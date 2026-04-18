Goal.com
En directo
+18 | Contenido Comercial | Se aplican Términos y Condiciones | Juega Responsablemente | Principios editoriales
Alessia Russo England Women 2026Getty Images
Ameé Ruszkai

Traducido por

Calificaciones de las jugadoras de Inglaterra vs. Islandia: ¡Alessia Russo no para de marcar! La ‘9’ de las Lionesses decide el partido y Hannah Hampton asegura la ajustada victoria en la eliminatoria mundialista

Player ratings
England
World Cup Qualification UEFA
A. Russo
H. Hampton
Iceland vs England
FEATURES

El certero remate de Alessia Russo y la gran actuación de la portera Hannah Hampton mantuvieron invicta a Inglaterra en la fase de clasificación para el Mundial femenino el sábado. Las «Leonas» vencieron 1-0 a Islandia en un partido reñido. El equipo de Sarina Wiegman, que venía de vencer a España en Wembley, mantuvo el liderato del grupo con otros tres puntos, aunque el partido no fue convincente en algunos momentos.

Inglaterra dominó el inicio del partido, aunque el estado del campo provocó cierto desorden. La ordenada defensa islandesa también complicó la creación de ocasiones, hasta que, a los 20 minutos, Lauren Hemp recogió el balón en su campo, avanzó con confianza y asistió a Russo, quien marcó con un disparo al segundo palo.

Ese dominio se mantuvo hasta el descanso, con Russo desperdiciando una ocasión clara justo antes del descanso, en una jugada en la que Georgia Stanway también se había colocado bien para recibir un pase, pero el control se desvaneció tras la reanudación. Con el paso de los minutos Islandia se atrevió más, presionó a las inglesas y complicó el control de las Lionesses, sobre todo con los saques de banda largos de Sveindis Jonsdottir.

Con todo, Wiegman recurrió a Park y Mead para recuperar chispa, y la segunda obligó a una gran parada a Cecilia Ran Runarsdottir. Sin embargo, Islandia buscó la remontada en el final y Hampton realizó dos grandes paradas ante Sandra Jessen e Ingibjörg Sigurdardóttir.

Con esta actuación, la ‘1’ inglesa disipó dudas sobre su estado de forma y acercó a las Lionesses a la clasificación directa para el Mundial del próximo verano, objetivo que podría lograrse en los dos partidos que restan.

GOAL puntúa a los jugadores ingleses desde el estadio Laugardalur...

  • Lucy Bronze Sveindis Jonsdottir England Iceland Women 2026Getty Images

    Portero y defensa

    Hannah Hampton (8/10):

    Pese a un par de dudas con el balón —agravadas por el estado del campo—, controló los saques largos islandeses y realizó dos paradas clave al final para que Inglaterra cumpliera.

    Lucy Bronze (6/10):

    Ayudó a mantener la portería a cero, aunque a veces fue imprecisa con el balón, lo que generó saques de banda y faltas que Islandia aprovechó.

    Leah Williamson (6/10):

    Volvió tras más de un mes y mostró solidez, aunque sin grandes pruebas, antes de ser sustituida al descanso por falta de ritmo.

    Esme Morgan (7/10):

    Otra gran actuación de la central, cuya posición en la plantilla de Wiegman sigue mejorando, y con razón.

    Alex Greenwood (6/10):

    Destacó en las jugadas a balón parado y mantuvo una defensa sólida, aunque sin brillar.

    • Anuncios

  • Centro del campo

    Keira Walsh (6/10):

    Jugó bien en la primera parte, pero debió imponer más su autoridad en la segunda y ayudar a Inglaterra a controlar el partido.

    Georgia Stanway (6/10):

    Realizó buenas carreras para colocarse en posiciones prometedoras, aunque le faltó precisión en el disparo.

    Laura Blindkilde Brown (5/10):

    Mostró destellos en la posesión, pero le costó mucho participar en el juego.

  • Alessia Russo England Iceland Women 2026Getty Images

    Ataque

    Lauren Hemp (7/10):

    Brindó una de las pocas acciones de calidad con su asistencia en el único gol y generó otras ocasiones. Además, mostró buena visión de juego en los últimos minutos, cuando Inglaterra sentenciaba el partido.

    Alessia Russo (7/10):

    Aprovechó su primera ocasión de forma brillante y, aunque quizá podría haber marcado otro gol, lo compensó con un buen juego de contención cuando su equipo estaba bajo presión.

    Lauren James (6/10):

    Tuvo momentos positivos y generó ocasiones, aunque sin destacar.

  • Suplentes y entrenador

    Lotte Wubben-Moy (7/10):

    Tras brillar junto a Morgan contra España, reemplazó a Williamson en el descanso. Se adaptó bien, mantuvo la calma y contribuyó al triunfo sin encajar goles.

    Jess Park (5/10):

    Ingresó para darle frescura a una Inglaterra estancada, pero le costó conectar con el partido.

    Beth Mead (6/10):

    Tuvo menos de media hora y pudo ampliar la ventaja de Inglaterra, pero Runarsdottir realizó una gran parada.

    Niamh Charles (N/A):

    Sustituyó a Greenwood en el lateral izquierdo durante los últimos diez minutos.

    Jess Carter (N/A):

    Otra suplente de última hora en la ajustada victoria inglesa.

    Sarina Wiegman (6/10):

    Alineó un equipo sólido que dominó casi todo el partido, aunque luego sufrió. Gestionó bien el banquillo para complicar a Islandia, que no alcanzó el empate.