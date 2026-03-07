Islandia comenzó bien el partido, pero Inglaterra no tardó en subir el nivel y empezar a poner contra las cuerdas a las visitantes. Lauren Hemp estuvo a punto de rematar un centro de Alessia Russo y, a continuación, la extremo del Manchester City estrelló un balón en el poste, antes de que Bronze rompiera finalmente el empate en el minuto 22, conectando un excelente pase de James con un magnífico remate de cabeza que superó por poco la mano extendida de Cecilia Ran Runarsdottir.

Las Lionesses estaban teniendo mucho éxito con los centros, sobre todo gracias al buen juego de James y a la gran calidad de sus pases, pero los córners de Stanway también estaban causando problemas, y fue uno de ellos el que Bronze remató poco después de la media hora de juego, pero el balón se estrelló en el poste. Runarsdottir también realizó algunas buenas paradas en jugadas abiertas, con James y Russo poniéndola a prueba.

Islandia estuvo a punto de empatar cuando Sandra Jessen obligó a Hannah Hampton, que hasta entonces no había tenido trabajo, a realizar una parada de clase mundial poco después de la hora de juego, y quizás eso fue lo que necesitaba Inglaterra para despertar y conseguir el segundo, obra de Bronze.

Fue un día histórico para la lateral, que disputaba su partido internacional número 145, superando a Karen Carney y situándose en tercer lugar en la lista de jugadoras con más partidos internacionales de las Lionesses. Ya lo había marcado con un gol y luego llegó la asistencia, ya que su brillante pase fue rematado con maestría por Stanway para mantener a Inglaterra invicta en las primeras fases de esta campaña de clasificación para el Mundial. Próximo partido: España, en el estadio de Wembley, el mes que viene.

