Calificaciones de las jugadoras del Arsenal frente al London City Lionesses: Olivia Smith y Stina Blackstenius marcan, mientras que Alessia Russo brilla en una victoria rutinaria en la WSL

El London City fue, de hecho, el equipo que mejor comenzó el partido, y fue Freya Godfrey, una cantera de los Gunners, quien tuvo una gran ocasión a los 12 minutos tras una buena jugada de Poppy Pattinson y Sanni Franssi. Sin embargo, la jugadora de 20 años envió su remate a bocajarro por encima del larguero y, tres minutos después, el Arsenal se adelantó 1-0.

Chloe Kelly fue la artífice de la jugada, mostrando una gran aceleración por la banda izquierda que le permitió eludir a Jana Fernández y llegar a la línea de fondo, desde donde envió un centro raso que, de alguna manera, nadie alcanzó a rematar, hasta que Smith se coló y lo envió al fondo de la red local. A partir de ahí, el Arsenal tuvo el partido bajo control, aunque sin crear ocasiones de note. Emily Fox lanzó un disparo raso desde lejos que se fue desviado en el tiempo de descuento de la primera parte, pero eso fue todo en cuanto a acción en el último tercio del campo.

La situación tampoco cambió mucho en la segunda parte. Hubo un par de ocasiones a medias para el Arsenal, creadas por el inteligente movimiento sin balón de Alessia Russo, y un susto cuando el balón le cayó a Franssi en su propia área, pero la delantera del London City disparó directamente a Anneke Borbe.

Cuando Russo encontró a Blackstenius a 14 minutos del final y la sueca, con confianza, envió el balón al fondo de la red de primera, se sintió como si el trabajo estuviera hecho. Las locales presionaron con fuerza para meterse de nuevo en el partido, pero fue en vano, ya que las Gunners aguantaron la victoria para situarse a un punto del Chelsea y de esa última plaza de la Liga de Campeones, con un partido menos.

GOAL puntúa a las jugadoras del Arsenal en Hayes Lane...