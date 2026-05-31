CHARLOTTE -- Como dice el refrán, hay que empezar como se quiere seguir. La selección masculina de fútbol de Estados Unidos comenzó con buen pie el domingo contra Senegal y, a pesar del marcador, nunca perdió el rumbo. En este primer momento decisivo del Mundial, Estados Unidos logró el inicio que necesitaba para avanzar a la siguiente ronda con la cabeza alta.

Tras perder en marzo ante Bélgica y Portugal, el equipo estadounidense venció 3-2 al campeón africano. El marcador, sin embargo, es engañoso: le anularon varios goles por fuera de juego muy ajustados y, en otro momento, el partido podría haber sido más holgado.

A los siete minutos, Christian Pulisic combinó con Ricardo Pepi y asistió a Sergino Dest para el 1-0. Pulisic marcó el segundo a los 20’, silenciando las críticas. Estados Unidos dominó, aunque Sadio Mané recortó antes del descanso.

Tras el descanso, Estados Unidos realizó diez cambios y el partido siguió parejo, aunque con más errores defensivos de la selección estadounidense. Un error de Miles Robinson ante Mané permitió a Senegal marcar su segundo gol, pero luego la avalancha estadounidense creció. Solo se tradujo en un tanto, de Balogun, aunque el equipo local remató varias veces a puerta y golpeó un poste.

Fue una actuación impresionante, aunque imperfecta: errores defensivos por corregir y ataques que deben afinar de cara a los partidos que realmente importan. Aun así, el domingo dejó optimismo, justo lo que el equipo necesitaba para iniciar la temporada de verano.

GOAL puntúa a los jugadores de la selección de Estados Unidos en el Bank of America Stadium...