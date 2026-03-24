Calificaciones de las jugadoras del Chelsea frente al Arsenal: Lauren James hace magia, pero las Blues están a un paso de quedar eliminadas de la Liga de Campeones tras las decepcionantes actuaciones de Hannah Hampton y Keira Walsh

El Chelsea, mermado por diversas lesiones y problemas físicos, estuvo a punto de adelantarse en el marcador a los siete minutos, cuando Lucy Bronze habilitó a Alyssa Thompson por la banda derecha; la extremo estadounidense recortó hacia dentro y su disparo fue desviado al poste por Laia Codina. La presión inicial continuó cuando Lauren James se escapó de Codina y encontró espacio para rematar, pero su disparo se estrelló en el mismo poste que había golpeado Thompson momentos antes.

Sin embargo, contra la lógica del juego, el Arsenal rompió el empate. Un lanzamiento de falta de Katie McCabe encontró la cabeza de Stina Blackstenius, que se coló entre Erin Cuthbert y Keira Walsh para rematar de cabeza ante una Hannah Hampton indefensa.

El Chelsea se encontró con dos goles en contra en el minuto 32. Una jugada muy bien elaborada terminó con Chloe Kelly recogiendo el balón sin oposición a 25 metros de la portería, y su disparo especulativo se coló por debajo de los brazos de Hampton.

Las Blues metieron el balón en la red justo antes del descanso cuando Veerle Buurman se elevó por encima de Codina para rematar de cabeza un tiro libre tras un desvío de Kadeisha Buchanan que dejó fuera de juego a la portera Anneke Borbe. Sin embargo, el árbitro pitó una supuesta falta de Buurman y, inexplicablemente, el VAR no vio motivos para revisar la jugada, lo que provocó un gran revuelo en la banda.

A falta de 25 minutos, el Chelsea recortó distancias de una manera escandalosa. El Arsenal creyó haber despejado el balón tras un córner, pero James apareció a 25 metros de la portería y envió el balón a la escuadra con un sensacional disparo con su pierna izquierda, la menos hábil, a medio toque y a medio golpear.

Sin embargo, ese respiro duró poco, ya que el Arsenal volvió a ampliar su ventaja a dos goles. En un rápido contraataque, Buchanan salió a presionar a Blackstenius, quien, en cambio, le pasó el balón a Alessia Russo para que rematara a puerta.

James obligó a Borbe a realizar una gran parada con otro magnífico disparo desde lejos, mientras el Chelsea intentaba recortar distancias de nuevo, y vieron cómo les anulaban otro gol por falta después de que Buchanan diera una patada a la portera del Arsenal para empujar el balón al fondo de la red tras un saque de esquina. En el otro extremo del campo, Johanna Rytting Kaneryd realizó un despeje crucial sobre la línea de gol para evitar el tanto de Lotte Wubben-Moy, y así terminó el reñido partido de ida con un 3-1.

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