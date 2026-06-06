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USMNT-Germany fightGetty
Ryan Tolmich

Traducido por

Calificaciones de la USMNT ante Alemania: el golazo de Antonee Robinson no bastó; una remontada en los últimos minutos cerró el intenso último amistoso premundialista

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USA vs Alemania
Alemania
Amistosos
A. Robinson

Antonee Robinson marcó un golazo y la selección estadounidense mostró mucha garra, pero los errores defensivos le costaron la derrota por 2-1 ante Alemania.

CHICAGO -- En teoría, los partidos de despedida generan expectación. La tarea es sencilla: saltar al campo, levantar el ánimo y salir listos para el siguiente encuentro. Misión cumplida para la selección masculina de fútbol de Estados Unidos, que regaló un gran momento de alegría en su último amistoso antes del Mundial, aunque luchó, literalmente en un caso, por conseguir más.

Antonee Robinson marcó un golazo de volea en la primera parte, desatando celebraciones al estilo «Freebird» entre el público del Soldier Field, pero no bastó para evitar la derrota por 2-1 ante Alemania en el último amistoso antes del Mundial. Aunque la derrota decepcione, el equipo puede tomar impulso tras vencer 3-2 a Senegal.

Parecía un mal día para el equipo de Mauricio Pochettino: a los 60 segundos, Alemania se adelantó con un gol de Kai Havertz en una jugada a balón parado que fue brillante pero evitable. Los europeos siguieron presionando, animados por el tanto temprano.

Sin embargo, el equipo local reaccionó y creó varias ocasiones. En el 37’, Robinson empató con un disparo espectacular desde fuera del área. A partir de ahí, Estados Unidos dominó y Alemania llegó con empate 1-1 al descanso.

En el 57’, Alemania marcó el gol del triunfo por medio de Leroy Sané, quien se deshizo de la defensa y batió al portero. Fue un golpe, pero no letal.

En resumen, el equipo consiguió su objetivo: un buen test sin desgracias mayores. Ahora llega lo que importa: el debut contra Paraguay en Los Ángeles.

GOAL califica a los jugadores de la selección estadounidense en el Soldier Field...

  • Antonee Robinson, USMNTGetty

    Portero y defensa

    Matt Freese (6/10):

    No pudo hacer nada en el gol, dado lo desmarcado que estaba Havertz. Realizó una buena parada al comienzo de la segunda parte.

    Antonee Robinson (8/10):

    Marcó un gol impresionante para empatar en la primera parte. Sufrió las pruebas de Leroy Sané, pero cumplió.

    Miles Robinson (4/10):

    Responsable en el primer gol alemán; mejoró algo, pero aún transmite poca seguridad.

    Tim Ream (6/10):

    Buen partido en líneas generales, aunque podría haber sido más rápido en el segundo gol alemán. Pasó bien bajo presión y Alemania no logró aprovechar su velocidad pese a intentarlo en la primera parte.

    Alex Freeman (7/10):

    Muy brillante con el balón; se adapta mejor a su nuevo rol cada vez que juega.

    Sergino Dest (6/10):

    Estuvo a punto de rematar un centro de Folarin Balogun al principio del partido y generó peligro con el balón.

    • Anuncios
  • Malik Tillman, USMNTGetty

    Centro del campo

    Weston McKennie (6/10):

    Mucha energía y esfuerzo, pero sin influir en el resultado.

    Tyler Adams (5/10):

    Ha tenido y tendrá partidos mucho mejores. Cometió una falta tonta en el primer gol y se quedó un poco atrás en el segundo.

    Malik Tillman (7/10):

    Su presión fue de otro nivel y generó varias ocasiones para EE. UU., demostrando su valía.


  • Christian Pulisic, USMNTGetty

    Ataque

    Christian Pulisic (7/10):

    Sin goles ni asistencias, pero brilló. Presionó a Alemania todo el partido y recibió duras entradas. Mereció marcar y tuvo ocasiones, pero el gol no llegó.

    Folarin Balogun (6/10):

    Creó una ocasión temprana, pero luego se limitó a correr. Aun así, sus desmarques ayudaron a los compañeros.

  • United States v Portugal - International FriendlyGetty Images Sport

    Suplentes y entrenador

    Gio Reyna (6/10):

    Un tiro a puerta, pero fue flojo.

    Auston Trusty (7/10):

    Se recuperó bien en una ocasión alemana. Por lo demás, nada del otro mundo.

    Mark McKenzie (6/10):

    Tuvo muchas oportunidades de recibir el balón y lo hizo bien cuando lo tuvo.

    Sebastian Berhalter (6/10):

    Al final del partido creó espacio en la línea de fondo, aunque el árbitro pitó.

    Joe Scally (7/10):

    Estuvo a punto de marcar en los últimos minutos con un disparo lejano desde fuera del área.

    Tim Weah (6/10):

    Casi se escapa por la derecha, pero le pitaron una falta discutible. Al final, provocó un pequeño tumulto con una entrada que molestó a Alemania, aunque no fue la peor del partido.

    Brenden Aaronson (7/10):

    Aprovechó su única ocasión, recortó hacia dentro y obligó al portero a realizar una gran parada.

    Cristian Roldán (N/A):

    Tuvo muy poca posesión del balón para ser valorado.

    Max Arfsten (N/A):

    Lo mismo que el anterior.

    Ricardo Pepi (N/A):

    Tocó poco el balón, pero presionó al portero hasta forzar un saque de banda.

    Mauricio Pochettino (7/10):

    La seguridad es lo primero. Pochettino sacó unos 60 minutos a sus titulares, lo que parece una buena cantidad con el Mundial a la vuelta de la esquina. No es el resultado que quería, por supuesto, pero tampoco uno que vaya a perjudicar la preparación.

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