Calificaciones de las jugadoras de Inglaterra vs. Islandia: ¡Alessia Russo no para de marcar! La ‘9’ de las Lionesses decide el partido y Hannah Hampton asegura la ajustada victoria en la eliminatoria mundialista

Inglaterra dominó el inicio del partido, aunque el estado del campo provocó cierto desorden. La ordenada defensa islandesa también complicó la creación de ocasiones, hasta que, a los 20 minutos, Lauren Hemp recogió el balón en su campo, avanzó con confianza y asistió a Russo, quien marcó con un disparo al segundo palo.

Ese dominio se mantuvo hasta el descanso, con Russo desperdiciando una ocasión clara justo antes del descanso, en una jugada en la que Georgia Stanway también se había colocado bien para recibir un pase, pero el control se desvaneció tras la reanudación. Con el paso de los minutos Islandia se atrevió más, presionó a las inglesas y complicó el control de las Lionesses, sobre todo con los saques de banda largos de Sveindis Jonsdottir.

Con todo, Wiegman recurrió a Park y Mead para recuperar chispa, y la segunda obligó a una gran parada a Cecilia Ran Runarsdottir. Sin embargo, Islandia buscó la remontada en el final y Hampton realizó dos grandes paradas ante Sandra Jessen e Ingibjörg Sigurdardóttir.

Con esta actuación, la ‘1’ inglesa disipó dudas sobre su estado de forma y acercó a las Lionesses a la clasificación directa para el Mundial del próximo verano, objetivo que podría lograrse en los dos partidos que restan.

GOAL puntúa a los jugadores ingleses desde el estadio Laugardalur...