Inglaterra dominó la primera parte, pero, por diversas razones, no logró materializar su dominio en el marcador. Russo tuvo problemas para rematar con precisión varios cabezazos, Laura Blindkilde Brown tuvo mala suerte al estrellar un gran disparo en el larguero y Lotte Wubben-Moy creyó haber roto el empate con una improvisada chilena, pero su remate fue despejado sobre la línea de gol. Lauren Hemp y Stanway también tuvieron oportunidades, pero ninguna de las dos tuvo la precisión necesaria para materializarlas.

Todo cambió a los dos minutos de la segunda parte. Keira Walsh dejó libre a Russo en el área y esta demostró una gran compostura para engañar a su marcadora antes de convertir con sangre fría y dar por fin a Inglaterra la ventaja que se merecía. Solo habían pasado cuatro minutos más cuando Russo duplicó esa ventaja, de nuevo con un buen remate tras una gran jugada por la derecha de Lauren Hemp.

El magnífico esfuerzo de Kalinina justo antes de la hora de juego dio a Ucrania, anfitriona de este partido pero incapaz de jugarlo en su propio terreno debido a la guerra en curso con Rusia, algo que celebrar, pero pareció que solo sirvió para que Inglaterra pisara aún más el acelerador en los últimos compases.

Tres goles en 15 minutos permitieron a las Lionesses acumular un marcador convincente que reflejaba su dominio del partido. Hemp provocó un penalti que Stanway convirtió, antes de que la centrocampista del Bayern de Múnich marcara otro gol por la escuadra unos minutos más tarde, y luego Park se sumó a la fiesta, aprovechando otra gran jugada de la impresionante Stanway.

Park marcaría el gol de la noche en los últimos minutos, con un disparo sublime que supuso el sexto tanto. A pesar de no mantener la portería a cero, fue un comienzo perfecto para Inglaterra en su campaña de clasificación para el Mundial, en la que solo el primer puesto, en un grupo en el que también figura España, garantiza la clasificación automática para el torneo de Brasil.

