lo que su impacto fue limitado.

    Laura Coombs (6/10):

    Al igual que Lohmann, no pudo destacar demasiado, sobre todo con el Spurs presionando al máximo, ya que no tenía nada que perder.

    Iman Beney (N/A):

    Sustituyó a Casparij en el lateral derecho durante los últimos minutos.

    Leila Ouahabi (N/A):

    Otra suplente de última hora.

    Andree Jeglertz (7/10):

    Sacó a su mejor equipo y consiguió un resultado brillante. También pudo recurrir al banquillo y dar descanso a las jugadoras gracias al marcador. Un gran paso más hacia el primer título de la WSL del City en 10 años.

WSL Serie Primavera
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